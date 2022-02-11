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Нападения собак на людей продолжаются, псы насмерть загрызли женщину в Ярославской области

Нападения собак на людей продолжаются, псы насмерть загрызли женщину в Ярославской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 21:56
Сообщество : Жить в России
Метки: бродячие собаки   бродячие стаи   загрызли насмерть   нападение собак   уличные собаки   ярославская область   
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Светлана Спиридонова 35-летняя жительница Переславль-Залесского стала жертвой бродячих собак, которые напали на неё недалеко от городского морга.
Люди заметили женщину, лежащую на земле в окружении стаи бродячих псов. Она была сильно ранена. Вызвали скорую, успели довезти до реанимации центральной районной больницы, однако спасти её не удалось. Родные погибшей в шоке от случившегося. У Светланы остались муж и маленький сын. Прокуратура и центральный аппарат СК взяли это дело под особый контроль. В результате проверки выяснилось, что городское учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» не заключило контракт на отлов бродячих собак, хотя это их прямая обязанность.  
"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», повлёкшей смерть человека вследствие укусов бездомных собак. Организацией, уполномоченной вести деятельность по обращению с животными без владельцев, является «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», должностные лица которого по состоянию на сегодняшний день не выполнили свои обязательства по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных и соответствующий муниципальный контракт не заключили", — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
После трагичной смерти девочки в забайкальском крае и мужчины из Астрахани, которого также собаки насмерть загрызли, люди начали собственную охоту на уличных псов, так как власти бездействовали. В Астрахани кто-то начал убивать и подвешивать собак на деревья, а в забайкальском крае мужчины начали сами отстреливать уличных собак.
В Самаре очевидец заснял на видео стаю чипированных собак, которые атаковали мальчика. Ребёнок не пострадал, его спасло то, что он был не один, но это в этот раз. Если проблему не решать, то в следующий раз собакам удасться довести начатое до конца.

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Метки: бродячие собаки   бродячие стаи   загрызли насмерть   нападение собак   уличные собаки   ярославская область   
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69k
parallax Час назад
В первую очередь надо отстреливать хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу. Следующими в списке идут чиновники, не выполняющие свои прямые обязанности
Сами псы должны стоять в отстрельном списке последними.
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13k
net Полчаса назад
А кто как не мэр должен за такое отвечать? Под посадку их. Сразу решат проблему этих псин.
Я вцелом некоторых людей не понимаю. Зоошизиков всяких. Вот вы в океане на лодке, на вас напала акула и сбросила вас в воду. У вас в руках оружие какое-либо. Вы убьете акулу? Не факт что получится, но буду хреначить её со всей дури сколько смогу. Ну и каждый наверное. А псина, которая вас хочет сожрать, чем лучше? Так же захреначить без малейших эмоций. Это не домашний питомец, не белочка или хомяк, это псина, которая хочет вас убить.
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69k
parallax Полчаса назад
Ещё раз, для тугодумающих, минусующих мой предыдущий комментарий.
Я абсолютно не против отстрела собак, но это не решит проблему. Вместо отстреляных шавок, прибудут тысячи новых.
Проблема не в собаках, ПРОБЛЕМА В ЛЮДЯХ.
Для примера приведу Германию. Здесь на учёте состоит более 10 миллионов собак, а бездомных псов вы на улицах этой страны ее увидете. За тридцать лет жизни в этой стране, я не видел ни одного бездомного животного.
А все потому, что в стране с содержанием и разведением животных, давно наведён порядок.
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10k
nihilists Полчаса назад
Отстрел
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5k
aleksei 52 минуты назад
Что творится я не пойму, с одной стороны дикие чурки, с другой стороны дикие собаки, пипец какой-то
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27k
Aqueronte 52 минуты назад
Мусолят эту тему в сетях, народ говорит что больше похоже на нападение человека, пытаются повесить на собак.
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136
Raingold Fischer 56 минут назад
Проще, сделать вознагрождение, небольшое что-бы ненароком домашних питомцев не зацепило и люди кто собирает металалом и бутылки начнут их пачками нести.
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9k
Сергей 59 минут назад
Зато стрельба из той же пневматики в пределах НП- 50к штраф + конфискация!
Дайте хотя бы по удостоверениям разрешение, те же псп-шники разнесут эти стаи на раз!
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35
Владимир Час назад
В Самаре ситуация ужасающая, собак отлавливают (за бюджетные деньги) чипируют, типо стерелизуют и возвращают в места где были пойманы! Это толерантное отношение к животным ,через некоторое время их численность снизится " сказала госпожа мер Лапушкина! А тем временем у нас просто ходить страшно, стаи по восемь - пятнадцать блоховозов шастают и агрессивные!
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805
Трям Час назад
Ходить надо с вилами. Они не только от собак хорошо помогают.
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2k
azuver Час назад
Уже писал по этому поводу,повторюсь. Только отстрел этих свор,желательно по всей стране ,может решить проблему.Жизнь и здоровье людей бесценны. Зелёные пусть заткнутся.
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414
Andrey Кархародон 18 минут назад
Рикошет ? Вы из калашей по ним стрелять думаете ?
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53k
doker Час назад
Если неадекватное событие приобрело систематический характер, то вывод один...

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149
S400 Час назад
А как же девиз: Мы в ответе за тех, кого приручили?
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212
Ра Мзанкадыров S400 Час назад
Так что предлагаете?
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Nika
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