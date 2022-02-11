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В Туркменистане ввели запрет на черные маски

В Туркменистане ввели запрет на черные маски (3 фото)

Автор:
11 февраля 2022 14:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Бердымухамедов   белые маски   запрет   маски   туркменистан   
1394
3

Жители отдельных регионов должны носить только белые маски и никаких других.

Новый день - новые запреты. Похоже, в Турменистане крайне негативно относятся к черному цвету. Сначала, под контроль проверяющих органов попали владельцы темных авто (их заставили перекрасить своих "ласточек" во избежание репрессий), а сейчас дело дошло до медицинских масок.


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Сначала индивидуальные средства защиты черного цвета запретили в Ашхабаде, после это правило распространили на Лебапский и Балканский велаят. Причины такого решения властей не сообщаются. Главным образом, эту директиву должны соблюдать школьники и чиновники.


С 6 по 18 февраля в школах регионов пройдут проверки, и если при этом обнаружат детей в любых масках, кроме белых, руководству заведения, как и нарушителю, не поздоровится. Преподаватели и директор школы получат выговоры, накажут и родителей проштрафившегося ученика.


Вообще, с масками в Туркменистане с начала пандемии не все гладко. Весной 2019, когда началась катавасия с коронавирусом, это средство защиты в стране вообще находилось под запретом, а граждан, которые все-таки его носили, обвиняли в "разжигании паники". После визита миссии ООН в Туркменистан в июле 2020 года власти внезапно стали говорить об обязательном ношении масок. Правда, причиной такого переобувания в воздухе назвали не коварный вирус, а якобы "вредную пыль с Аральского моря".


Уже в декабре 2021 года появились штрафы для водителей, носивших любые маски, кроме белых. После подобные требования стали предъявлять и к пешеходам, а теперь очередь дошла и до школьников. Штраф за цветную маску - 50 манатов (чуть больше 1000 рублей). Если провинится школьник, то эту сумму удержат с его родителей.


Хотя власти продолжают утверждать, что коронавируса в Туркменистане нет, карантинные меры все-таки действуют. В частности, ограничены поездки между регионами, запрещена работа некоторых магазинов и учреждений. Но официально доступной статистики по заболевшим и умершим от вируса в Туркменистане нет. Все данные по ковиду тщательно шифруются. Главное, чтобы маски были белыми.




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Метки: Ynews   Бердымухамедов   белые маски   запрет   маски   туркменистан   
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12k
Kucher 2 часа назад
Пусть в том же духе продолжают. Интересно за ними наблюдать со стороны, как за макаками в зоопарке.
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Петр 14 минут назад
/// Есть такая страна!
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9k
кот базилий 24 минуты назад
Чорный маска не видно на загарелый морда - штраф
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Зимы у них нет и осени и весны, зашибись.
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2k
вася васильев 41 минуту назад
Скоро обяжут белым говном срать!)))))
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22k
Ego sum qui sum Час назад
БMM - black masks matter
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6k
Максим Час назад
Иной раз удивляешься, вроде дно уже пробили. Но спасибо великому управленцу из Туркменистана, он продолжает радовать даже больше чем великолепный кореец!
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4k
Наталья Час назад
Белый - значит пушистый
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1k
lafonten Час назад
Главное, чтобы к нам не ехали...
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34k
KiploksAKS 2 часа назад
По белой маске видно, сколько дней её носят.
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517
阿鋒 2 часа назад
Про покрышки вроде уже шутили. А вот с волосами че делать? В блондинов(к) всех! А то - «секирбашка»
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3k
Mowgley 2 часа назад
Ну что поделаешь, Салдыбалды Ломайуглы черный цвет не нравицца
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
и6анько
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