Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева

История прихода в фотографию Сергея Зиновьева такая же естественная, как и его кадры. Это занятие в его жизни появилось из желания иметь снимки новорожденного сынишки и неимения знакомого фотографа. В 1977 году он заполучил свою первую фотокамеру, подаренную женой «Смену-8М». Зиновьеву, совершенно лишённому опыта съёмки, на помощь пришёл знакомый, который разъяснил, как обращаться с техникой и рассказал, что в помещении нужна вспышка. Её начинающий фотограф и выменял у инструктирующего на модную рубашку.



Без чёткого понимания, что делать, Зиновьев вышел снимать город. На улице прохожий подсказал, что плёнку ещё перематывать нужно. Так мало-помалу через друзей, знакомых и незнакомцев собиралась необходимая информация, и постепенно нарабатывался опыт. Начиная с 1980-го, двадцать лет проработал в фотоклубе методистом по фотоискусству и руководителем республиканской фотостудии, при этом профессиональным фотографом никогда не был.



В Сыктывкаре фотограф запечатлел такие типичные для советского города признаки, как автоматы с газировкой, бочки с квасом, Универсамы, автобусы-гармошки. Но снимал не только в городе. По комсомольской линии посылали по районам Республики, посёлкам и сёлам, а там своя классика: сенокосы, концерты в Домах культуры, магазин «Рябинушка», когда в ассортименте ещё водились керосиновые лампы.



Сергей Зиновьев был ещё и любимым фотографом в пионерском лагере «Дзержинец». В снимках за 1987–90-е годы он запечатлел пионерское лето с первыми медляками, стенгазетами, конкурсами «Мисс лагеря» и «Мода будущего», а также молоденьких вожатых с кухонными работниками.



Как рассказывает фотограф, у него сохранилась тьма плёнок, которые раньше не доводилось разбирать. Он наугад достаёт, печатает, сканирует и выкладывает в Сеть. Радуется, когда люди узнают на фотографиях себя, соседей, родственников, одноклассников и благодарят за чудесные воспоминания.