Откопал машину - откопай и дорогу: жители Норильска делятся фото и видео города после снегопада

В городе выпало много снега, и норильчанам приходится, не дожидаясь коммунальщиков, как-то бороться с этим изобилием.
В нынешнем году заносить снегом Норильск начало уже в октябре. А сейчас его так много, что утро местных жителей может начаться примерно так.
Снегопады, судя по прогнозам, продолжатся дальше, а это значит, что норильчанам придется каждое утро откапывать свои авто и двери в подъезд.
"Возим, возим снег, а его все больше"
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Покрайней мере я так делал.
В 2004 (вроде)
Замело Мюнхен напрочь.
Главные дороги чистили коекак, а на мелкие забили. Произошёл коллапс - ничего не ездило толком. Даже метро. Я на работу неделю добирался то к обеду, то к 6 утра. За машину даже и не думал.
Потом вышло солнце и всё растаяло.
Держи друг!