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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-44

Смешные комментарии из социальных сетей-44 (34 фото)

Автор:
12 февраля 2022 15:46
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
2011
34
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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60  комментариев
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84k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Комментарий к фото
но только учись не на моем обьекте
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17k
Zergos 8 секунд назад
Комментарий к фото
Ну в одежде не понять, нравится или нет. Тут пощупать надо.
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22k
Ego sum qui sum 37 секунд назад
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сколько парней было не известно, но принципа, что в одном платье ходить пару дней подряд нельзя, они придерживаются
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716
Артем 3 минуты назад
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на виде "сбоку" - 200 указано, на виде "сверху" - 320(скорей всего). как то не гармонично...
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22k
Ego sum qui sum 4 минуты назад
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какая мерзость
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280
Bender Rodriguez 7 минут назад
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В Кахетии любят давать прозвища. По разным поводам, или просто чтобы точно различать, знать о ком идет речь. По некоторым можно сценарии писать, как в фильмах Данелии.

Леван Лего - Его по частям после автомобильной аварии собирали.
Леван ДиКаприо - Он четыре года врал родителям, что учится в театральном в Тбилиси.
Лексо Бермуда - пьяный постоянно теряется.
Гурам Путин - по ночам спускается в поля и границы своего участка отодвигает.
Гиоргий святой - проколол тещу копьем.
Двурукий Гоги - у него сосед тоже Гоги и однорукий, но того постеснялись прозвать.
Гига адекватный - учился в Тбилиси и однажды это слово в разговоре на деревенском базаре вставил.
Добрый Нугзар - женился на очень некрасивой.
Гия Брюс Ли - любит китайские массажные салоны.
Белоснежка Эльза - у нее 7 детей.
Гиви Кабриолет - ему делали трепанацию черепа.
Илья Нерон - он пьяный заснул с зажженной сигаретой, был пожар - три дома сгорело.
Говнюк Ромео - в юности любил девушку, им не разрешали жениться, она с собой покончила, а он нет.
Гурам Красная Шапочка - у него бабушку волки съели.

(С) не мой
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6k
Виталий Касандров 12 минут назад
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Видел похожую ситуацию в кино.Старикам здесь не место называлось .
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14k
Кархародон 12 минут назад
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Сто лет назад эта надпись была на английском

А тут мало того, что почерк, как у пятиклассника, так ещё и текст взят в кавычки
Он кого цитировал? Чувака из Америки?
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3k
Kolyaka 18 минут назад
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Какие-то инновации в мире мимо меня прошли? Теперь через улицу не только к деревенскому клозету ходить можно, а еще и на кухню? Летнюю? Через городскую улицу с мостовой?
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3k
Mowgley 22 минуты назад
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10k
Cornho 23 минуты назад
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Кукольный театр?
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12k
Александр Полчаса назад
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Такая фигня часто на работе была, но иногда хорошо било, у кого сопротивление было слабое

18 вольт, иногда 36
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