Самые известные предатели СССР

Примечательно, что за каждую казнь Тонька-пулеметчица получала «предательские» 30 рейхсмарок.

В 2014 году на телеэкраны вышел российский сериал «Палач», довольно точно рассказывающий историю Тоньки-пулеметчицы. Она действительно служила санитаркой в РККА и вышла из Вяземского котла; после долгих скитаний примкнула к коллаборационистам; а позже, из-за болезни, отправившей ее в тыл, избежала захвата Красной Армией. Несмотря на активные поиски со стороны органов госбезопасности, Антонине удавалось долгое время скрывать свое предательское прошлое. Справедливость нашла ее в 1978 году: Макарова была арестована, а после суда – почти год спустя – расстреляна.

Бронислав Владиславович Каминский

А вот и тот, кто давал «работу» и платил «30 серебреников» таким, как Тонька-пулеметчица. Бронислав Каминский был главой так называемой Локотской республики – части оккупированной Брянской (во время войны – еще Орловской) области, где бесчинствовали фашисты, но особенно «отличились» русские коллаборационисты. Бывший агент НКВД переметнулся на сторону врага осенью 1941 года, когда гитлеровцы оккупировали Локоть и окрестности, и быстро продвинулся по карьерной лестнице до обер-бургомистра.

Сформированные предателем бригады РОНА были частью СС т занимались в основном операциями против партизан и мирного населения. Карательные отряды, возглавляемые Каминским, уничтожили свыше 10 000 советских граждан. После ликвидации Локотского самоуправления обер-бургомистр подавлял партизанское движение в Витебской области и Варшавское восстание. Но его крайняя жестокость и многочисленные мародерства, которые он поощрял, не пришлись по душе даже руководству СС. Каминский был арестован и расстрелян в Лодзинском гетто, а его тело – сожжено.