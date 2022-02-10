От дорожки для пыток до наркотической "Кока-Колы": вещи, которыми пользовались по-другому

Те, кто использует средства для поднятия потенции, прекрасно знаком с таким средством как «Виагра». Вот только задумывалось оно как лекарство от сердечных заболеваний. При его приеме должен был улучшить кровоток в миокарде, однако на испытаниях прилив крови наблюдался в другом месте. В Pfizer быстро смекнули, что, хоть сердце препарат не поправит, зато поможет в сердечных делах, поэтому запустили на рынок продукт уже для других целей.