Самые известные предатели СССР

Большинство читателей согласится с тем, что самое страшное преступление – это предательство.
Ведь зачастую один человек не самых высоких моральных качеств способен повлиять на ход истории. Как например, это сделал Марк Юний Брут или Видкун Квислинг. Недаром, согласно Данте, самый главный предатель человечества – Иуда Искариот – томится в девятом кругу ада. Сегодня я расскажу о тех, кто предавал не Бога, а страну, свою Родину в ту пору, когда она называлась СССР.
Тонька-пулеметчица
Антонина Макарова, известная также как Тонька-пулеметчица, за год службы оккупационным властям Третьего Рейха уничтожила свыше 1500 человек: партизан и мирных жителей – женщин, детей, стариков. Даже нацистские каратели, среди которых было полно отъявленных негодяев, не были столь хладнокровны, как Антонина, расстреливавшая за раз до нескольких десятков. Тех, кто оставался жив после пулеметного огня, Тонька добивала в упор из пистолета, «чтобы не мучились». «Я не знала тех, кого расстреливаю. Они меня не знали. Поэтому стыдно мне перед ними не было» — рассказала Макарова на суде.
Примечательно, что за каждую казнь Тонька-пулеметчица получала «предательские» 30 рейхсмарок.
В 2014 году на телеэкраны вышел российский сериал «Палач», довольно точно рассказывающий историю Тоньки-пулеметчицы. Она действительно служила санитаркой в РККА и вышла из Вяземского котла; после долгих скитаний примкнула к коллаборационистам; а позже, из-за болезни, отправившей ее в тыл, избежала захвата Красной Армией. Несмотря на активные поиски со стороны органов госбезопасности, Антонине удавалось долгое время скрывать свое предательское прошлое. Справедливость нашла ее в 1978 году: Макарова была арестована, а после суда – почти год спустя – расстреляна.
Бронислав Владиславович Каминский
А вот и тот, кто давал «работу» и платил «30 серебреников» таким, как Тонька-пулеметчица. Бронислав Каминский был главой так называемой Локотской республики – части оккупированной Брянской (во время войны – еще Орловской) области, где бесчинствовали фашисты, но особенно «отличились» русские коллаборационисты. Бывший агент НКВД переметнулся на сторону врага осенью 1941 года, когда гитлеровцы оккупировали Локоть и окрестности, и быстро продвинулся по карьерной лестнице до обер-бургомистра.
Сформированные предателем бригады РОНА были частью СС т занимались в основном операциями против партизан и мирного населения. Карательные отряды, возглавляемые Каминским, уничтожили свыше 10 000 советских граждан. После ликвидации Локотского самоуправления обер-бургомистр подавлял партизанское движение в Витебской области и Варшавское восстание. Но его крайняя жестокость и многочисленные мародерства, которые он поощрял, не пришлись по душе даже руководству СС. Каминский был арестован и расстрелян в Лодзинском гетто, а его тело – сожжено.
О верности Каминского идеям нацизма и Третьему Рейху говорит тот факт, что в 1944 году его наградил Железным крестом лично Генрих Гиммлер.
Казачьи атаманы: Краснов и Шкуро
Кубанский казак, убежденный белогвардеец и эмигрант с началом Великой Отечественной войны сразу же поддержал Гитлера. «Хоть с чертом против большевиков» — говорил он. С подобными словами в первые дни немецкой агрессии выступил и Петр Краснов, заявив, что это война «не против России, но против коммунистов».
Оба «засланных казачка» личного участия в боевых действиях не принимали. Шкуро занимался подготовкой войск СС, а Краснов – пропагандой, а позже возглавил Главное управление Казачьих войск на территории Германии (ГУКВ). Впрочем, там его функции тоже в основном сводились к воспитанию и пропаганде молодежи. Судьба Шкуро и Краснова была одинаково незавидной. В 1945 году они были интернированы англичанами, но затем выданы Советскому Союзу. После суда в 1947 году оба бывших казака, а также ряд их пособников были повешены в Москве.
Кстати, настоящая фамилия, доставшаяся Шкуро при рождении, звучала несколько иначе – «Шкура», что он и подтвердил своим предательством.
«Сталинский полководец» Власов
Говоря о предателях Советского Союза, нельзя не вспомнить генерала Власова. Судьба этого человека неоднозначна и трагична. С одной стороны, он зарекомендовал себя как профессиональный военный руководитель; принял активное участие в боях за Москву, освободив Солнечногорск и Волоколамск; а попав в окружение, сделал все возможное, чтобы спасти хотя бы часть войск, и не бросил своих солдат в котле. С другой стороны, предательство – это всегда предательство.
Переход командующего 2-й ударной армии на сторону врага был очень болезненно воспринят высшим руководством СССР. Тем более, что генерал пользовался любовью вождя народов и носил прозвище «Сталинский полководец». Вот только сам Власов в дневниках вспоминал, что посчитал верность Сталину недостаточной причиной, чтобы кончать с собой в окружении. Согласившись на сотрудничество с Третьим Рейхом, Власов стал командующим Русской Освободительной Армии (РОА). Впрочем, реального участия в войне формирование практически не принимало, ограничившись резней тыловых поселений: Липно, Семетеш, Салаш. В самом конце войны политическое убежище Власову предлагала Испания и США. Он в очередной раз отказался оставить своих солдат и попал в плен РККА.
Судьба Власова была такой же, как и у других военных предателей СССР – повешенье.
Перебежчики мирного времени: Пеньковский и Резун
Предательства бывают не только в тяжелые годы войны, когда выбор стоит между жизнью и смертью. Хочется вспомнить еще двух перебежчиков, совершивших свои преступления во вполне мирное время. Полковник ГРУ Олег Пеньковский был завербован британской разведкой в Лондоне в 1961 году. Но это не было вынужденной мерой – годом ранее будущий предатель сам выходил на ЦРУ с целью предложить свои услуги. Хотя шпионская деятельность Пеньковского была недолгой, он успел сдать около 700 сотрудников советских спецслужб и передать в Великобританию множество секретных научных отчетов.
В ходе следствия Пеньковский признался в зависти, тщеславии, карьеризме и жадности, которые и толкнули его на предательство. Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, приговор суда был жестким – расстрел. В своей книге «Аквариум» Виктор Суворов рассказывает, что на самом деле Пеньковский был сожжен заживо, а его казнь – запечатлена на видео. Его потом демонстрировали будущим разведчикам для устрашения. Правда судьба полковника-предателя почему-то не испугала самого автора. В 1978 году сотрудник советской резидентуры в Швейцарии Владимир Резун (настоящее имя Суворова) бежал и был вывезен в Великобританию. Именно там он и начал заниматься писательской деятельностью.
Под подозрением советской контрразведки Пеньковский оказался довольно быстро. Но из-за самоуверенности не заметил, что за ним установлена слежка.
Более страшным предательством Резуна многие считают не его побег в Британию, а те книги, которые он там написал и выпустил. Ведь они искажают ход истории и представляют СССР инициатором Второй мировой войны, что противоречит общеизвестным фактам. Ну а я считаю, что еще ужаснее выглядят современные попытки реабилитации предателей: Власова, Краснова и иже с ними…
Источник:
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Вот так и живем мужики в многострадальной России и сосредотачиваемся пока ! Как бы не поздно стало ..
А это его жена "нежная " ..Ну дальше вы знаете ,что с ним произошло..
Сепаратист, за свои прогерманские настроения был отстранён Деникиным от командования.
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