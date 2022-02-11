В Туркменистане ввели запрет на черные маски

Жители отдельных регионов должны носить только белые маски и никаких других.
Новый день - новые запреты. Похоже, в Турменистане крайне негативно относятся к черному цвету. Сначала, под контроль проверяющих органов попали владельцы темных авто (их заставили перекрасить своих "ласточек" во избежание репрессий), а сейчас дело дошло до медицинских масок.
Сначала индивидуальные средства защиты черного цвета запретили в Ашхабаде, после это правило распространили на Лебапский и Балканский велаят. Причины такого решения властей не сообщаются. Главным образом, эту директиву должны соблюдать школьники и чиновники.
С 6 по 18 февраля в школах регионов пройдут проверки, и если при этом обнаружат детей в любых масках, кроме белых, руководству заведения, как и нарушителю, не поздоровится. Преподаватели и директор школы получат выговоры, накажут и родителей проштрафившегося ученика.
Вообще, с масками в Туркменистане с начала пандемии не все гладко. Весной 2019, когда началась катавасия с коронавирусом, это средство защиты в стране вообще находилось под запретом, а граждан, которые все-таки его носили, обвиняли в "разжигании паники". После визита миссии ООН в Туркменистан в июле 2020 года власти внезапно стали говорить об обязательном ношении масок. Правда, причиной такого переобувания в воздухе назвали не коварный вирус, а якобы "вредную пыль с Аральского моря".
Уже в декабре 2021 года появились штрафы для водителей, носивших любые маски, кроме белых. После подобные требования стали предъявлять и к пешеходам, а теперь очередь дошла и до школьников. Штраф за цветную маску - 50 манатов (чуть больше 1000 рублей). Если провинится школьник, то эту сумму удержат с его родителей.
Хотя власти продолжают утверждать, что коронавируса в Туркменистане нет, карантинные меры все-таки действуют. В частности, ограничены поездки между регионами, запрещена работа некоторых магазинов и учреждений. Но официально доступной статистики по заболевшим и умершим от вируса в Туркменистане нет. Все данные по ковиду тщательно шифруются. Главное, чтобы маски были белыми.
Источник:
- Странные ограничения в Туркменистане
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Вот и получается, что великий лидер идет всеми цветами (хм, радуги?!) против тьмы и невежество отсутствия цвета как такового.
Ну нахер.