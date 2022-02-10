От дорожки для пыток до наркотической "Кока-Колы": вещи, которыми пользовались по-другому

Каждый день мы пользуемся предметами, к которым явно не нужна инструкция. Однако некоторые вещи имеют гораздо более интересное происхождение, и первоначально предназначались для совершенно иных целей.
Многие девушки жертвуют удобством ради красоты и надевают туфли на высоких каблуках, чтобы выглядеть более эффектно за счет искусственного увеличения ног. Правда, по походке некоторых видно, что изначально они предназначались вовсе не для ходьбы. Впервые их создали в XVI веке для персидских солдат, чтобы те тренировали устойчивость, которая должна была помочь при стрельбе из лука на скаку.
Те, кто использует средства для поднятия потенции, прекрасно знаком с таким средством как «Виагра». Вот только задумывалось оно как лекарство от сердечных заболеваний. При его приеме должен был улучшить кровоток в миокарде, однако на испытаниях прилив крови наблюдался в другом месте. В Pfizer быстро смекнули, что, хоть сердце препарат не поправит, зато поможет в сердечных делах, поэтому запустили на рынок продукт уже для других целей.
Задумывались ли вы хоть раз, для чего на некоторых кофейных крышечках находятся выпуклые точки? В некоторых заведениях общепита напитки готовятся заранее. Для того чтобы потом определить какой из них находится в стаканчике, не открывая крышку, нажимается эта самая точка, возле которой указано соответствующее название.
Отдельного внимания заслуживают и вешалки, которые сейчас производят преимущественно из металла или пластика. Однако раньше в основном они были из кедра. Именно такие вешалки лучше всего и подойдут для хранения курток, шуб или свитеров. В этой породе древесины содержатся масла, отпугивающие моль.
Люди ради похудения нередко загоняют себя на беговые дорожки, порой даже через силу. Видимо, нежелание эксплуатировать этот спортивный снаряд вызвано отголосками прошлого. Прообраз дорожки появился ещё в XIX веке, правда, предназначался он не для занятий спортом, а для пыток и наказаний. Изобретатель Уильям Кьюбитт во время визита в тюрьму возмутился, что заключенные прохлаждаются, и решил их чем-то занять. Для этих целей он и создал свою изматывающую беговую дорожку, просуществовавшую почти век.
Сегодня Listerine используется как ополаскиватель для полости рта. Однако раньше оно использовалось в качестве хирургического дезинфицирующего средства, а также как лекарство от укусов насекомых, для лечения ран и избавления от перхоти. Такое название ему дали братья Джонсон в честь “отца” хирургической антисептики Джозефа Листера.
Некоторые зубные щетки имеют посередине синюю щетину, о предназначении которой мало кто знает. Оказывается, что она служит индикатором, по которому можно понять, когда стоит заменить щетку. Если предмет личной гигиены посветлел, значит, его пора выбросить.
Американец Томас Салливан совершенно случайно изобрел чайный пакетик. Вернее сказать, его клиенты. Поскольку конкуренты продавали чай в больших объемах, он решил отличиться и продавал заварку порционно в маленьких шёлковых мешочках. Однако покупатели без подсказки не догадались, что чай нужно высыпать, поэтому клали мешочки в кипяток. Ценность своего случайного изобретения торговец понял после того, как продажи подскочили в несколько раз.
Сегодня можно встретить людей, у которых наблюдается зависимость от "Кока-Колы". Хоть раз в день, но нужно выпить баночку этого напитка. Одна британка 20 лет каждый день пила эту чёрную газировку, пытаясь доказать безвредность напитка, однако заработала себе кучу болячек, включая диабет и ожирение. Но в конце XIX века вероятность подсесть на “Колу” была гораздо выше, поскольку фармацевт Джон Пембертон создавал его для других целей.
Во время Гражданской войны в США многие солдаты подсели на морфин, что привело к появлению так называемой «армейской болезни». Чтобы снизить зависимость от морфина, Пембертон создал винный напиток «Кока», изготовленный из вина, ореха колы и растения коки, из которого изготавливают кокаин. В 1886 году из напитка пришлось убрать алкоголь, поскольку были введены ограничения на продажу. Тогда и появился напиток, вместо вина в котором был тростниковый сахар.
Остальные ингредиенты остались прежними. Созданная фармацевтом компания несколько раз меняла название, пока не остановилось на известном всем Coca-Cola.
Источник:
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