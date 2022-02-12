Брутальный потомок викингов идет утром на работу

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Регион Хаукелисетер в Норвегии немножко занесло снежком. Ну, как немножко — даже появился повод прикольное видео снять.
Представьте, что вам нужно так же утром выходить из дома.
Объем осадков не уточняется, но явно немало.
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