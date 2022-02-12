Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. “Крючок вроде бы и простой, но сделан из серебра”
Ответ: Крючок для корсета, вероятно, ним пользовалась богатая дама.
2. “Фигурка животного, судя по стилю – китайская”
Ответ: Это нефритовая печать с иероглифом, обозначающим имя владельца.
3. “Нашел эту вещицу в благотворительном магазине в Ирландии. Сбоку есть два маленьких магнита и отверстие.”
Ответ: Это сломанный карманный крючок. Его открывали и клали на край стола, чтобы повестить сумку.
4. “Нашел этот медальйон в южной части Германии”
Ответ: Это средневековый значок пилигрима
5. “Пара меленьких серебряных туфелек. Это украшение?”
Ответ: Да, только для свадебного торта. Подобные украшения по окончанию торжества раздавали гостям.
6. “Вещь золотая, вот только что это такое? Досталась мне по наследству”
Ответ: Это сувенирный жертвенный нож из Перу. Называется Туми.
7. “Нашел эту ложечку в старом наборе столовых приборов”
Ответ: Это антикварная десертная ложечка
8. “Металлическая бляшка, а на ней нечто вроде кольца”
Ответ: Декоративное украшение-подставка на телефон
9. “Колечко с длинным выступом. Для чего оно?”
Ответ: Спросите у настройщика музыкальных инструментов, это их вещь
10. “Просветите, что означают эти значки?”
Ответ: Изготовлено в Санкт-Петербурге, год 1888. Похоже на часть столового прибора.
11. “Шарик с камешками и ручкой. Что это такое?”
Ответ: Детский подарок викторианской эпохи. Почистите его – это 100% серебро.
12. “Нашли странную вещь в старом шкафу. Без понятия, что это.”
Ответ: Камни могут быть и драгоценными. Это навершие какой-то рукоятки.
13. “Вместе с чехлом для телефона мне прислали странную штучку”
Ответ: Заглушка для разъема наушников, чтобы пыль не попадала
14. “Нашли на пляже блестяшку с позолотой. Там есть надписи арабской вязью.”
Ответ: Напоминает флакон для парфюма
15. “Кольцо с украшениями и непонятной надписью”
Ответ: Ему точно более 150 лет, ранняя викторианская эпоха.
16. “Материал – серебро. Вероятно, столовые приборы. Но вот для чего они?”
Ответ: Такими штуками подавали мороженое
Источник:
- 10 загадок для любителей поломать голову
- "Куда ездят в отпуск турки и египтяне?": 20 неожиданных вопросов и ответов интернет-пользователей
- Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы
- 20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить
- 25 вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые не смогли ответить знатоки
Понравилось28
Холлмарки для серебра. Дата, изготовитель.
Пример:
1. Англия 2. Лондон до 1820г. 3. Дата 1818г. 4. Не знаю, как перевести, Duty mark 5. Изготовитель.
Написано же, GOLD PLATED - это "позолота", а не золото.