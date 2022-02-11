Нападения собак на людей продолжаются, псы насмерть загрызли женщину в Ярославской области

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Светлана Спиридонова 35-летняя жительница Переславль-Залесского стала жертвой бродячих собак, которые напали на неё недалеко от городского морга.
Люди заметили женщину, лежащую на земле в окружении стаи бродячих псов. Она была сильно ранена. Вызвали скорую, успели довезти до реанимации центральной районной больницы, однако спасти её не удалось. Родные погибшей в шоке от случившегося. У Светланы остались муж и маленький сын. Прокуратура и центральный аппарат СК взяли это дело под особый контроль. В результате проверки выяснилось, что городское учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» не заключило контракт на отлов бродячих собак, хотя это их прямая обязанность.
"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», повлёкшей смерть человека вследствие укусов бездомных собак. Организацией, уполномоченной вести деятельность по обращению с животными без владельцев, является «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», должностные лица которого по состоянию на сегодняшний день не выполнили свои обязательства по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных и соответствующий муниципальный контракт не заключили", — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», повлёкшей смерть человека вследствие укусов бездомных собак. Организацией, уполномоченной вести деятельность по обращению с животными без владельцев, является «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», должностные лица которого по состоянию на сегодняшний день не выполнили свои обязательства по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных и соответствующий муниципальный контракт не заключили", — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
После трагичной смерти девочки в забайкальском крае и мужчины из Астрахани, которого также собаки насмерть загрызли, люди начали собственную охоту на уличных псов, так как власти бездействовали. В Астрахани кто-то начал убивать и подвешивать собак на деревья, а в забайкальском крае мужчины начали сами отстреливать уличных собак.
В Самаре очевидец заснял на видео стаю чипированных собак, которые атаковали мальчика. Ребёнок не пострадал, его спасло то, что он был не один, но это в этот раз. Если проблему не решать, то в следующий раз собакам удасться довести начатое до конца.
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Метки: бродячие собаки бродячие стаи загрызли насмерть нападение собак уличные собаки ярославская область
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Сами псы должны стоять в отстрельном списке последними.
Я вцелом некоторых людей не понимаю. Зоошизиков всяких. Вот вы в океане на лодке, на вас напала акула и сбросила вас в воду. У вас в руках оружие какое-либо. Вы убьете акулу? Не факт что получится, но буду хреначить её со всей дури сколько смогу. Ну и каждый наверное. А псина, которая вас хочет сожрать, чем лучше? Так же захреначить без малейших эмоций. Это не домашний питомец, не белочка или хомяк, это псина, которая хочет вас убить.
Я абсолютно не против отстрела собак, но это не решит проблему. Вместо отстреляных шавок, прибудут тысячи новых.
Проблема не в собаках, ПРОБЛЕМА В ЛЮДЯХ.
Для примера приведу Германию. Здесь на учёте состоит более 10 миллионов собак, а бездомных псов вы на улицах этой страны ее увидете. За тридцать лет жизни в этой стране, я не видел ни одного бездомного животного.
А все потому, что в стране с содержанием и разведением животных, давно наведён порядок.
Крысы-мыши - это уж само-собой. Их и искать не надо.
Дайте хотя бы по удостоверениям разрешение, те же псп-шники разнесут эти стаи на раз!
Уничтожать бездомных животных надо. Но отловом и усыплением.