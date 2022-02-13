На картине за спинами министров изображены (слева направо) британский фельдмаршал Бернард Монтгомери, генерал американской армии и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, маршал Советского Союза Георгий Жуков и военный губернатор французской оккупационной зоны Германии маршал Франции Жан де Тассиньи. В окружении советских солдат у стен поверженного Рейхстага военачальники празднуют Победу.

Снимок был опубликован в официальном «Твиттере» оборонного ведомства Великобритании с подписью: