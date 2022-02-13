В Госдуме захотели разрешить все способы самообороны

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Если депутаты хотят заработать плюсики то им стоит проголосовать за принятие, НАРОД давно ждёт этот закон!!!
Гражданам России необходимо разрешить любые способы самообороны от тех, кто незаконно проникает в жилище, сообщают «Известия» со ссылкой на депутатов Госдумы РФ.
Они предоставили проект закона об этом в правительство РФ и Верховный суд. Как предполагается, в случае принятия законопроекта россияне получат право на любые способы защиты своей жизни, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, которые незаконно проникли в дом или квартиру.
Как напомнили депутаты, право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Как следует из пояснительной записке к документу, согласно действующему закону, жители России ограничены в самообороне из-за того, что они должны оценивать характер опасности насилия или угрозы. При этом преступники не ограничиваются ни чем.
Также поясняется, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.
Во фракциях отнеслись к идее по-разному. Эксперты считают, что законопроект будет резонансным, но пока предсказать его судьбу нельзя.
Они предоставили проект закона об этом в правительство РФ и Верховный суд. Как предполагается, в случае принятия законопроекта россияне получат право на любые способы защиты своей жизни, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, которые незаконно проникли в дом или квартиру.
Как напомнили депутаты, право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Как следует из пояснительной записке к документу, согласно действующему закону, жители России ограничены в самообороне из-за того, что они должны оценивать характер опасности насилия или угрозы. При этом преступники не ограничиваются ни чем.
Также поясняется, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.
Во фракциях отнеслись к идее по-разному. Эксперты считают, что законопроект будет резонансным, но пока предсказать его судьбу нельзя.
Всё давно придумано, только не работает ни@уя.
УК РФ Статья 37. Необходимая оборона
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
УК РФ Статья 37. Необходимая оборона
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
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Метки: власть закон самооборона
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так что нужен закон такой что бы не трактовался как кому хочется. залез кто то в чужой дом,то всё "персонаж" выпадет из закона о неприкосновенности жизни и здоровья.
"Граждане имеют право применять любые меры защиты, не запрещённые законом, в случае незаконных действий направленных на покушение на неприкосновенность их жилища и личного имущества, жизнь, здоровье, половую неприкосновенность , жилище, личное имущество, жизнь, здоровье, половую неприкосновенность их близких родственников и иных лиц которые нуждаются в защите от подобных действий."
Поскольку ФКЗ равен УК, а конституция выше по юр. силе. Тогда то что не соответствует реализации этого права и будет подпадать под УК.
Вот как понять, когда насилие становится опасным ДЛЯ ЖИЗНИ? Если нападавшие отрубят вам палец, это уже опасно для жизни? А если руку? А если отверткой ткнут раз 20? (столкнулся один раз с таким делом - нападавшего осудили по статье "угроза убийством" статья 119, хотя на мой взгляд было чистое покушение (ст. 30) на ст. 105)
А вот если убрать из статьи слова про насилие, тогда всё станет на свои места. Ломишься в мою дверь - уже угроза, имею право применять любые средства
Залез в чужую квартиру, испугал хозяев - сел за покушение на убийство, а если ещё и угрожал, то просто скончался от множественных повреждений не совместимых с жизнью. Хозяину медаль "За отвагу" .
Адвокатов и прочих юристов прошу не комментировать. Вы зарабатываете на несчастье одних и отмазывая других
Разрешено применять огнестрельное оружие: при угрозе жизни и здоровью твоему, твоей семье. Посягательство на твоё имущество: дом, машина и пр. Самое интересное: угрозе стране. Короче. На тебя наезжают быдлюки, два-три человека. Даже без ножей, с кулаками. Достаёшь ствол, обозначаешь: я вооружён. У них выбор - свалить или сдохнуть. Не свалили - имеешь полное право валить наглухо. Ты не Брюс Ли и не Шварцуня, чтобы устраивать бой быков. Можно много дискутировать на эту тему, но итог таков: никакой стрельбы на улицах, никто не бегает со стволом и не валит всех подряд. Зато можно спокойно идти вечером по улице и не оглядываться. Да и в дома никто не лезет напролом. Бандиты далеко не дураки, все дураки на кладбищах или по пути к ним. Они тупо не хотят нарваться, а вдруг у тебя ствол?
Приобрести может любой полновозрастный организм, не сидевший и не на учёте в дурке. Купить такие справки проблематично, выдавший левак будет ходить под статьёй и никогда больше не сможет работать в системе, а это хуже любой статьи. Менту, потерявшему работу, проще застрелиться.
Ещё один пунктик - алкоголь. Попадёшься пьяный, со стволом под мышкой - каюк-бабай. Потеряешь и ствол, и лицензию. Денег никто не вернёт, получить по новой не дадут. Так что если бухаешь, стволы в сейф.
Когда это разрешали, тоже были визги, что будет, как в пиндостане, стрельба на улицах и пр. Ничего подобного. Наверное, потому-что негров нет. Вот не поверите, на моей памяти ни одного инцидента.
А хочешь пошмалять - тиров полно, платишь за дорожку и развлекайся, сколько можешь.
Вот как-то так.
Лучше пусть судят двенадцать, чем несут шестеро.
дайте ему шесть...
Если примут такое, то хозяев будут МОЧИТЬ сразу и наверняка (профилактика сопротивления). А если нужно одного мочкануть из семьи, то тупо будут коктейлями Молотова дом забрасывать.
Да и диванные херои, вы хоть убивали человека??? Вы думаете что вы такие могучие и смелые??? вам в руки нож дать и 99% кролика не зарежите, а про человека, тем более 2-3-4 нихрена вы не сделаете......
Насмотрятся боевиков американских и думают, я из кулемёта всех расстреляю..... мушку спилите, и сошник снимите сначала, стрелки куевы....
Как с той девушкой, которая порезала руку напавшему на него утырку. Нож канцелярский, вроде самооборона, но утырок заявил первым. Превышение, и все завертелось
Кто и как решит какая самооборона была необходимой, непонятно.
Следствие решает этот вопрос месяцами, а жертве надо оценить это в считанные секунды.
Залез к тебе вор с ножом, ты должен взять тоже нож, желательно такого же размера, а иначе превышение мер самообороны.
Такая колоссальная "кормушка"
.
Сумел отбиться от нападавших ?
Нихерассе.....
А, нанес им травмы ?
Все, давай, тюрьма......
а какая у них там перспектива?
мокрушник и мокрушник, нет?
Я же привёл конкретный пример, на который вы не смогли ответить. Там люди не отвернулись и не прекратили атаку, деда посадили. Как-то не вяжется с вашими словами про нанесение любого вреда нападавшему.
Первое: изготовление и хранение огнестрельного оружия. УК РФ Статья 222, 223. ДО 6 лет общего режима.
Второе: Дед застрелил человека, находящегося за пределами его жилья, с неустановленной целью. Следов взлома, проникновения не было. Где гарантия, что люди не пришли просто с претензией, что дед, например, выкидывает мусор у чужого дома? Исходя из текста приведённой вами статьи, они "стали дёргать ручку на себя". Убедительный факт шмалять из незаконного оружия насмерть.
Что по факту: Деда осудили не за убийство, или превышение самообороны, как вы пытаетесь это дело показать - а за незаконное изготовление и хранение оружия. Как раз 6 лет. За убийство, знаете ли, дают 15.
Поэтому я и говорю, что люди перестали ДУМАТЬ. Закончен разговор.