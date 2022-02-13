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Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и&nbsp;Британии вызвало шок на&nbsp;Западе

Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и Британии вызвало шок на Западе (3 фото)

Автор:
13 февраля 2022 19:48
Метки: Россия   британия   троллинг   
1115
3

После встречи Сергея Шойгу и Бена Уоллеса министры обороны России и Великобритании решили сфотографироваться на память, позвав с собой начальников генштабов двух стран Валерия Герасимова и Тони Радакина. Снимок был сделан в кабинете на фоне картины, посвящённой Дню Победы над фашизмом.

На картине за спинами министров изображены (слева направо) британский фельдмаршал Бернард Монтгомери, генерал американской армии и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, маршал Советского Союза Георгий Жуков и военный губернатор французской оккупационной зоны Германии маршал Франции Жан де Тассиньи. В окружении советских солдат у стен поверженного Рейхстага военачальники празднуют Победу.

Снимок был опубликован в официальном «Твиттере» оборонного ведомства Великобритании с подписью:

«Министр обороны Бен Уоллес и начальник штаба Тони Радакин сегодня встретились со своими российскими коллегами для переговоров, чтобы обсудить ситуацию на границах Украины. Великобритания продолжает призывать к деэскалации и диалогу».

×
×

Интернет-пользователи из разных стран позитивно отреагировали на второй смысл фотографии. Вот лишь некоторые комментарии:

«Так выглядит здравый смысл, профессионализм, сотрудничество»;

«Фантастический портрет!»;

«Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс» (напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс объявила «суверенными» Воронежскую и Ростовскую области России. — EADaily);

«Троллинг 80-го уровня на фоне картины».

Напомним, что по итогам переговоров Уоллес заявил, что в беседе с Шойгу не было «ни глухих, ни слепых», а дискуссия проходила в предметном ключе, «которого можно ожидать от военных».

EADaily также уточняет, что картина в Минобороны Британии написана по реальным событиям в мае 1945 года. В военном архиве стран — союзников по антигитлеровской коалиции сохранился снимок, на котором Монтгомери, Эйзенхауэр, Жуков и де Тассиньи стоят у Рейхстага в такой же последовательности.

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Метки: Россия   британия   троллинг   
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84k
Броненосец Потелкам Час назад
военные - последние, кто хочет воевать
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10k
Star Link 9 минут назад
Западники четко сказали, полезите в Украину, все западные счета российских гавнопатриотов будут заблокированы.
На том война и закончилась.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 19 минут назад
Прям таки шок? В чём троллинг?
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22k
Ego sum qui sum Полчаса назад
заголовок не соответствует содержимому, опять это слово "шок"
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4k
Горожанин Полчаса назад
"EADaily также уточняет, что картина в Минобороны Британии написана по реальным событиям в мае 1945 года".

В Минобороны Британии! Там не только советская картина висит, так ещё и бюст Суворова стоит. Что там вообще происходит?
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30k
Мойша 50 минут назад
Как получили русского пенделя "для ускорения", так сразу Европа превратилась в разворошенный муравейник.
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10k
Kostick Час назад
шок сильный? нате капут? кужугетычя как увидали, да евошные мендали пащитали, к бене матери потопили все авики, да ракетки на лом сдали?
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5k
Fishki_surfer Час назад
В чем троллинг?
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−5
deer Fishki_surfer Час назад
Чья писька длиннее - в этом.
А могли бы вместе космос осваивать. Дб бл.
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