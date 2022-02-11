В Туркменистане ввели запрет на черные маски

Сначала индивидуальные средства защиты черного цвета запретили в Ашхабаде, после это правило распространили на Лебапский и Балканский велаят. Причины такого решения властей не сообщаются. Главным образом, эту директиву должны соблюдать школьники и чиновники.

С 6 по 18 февраля в школах регионов пройдут проверки, и если при этом обнаружат детей в любых масках, кроме белых, руководству заведения, как и нарушителю, не поздоровится. Преподаватели и директор школы получат выговоры, накажут и родителей проштрафившегося ученика.

Вообще, с масками в Туркменистане с начала пандемии не все гладко. Весной 2019, когда началась катавасия с коронавирусом, это средство защиты в стране вообще находилось под запретом, а граждан, которые все-таки его носили, обвиняли в "разжигании паники". После визита миссии ООН в Туркменистан в июле 2020 года власти внезапно стали говорить об обязательном ношении масок. Правда, причиной такого переобувания в воздухе назвали не коварный вирус, а якобы "вредную пыль с Аральского моря".