Нападения собак на людей продолжаются, псы насмерть загрызли женщину в Ярославской области

Люди заметили женщину, лежащую на земле в окружении стаи бродячих псов. Она была сильно ранена. Вызвали скорую, успели довезти до реанимации центральной районной больницы, однако спасти её не удалось. Родные погибшей в шоке от случившегося. У Светланы остались муж и маленький сын. Прокуратура и центральный аппарат СК взяли это дело под особый контроль. В результате проверки выяснилось, что городское учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» не заключило контракт на отлов бродячих собак, хотя это их прямая обязанность.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», повлёкшей смерть человека вследствие укусов бездомных собак. Организацией, уполномоченной вести деятельность по обращению с животными без владельцев, является «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», должностные лица которого по состоянию на сегодняшний день не выполнили свои обязательства по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных и соответствующий муниципальный контракт не заключили", — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.