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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (17 фото)

Автор:
12 февраля 2022 20:32
Метки: вопросы   находки   ответы   
597
17

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

1. “Крючок вроде бы и простой, но сделан из серебра”

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Ответ: Крючок для корсета, вероятно, ним пользовалась богатая дама.


2. “Фигурка животного, судя по стилю – китайская”

Ответ: Это нефритовая печать с иероглифом, обозначающим имя владельца.


3. “Нашел эту вещицу в благотворительном магазине в Ирландии. Сбоку есть два маленьких магнита и отверстие.”

Ответ: Это сломанный карманный крючок. Его открывали и клали на край стола, чтобы повестить сумку.


4. “Нашел этот медальйон в южной части Германии”

Ответ: Это средневековый значок пилигрима


5. “Пара меленьких серебряных туфелек. Это украшение?”

Ответ: Да, только для свадебного торта. Подобные украшения по окончанию торжества раздавали гостям.


6. “Вещь золотая, вот только что это такое? Досталась мне по наследству”

Ответ: Это сувенирный жертвенный нож из Перу. Называется Туми.


7. “Нашел эту ложечку в старом наборе столовых приборов”

Ответ: Это антикварная десертная ложечка


8. “Металлическая бляшка, а на ней нечто вроде кольца”

Ответ: Декоративное украшение-подставка на телефон


9. “Колечко с длинным выступом. Для чего оно?”

Ответ: Спросите у настройщика музыкальных инструментов, это их вещь


10. “Просветите, что означают эти значки?”

Ответ: Изготовлено в Санкт-Петербурге, год 1888. Похоже на часть столового прибора.


11. “Шарик с камешками и ручкой. Что это такое?”

Ответ: Детский подарок викторианской эпохи. Почистите его – это 100% серебро.


12. “Нашли странную вещь в старом шкафу. Без понятия, что это.”

Ответ: Камни могут быть и драгоценными. Это навершие какой-то рукоятки.


13. “Вместе с чехлом для телефона мне прислали странную штучку”

Ответ: Заглушка для разъема наушников, чтобы пыль не попадала


14. “Нашли на пляже блестяшку с позолотой. Там есть надписи арабской вязью.”

Ответ: Напоминает флакон для парфюма


15. “Кольцо с украшениями и непонятной надписью”

Ответ: Ему точно более 150 лет, ранняя викторианская эпоха.


16. “Материал – серебро. Вероятно, столовые приборы. Но вот для чего они?”

Ответ: Такими штуками подавали мороженое

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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16k
Corvus Corax Час назад
10. “Просветите, что означают эти значки?”
Холлмарки для серебра. Дата, изготовитель.
Пример:
1. Англия 2. Лондон до 1820г. 3. Дата 1818г. 4. Не знаю, как перевести, Duty mark 5. Изготовитель.

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69k
Пётровыч 18 минут назад
Когда я делал ремонт, то под полом оставил записку. Там написана дата, средняя зарплата, цена на бензин, водку, хлеб, яйца, колбасу и памперсы.
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5k
Fishki_surfer 20 минут назад
>>> 6. “Вещь золотая, вот только что это такое?

Написано же, GOLD PLATED - это "позолота", а не золото.
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19k
Егор 46 минут назад
Что за значки пилигримов?
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3k
dampfer 54 минуты назад
4. "медальйон"
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