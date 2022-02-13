FISHKINET
Эффект бумеранга? Что стало с женщиной, у которой Летучая увела мужа (9 фото) Эффект бумеранга? Что стало с женщиной, у которой Летучая увела... ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Лихие 90-е Владимира Жириновского: фотоальбом Лихие 90-е Владимира Жириновского: фотоальбом Дочь экс-губернатора Ставрополья случайно засветила свой баланс Дочь экс-губернатора Ставрополья случайно засветила свой баланс Зачем локомотивы поездов сами себе роют ямы прямо на рельсах Зачем локомотивы поездов сами себе роют ямы прямо на рельсах Советский пионерский лагерь, как это было Советский пионерский лагерь, как это было Густав III и война с Россией Густав III и война с Россией "Союзмультфильм" больше не будет переснимать советские мультфильмы "Союзмультфильм" больше не будет переснимать советские мультфильмы Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Кавказцы не прошли фейсконтроль и устроили стрельбу у московского бара Кавказцы не прошли фейсконтроль и устроили стрельбу у московского бара Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-44 Смешные комментарии из социальных сетей-44 Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Калейдоскоп позитива. Выпуск 95 Калейдоскоп позитива. Выпуск 95 Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Гифки дня Гифки дня Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Ялтинская конференция 1945 года в фотографиях Бориса Косарева Ялтинская конференция 1945 года в фотографиях Бориса Косарева Ретро фотографии Ретро фотографии Фотоподборка Фотоподборка
Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева

Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева (31 фото)

Автор:
13 февраля 2022 10:40
Метки: интересно   история   фото   
973
31

В старых фотографиях живость и теплота, незатейливая красота будней и праздников Сыктывкара, а также сёл и посёлков Республики Коми. Жанр Зиновьева – непосредственная фотография. Пейзажи в его архиве отсутствуют. Всё внимание принадлежит людям – взъерошенным, поющим, трудящимся. То в кадр вбегают укрывающиеся от дождя пешеходы, то картинно схватываются задумчивые пассажиры автобуса.

История прихода в фотографию Сергея Зиновьева такая же естественная, как и его кадры. Это занятие в его жизни появилось из желания иметь снимки новорожденного сынишки и неимения знакомого фотографа. В 1977 году он заполучил свою первую фотокамеру, подаренную женой «Смену-8М». Зиновьеву, совершенно лишённому опыта съёмки, на помощь пришёл знакомый, который разъяснил, как обращаться с техникой и рассказал, что в помещении нужна вспышка. Её начинающий фотограф и выменял у инструктирующего на модную рубашку.

Без чёткого понимания, что делать, Зиновьев вышел снимать город. На улице прохожий подсказал, что плёнку ещё перематывать нужно. Так мало-помалу через друзей, знакомых и незнакомцев собиралась необходимая информация, и постепенно нарабатывался опыт. Начиная с 1980-го, двадцать лет проработал в фотоклубе методистом по фотоискусству и руководителем республиканской фотостудии, при этом профессиональным фотографом никогда не был.

В Сыктывкаре фотограф запечатлел такие типичные для советского города признаки, как автоматы с газировкой, бочки с квасом, Универсамы, автобусы-гармошки. Но снимал не только в городе. По комсомольской линии посылали по районам Республики, посёлкам и сёлам, а там своя классика: сенокосы, концерты в Домах культуры, магазин «Рябинушка», когда в ассортименте ещё водились керосиновые лампы.

Сергей Зиновьев был ещё и любимым фотографом в пионерском лагере «Дзержинец». В снимках за 1987–90-е годы он запечатлел пионерское лето с первыми медляками, стенгазетами, конкурсами «Мисс лагеря» и «Мода будущего», а также молоденьких вожатых с кухонными работниками.

Как рассказывает фотограф, у него сохранилась тьма плёнок, которые раньше не доводилось разбирать. Он наугад достаёт, печатает, сканирует и выкладывает в Сеть. Радуется, когда люди узнают на фотографиях себя, соседей, родственников, одноклассников и благодарят за чудесные воспоминания.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: интересно   история   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Жан Плов Лагман 2 часа назад
Лайк фотографу поставила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
171
Андрей Час назад
Честно - зашёл из за девки с небритым лобком, поностальгировать )) Но описание входа это парня в фотографию похоже на похождения настоящего дауна, особенно вот это ‘… подсказал, что плёнку ещё перематывать нужно...’??? Он вообще дебил, или это особая порода олигофренов ? У меня фотоаппарат появился в 9 лет, и то я уже знал, что плёнка сама НЕ ПЕРЕМОТАЕТСЯ, можно только сделать коллаж из 33 кадров ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan 2 часа назад
Автор спасибо !!! Так прям в душу зарядил ностальгию ..
Пустили англосаксов в свой дом ...

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171
Андрей Mixan Час назад
Что бы ты, олигофрен ,;Купил компьютер, загрузил винду, и гадил через интернет - и ВСЁ ЭТО технологическое чудо ОТ ПРОКЛЯТЫХ англосаксов, дебил малолетний. Всё, что ты можешь производить - гавно на вентилятор, детей утырков и плевки на улице. А , плевки не твои, извини, это ОБАМА ГАДИТ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan 2 часа назад
В таких дворах рождались Харламовы,пятерки игроков в хоккее и прочих видах спорта по всему Союзу и т.д.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan 2 часа назад
А вот еще классный кадр !!!
Один за всех и все за одного ...Вот горох то идет ,с детства приучали держаться друг за друга ,иначе разобщение и кровь .

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan 2 часа назад
Какой взгляд , из глубины души идет ..Как искренне любили ,как молоды мы были ..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? 2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? Памятник, которого больше нет Памятник, которого больше нет Британский костюм: коллекция Тальбота Хьюза Британский костюм: коллекция Тальбота Хьюза Пневмопочта: полезная вещь из прошлого Пневмопочта: полезная вещь из прошлого Лесной сапог, в котором прожила женщина Лесной сапог, в котором прожила женщина Секунды до полуночи: кто и зачем переставляет стрелки на часах судного дня Секунды до полуночи: кто и зачем переставляет стрелки на часах судного дня
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4108050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
61
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире
3
227
30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире
Набирающие популярность
Илон Маск рассказал о ходе разработки Starship
0
15
Илон Маск рассказал о ходе разработки Starship
Владелица двух собак потратила на их гардероб около 1,5 миллиона рублей
0
18
Владелица двух собак потратила на их гардероб около 1,5 миллиона рублей
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#ватермарк#картинки#фотографии#новости#Жизнь#комментарии#сатира#подборка
#факты#история#люди#интересное#кино#СССР#кот#олимпиада#юмора#Спорт
#Юмор#животные#прикол#Приколы#коты#Разное#искусство#позитив#Ynews#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться