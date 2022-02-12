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Брутальный потомок викингов идет утром на работу

Брутальный потомок викингов идет утром на работу (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2022 08:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   навалило   норвегия   снег   сугроб   фото   
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Регион Хаукелисетер в Норвегии немножко занесло снежком. Ну, как немножко — даже появился повод прикольное видео снять.

Представьте, что вам нужно так же утром выходить из дома.

Объем осадков не уточняется, но явно немало.


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Метки: видео   навалило   норвегия   снег   сугроб   фото   
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мемфрид Час назад
Покажите это нашим соотечественникам из Норильска, и они просто у виска покрутят пальцами)
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Tony Banano Полчаса назад
Ещё и машину надо откопать, ..
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1k
Григорий Водениктов 50 минут назад
ну а вдруг у него туалет на улице?)
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