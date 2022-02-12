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Ялтинская конференция 1945 года в фотографиях Бориса Косарева

Ялтинская конференция 1945 года в фотографиях Бориса Косарева (33 фото)

Автор:
12 февраля 2022 22:19
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
347
33
Воспоминания из рукописи фотографа Б. Косарева «Записки о прошлых днях» и из рассказа «Сталинский альбом» В. Сергеечева.
Фотографии из семейного архива Марии Косаревой.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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326
Кондратий Собакин 2 часа назад
Настоящие титаны мировой политики. Сколько времени с тех пор прошло, а никого, кого можно было бы поставить в один ряд с ними, с тех пор так и не появилось.
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Думай о хорошем! 4 часа назад
а где фото американских и наглийских фотографов?
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