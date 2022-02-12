Ялтинская конференция 1945 года в фотографиях Бориса Косарева

Фотографии из семейного архива Марии Косаревой.
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«1-го января 1945 года я получил задание собраться в командировку на интересное и важное задание в качестве фоторепортера...Ранним утром на станции Тула я наконец-то узнал маршрут, что направляемся в Крым, где в феврале 1945 года намечается встреча большой тройки...» (из воспоминаний Б. Косарева).
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...меня вызвали к дежурному штаба и попросили заняться кинооператорами, которых прикомандировали для съемочной работы на конференции. Группа операторов состояла из режиссера С. Герасимова, сценариста И. Копалина, операторов Белякова, Хавчина, Добраницкого, Кричевского..(из воспоминаний Б.Косарева)
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«В Ливадии предполагалось разместить американскую делегацию. ... дворец мог разместить всю американскую делегацию и большую вереницу их сопровождающих. ...здесь же в одном месте предполагалось проводить и заседание глав правительств, в связи с болезнью Рузвельта» (из воспоминаний Б. Косарева).
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«Советская же делегация разместилась в Кореизе, в бывшем дворце князя Юсупова. В главном корпусе должны были жить Сталин, Молотов и, не официально, Берия. Другие члены делегации: Гусев, Майский, Громыко, Кузнецов, Антонов и остальные разместились во флигеле ансамбля» (из воспоминаний Б. Косарева).
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«Самые главные залы, где планировалось проводить совещание министров Стеттиниуса (США), Молотова, Идена (Великобритания), а также залы приемов, личные комнаты глав правительств полностью фотографировались и посылались в Москву на утверждение» (из воспоминаний Б. Косарева).
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«Круглые столы для заседаний, мебель для обстановки комнат и залов – все было привезено из Москвы, для развешивания картин, расстановки мебели были привлечены московские художники и декораторы» (из воспоминаний Б. Косарева).
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«Английскую делегации решили разместить в Алупке, во дворце Воронцовых... В решении вопроса по размещению английской делегации выбор пал на Воронцовский дворец. По-видимому, решили, что проживая в этом дворце, англичане будут чувствовать себя как дома...» (из воспоминаний Б. Косарева)
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«Наши союзники хотели выторговать себе наиболее привилегированное положение, ни с чем не считаясь. Компромиссы были найдены с большим трудом» (из книги В. Сергеечева).
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