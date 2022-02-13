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В Госдуме захотели разрешить все способы самообороны

В Госдуме захотели разрешить все способы самообороны (2 фото)

Автор:
13 февраля 2022 13:54
Метки: власть   закон   самооборона   
636
2
Если депутаты хотят заработать плюсики то им стоит проголосовать за принятие, НАРОД давно ждёт этот закон!!!

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Метки: власть   закон   самооборона   
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
"неизвестные" проникают в дом квартиру и тд с какой целью обычно? что то стырить.а если застал хозяина то тут 2 варианта событий.попытаются сбежать,попытаются сбежать использую силу,(уже в ответ заламывать можно),попытаются сбежать с угрозой оружия(без разницы какова) то тут уже всё зависит от возможностей хозяина дома.

так что нужен закон такой что бы не трактовался как кому хочется. залез кто то в чужой дом,то всё "персонаж" выпадет из закона о неприкосновенности жизни и здоровья.
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4k
Outcast Полминуты назад
Проблема в том что они пытаются менять статью УК, в которой изначально заложена правовая коллизия, право на самооборону нигде не прописано, а надо либо принимать ФКЗ либо вносить поправку в конституцию где будет указано. что то вроде
"Граждане имеют право применять любые меры защиты, не запрещённые законом, в случае незаконных действий направленных на покушение на неприкосновенность их жилища и личного имущества, жизнь, здоровье, половую неприкосновенность , жилище, личное имущество, жизнь, здоровье, половую неприкосновенность их близких родственников и иных лиц которые нуждаются в защите от подобных действий."
Поскольку ФКЗ равен УК, а конституция выше по юр. силе. Тогда то что не соответствует реализации этого права и будет подпадать под УК.
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19k
Will2006 10 минут назад
В современной редакции есть фраза, которая перечеркивает все попытки самообороняться - "насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица"
Вот как понять, когда насилие становится опасным ДЛЯ ЖИЗНИ? Если нападавшие отрубят вам палец, это уже опасно для жизни? А если руку? А если отверткой ткнут раз 20? (столкнулся один раз с таким делом - нападавшего осудили по статье "угроза убийством" статья 119, хотя на мой взгляд было чистое покушение (ст. 30) на ст. 105)
А вот если убрать из статьи слова про насилие, тогда всё станет на свои места. Ломишься в мою дверь - уже угроза, имею право применять любые средства
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5k
TirAn 17 минут назад
У нас до сих пор автомобили угоняют "без цели хищения": взял покататься, погреться, изучить возможности машины и т.д. А должно быть так - залез в чужую машину - сел за хищение, т.е. за воровство.
Залез в чужую квартиру, испугал хозяев - сел за покушение на убийство, а если ещё и угрожал, то просто скончался от множественных повреждений не совместимых с жизнью. Хозяину медаль "За отвагу" .
Адвокатов и прочих юристов прошу не комментировать. Вы зарабатываете на несчастье одних и отмазывая других
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17k
Александр Сучков 18 минут назад
по существующему закону ты задолбаешься доказывать правомерность действий. Это тоже самое, что при наличии травматов ты обязан держать обойму отдельно от пистолета. Получается, что при нападении ты говоришь преступнику (быдлу)- " подожди, я ща заряжу пистоль и буду обороняться", ну не бред ли???
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3k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Не скажу где.
Разрешено применять огнестрельное оружие: при угрозе жизни и здоровью твоему, твоей семье. Посягательство на твоё имущество: дом, машина и пр. Самое интересное: угрозе стране. Короче. На тебя наезжают быдлюки, два-три человека. Даже без ножей, с кулаками. Достаёшь ствол, обозначаешь: я вооружён. У них выбор - свалить или сдохнуть. Не свалили - имеешь полное право валить наглухо. Ты не Брюс Ли и не Шварцуня, чтобы устраивать бой быков. Можно много дискутировать на эту тему, но итог таков: никакой стрельбы на улицах, никто не бегает со стволом и не валит всех подряд. Зато можно спокойно идти вечером по улице и не оглядываться. Да и в дома никто не лезет напролом. Бандиты далеко не дураки, все дураки на кладбищах или по пути к ним. Они тупо не хотят нарваться, а вдруг у тебя ствол?
Приобрести может любой полновозрастный организм, не сидевший и не на учёте в дурке. Купить такие справки проблематично, выдавший левак будет ходить под статьёй и никогда больше не сможет работать в системе, а это хуже любой статьи. Менту, потерявшему работу, проще застрелиться.
Ещё один пунктик - алкоголь. Попадёшься пьяный, со стволом под мышкой - каюк-бабай. Потеряешь и ствол, и лицензию. Денег никто не вернёт, получить по новой не дадут. Так что если бухаешь, стволы в сейф.
Когда это разрешали, тоже были визги, что будет, как в пиндостане, стрельба на улицах и пр. Ничего подобного. Наверное, потому-что негров нет.
Вот не поверите, на моей памяти ни одного инцидента.
А хочешь пошмалять - тиров полно, платишь за дорожку и развлекайся, сколько можешь.
Вот как-то так.
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1k
Павел Христенко Полчаса назад
Да не прокатит у нас , как в америке, культура у нас разная. Там отбросы съехались 200 лет назад и власти ни какой в принципе не было вот и шмаляли в каждого, кто близко подошёл потому, что если не ты то тебя. Это очень специфическая страна. Таких больше нет и не надо. И нам оно не надо. Мы люди культурные и добродушные.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 49 минут назад
Кто то в госдуре решил заняться оружейный бизнесом? Рынок сбыта готовит
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1k
courvoisier 55 минут назад
I’d rather be judged by 12, than carried by 6.
Лучше пусть судят двенадцать, чем несут шестеро.
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5k
VL 56 минут назад
актрисули и спортсмэны не пропустят. тям у них скудный
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16k
sssss3 Час назад
Ну да, сейчас если проникли - то могут и [мат] дать и связать при гоп-стопе. Вот убивают крайне редко. только если это на личном основано. (исключение бывает редко).
Если примут такое, то хозяев будут МОЧИТЬ сразу и наверняка (профилактика сопротивления). А если нужно одного мочкануть из семьи, то тупо будут коктейлями Молотова дом забрасывать.
Да и диванные херои, вы хоть убивали человека??? Вы думаете что вы такие могучие и смелые??? вам в руки нож дать и 99% кролика не зарежите, а про человека, тем более 2-3-4 нихрена вы не сделаете......
Насмотрятся боевиков американских и думают, я из кулемёта всех расстреляю..... мушку спилите, и сошник снимите сначала, стрелки куевы....
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419
Arti Час назад
Все способы? Ну наконец-то смогу термоядерный синтез применить
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12k
U55R 2 часа назад
Никогда государство не даст гражданам право на самооборону. Никогда не будет разрешен короткоствол для самообороны. Всегда будет "Вот когда убьют, тогда и приходите". А для самооборонщиков 9 дел из 10 будут, как и сейчас, заканчиваться тюремным сроком.
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12k
Александр 2 часа назад
Ключевые слова в нынешнем законе, это "необходимой самообороне"
Кто и как решит какая самооборона была необходимой, непонятно.
Следствие решает этот вопрос месяцами, а жертве надо оценить это в считанные секунды.
Залез к тебе вор с ножом, ты должен взять тоже нож, желательно такого же размера, а иначе превышение мер самообороны.
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15k
Booka1a 2 часа назад
неоднозначно всё это. фактически грабитель может пристрелить кого-нибудь на улице и заявить, что оборонялся. кто докажет обратное?
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Не прокатит.
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Такой закон НЕОБХОДИМ. Вот только в России "Закон, что дышло - куда повернул, туда и вышло".
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3k
Mowgley 2 часа назад
Было бы неплохо, причем не только в жилище. На входе в бар "Рок-н-ролл", например, тоже.
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30k
Антон 3 часа назад
НЕ работает, потому что надо не придумывать каждый раз давно придуманное, а неукоснительно исполнять. А вот этого власть не может, и не хочет.
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