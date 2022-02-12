2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?

"Куда ездят в отпуск турки и египтяне?": 20 неожиданных вопросов и ответов интернет-пользователей

Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы

20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить

10 загадок для любителей поломать голову

25 вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые не смогли ответить знатоки