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Откопал машину - откопай и дорогу: жители Норильска делятся фото и видео города после снегопада

Откопал машину - откопай и дорогу: жители Норильска делятся фото и видео города после снегопада (12 фото + 2 видео)

Автор:
30 ноября 2020 11:01
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   норильск   осадки   снег   соцсети   фото   
4028
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В городе выпало много снега, и норильчанам приходится, не дожидаясь коммунальщиков, как-то бороться с этим изобилием.

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Метки: видео   норильск   осадки   снег   соцсети   фото   
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13  комментариев
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8k
Мафусаил Час назад
Так вот где весь снег....
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18k
BiZ 10 минут назад
наьуя там жить?
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3k
torum11 13 минут назад
да и фиг с этой машиной!!!! лыжи на ноги и вперёд!
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44k
Albert GER 40 минут назад
Не пойму одного- нафига машину откапывать, если дороги нет. Дуй сразу пешком.

Покрайней мере я так делал.
В 2004 (вроде)
Замело Мюнхен напрочь.
Главные дороги чистили коекак, а на мелкие забили. Произошёл коллапс - ничего не ездило толком. Даже метро. Я на работу неделю добирался то к обеду, то к 6 утра. За машину даже и не думал.
Потом вышло солнце и всё растаяло.
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1k
Александр Алехин 41 минуту назад
Мужику, который побежал с букетом на первом видео, баба обязана дать прямо с порога!!!
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285
Старичок 44 минуты назад
это было, есть и будет всегда. на то он и север.
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4k
Серега 56 минут назад
Да нормально там жили. Снег убирают стабильно за город. Правда обычно в аэропорту его скидывают в одну кучу, и за лето она до конца таить не успевает.
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1k
Александр Едигаров Час назад
Мои 2 грыжи в позвоночнике заныли от таких фото))
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3k
Петрович Час назад
Ну хоть где то зима настоящая, а не это говно раскисшее.
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8k
Sasa Час назад
Полный пи...! Мне туда предстоит ехать в командировку! А это значит, что велика вероятность застрять в аэропорту на сутки или более в ту сторону или обратно из-за снегопада! А-а-а! Ужас!
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12k
Совранский Sasa 48 минут назад
Без паники!
Держи друг!

Без паники! Держи друг!
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699
vlad Sasa Полчаса назад
Сутки? Пару недель-вот нормальный срок ))
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−22
tj77 Час назад
Еще где то есть снег)
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