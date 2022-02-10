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Полезные советы, которые помогут легко решить надоевшие проблемы

Полезные советы, которые помогут легко решить надоевшие проблемы (20 фото)

Автор:
10 февраля 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: истории   лайфхаки   неожиданно   остроумно   рекомендации   советы   факты   
922
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Чтобы решить проблему, которая мешает жить, не обязательно быть творческим гением- достаточно хоть раз взглянуть на досадное обстоятельство под другим углом. Взгляните на решения, которые пользователи сети предлагают для избавления от мелких, но надоедливых повседневных трудностей. Правда, они гениальны?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   лайфхаки   неожиданно   остроумно   рекомендации   советы   факты   
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11  комментариев
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24k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Держите в авто два пузырька - с антиобледенительной жидкостю на случай замерзших замков...
---
Пузыри машину изнутри откроют?
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6k
Bartello 53 минуты назад
Коробка из-под CD дисков в качестве контейнера для еды? Вы серьёзно? Там же непищевой пластик. А гвозди с прищепкой вообще огонь - нужно чаще забивать гвозди а не раз в жизни с прищепкой.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
И что такое шуруп - этот дебил тоже не знает.
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2k
Лёха 2 часа назад
Сначала поржал.
"Держите в"
!!! "авто два пузырька - с антиобледенительной жидкостю на случай замерзших замков"
Потом стало грустно.
Откуда ЭТО скачивают? А автору надо яйца или сиськи оторвать за такой мусор.
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27k
СпящийКрасавец 2 часа назад
А что такое повящка?
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1k
ah3007 2 часа назад
Эх, жаль нет самоготовящейся муки
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24k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
На самом деле самое простое для домашней пиццы: просто позвонить...
Справится даже ребенок!
(левый верхний угол)
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