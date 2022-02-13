После встречи Сергея Шойгу и Бена Уоллеса министры обороны России и Великобритании решили сфотографироваться на память, позвав с собой начальников генштабов двух стран Валерия Герасимова и Тони Радакина. Снимок был сделан в кабинете на фоне картины, посвящённой Дню Победы над фашизмом.
На картине за спинами министров изображены (слева направо) британский фельдмаршал Бернард Монтгомери, генерал американской армии и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, маршал Советского Союза Георгий Жуков и военный губернатор французской оккупационной зоны Германии маршал Франции Жан де Тассиньи. В окружении советских солдат у стен поверженного Рейхстага военачальники празднуют Победу.
Снимок был опубликован в официальном «Твиттере» оборонного ведомства Великобритании с подписью:
«Министр обороны Бен Уоллес и начальник штаба Тони Радакин сегодня встретились со своими российскими коллегами для переговоров, чтобы обсудить ситуацию на границах Украины. Великобритания продолжает призывать к деэскалации и диалогу».
Интернет-пользователи из разных стран позитивно отреагировали на второй смысл фотографии. Вот лишь некоторые комментарии:
«Так выглядит здравый смысл, профессионализм, сотрудничество»;
«Фантастический портрет!»;
«Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс» (напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс объявила «суверенными» Воронежскую и Ростовскую области России. — EADaily);
«Троллинг 80-го уровня на фоне картины».
Напомним, что по итогам переговоров Уоллес заявил, что в беседе с Шойгу не было «ни глухих, ни слепых», а дискуссия проходила в предметном ключе, «которого можно ожидать от военных».
EADaily также уточняет, что картина в Минобороны Британии написана по реальным событиям в мае 1945 года. В военном архиве стран — союзников по антигитлеровской коалиции сохранился снимок, на котором Монтгомери, Эйзенхауэр, Жуков и де Тассиньи стоят у Рейхстага в такой же последовательности.
Источник:
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На том война и закончилась.
В Минобороны Британии! Там не только советская картина висит, так ещё и бюст Суворова стоит. Что там вообще происходит?
А могли бы вместе космос осваивать. Дб бл.