Полезные советы, которые помогут легко решить надоевшие проблемы

922
20
Чтобы решить проблему, которая мешает жить, не обязательно быть творческим гением- достаточно хоть раз взглянуть на досадное обстоятельство под другим углом. Взгляните на решения, которые пользователи сети предлагают для избавления от мелких, но надоедливых повседневных трудностей. Правда, они гениальны?
Держите в авто два пузырька - с антиобледенительной жидкостю на случай замерзших замков и со стеклоомывателем - чтобы в мороз легко снять лед со стекла, не отскребая его
×
×
"Недавно узнала о предназначении этих крючков в магазинных тележках. Теперь складываю в пакет и вожу там товар, который может растрескаться или раздавиться в большой тележке"
Если вдруг у вас оказалась лишь одна батарейка на замену, используйте вместо второй шуруп: он замкнет цепь, и в пульте или фонарике появится ток
Положите на сиденье бутылку из-под воды, а сверху уложите пиццу: так начинка за время дороги не съедет на один бок
С помощью карабина можно надежно и безопасно зафиксировать маленького ребенка в магазинной тележке: так он ни за что не выпадет
Заморозьте виноград и бросайте его в вино вместо льда: так вы охладите напиток, но он при этом не станет водянистым
Если у вас нередки подтопления, весной оберните машину снизу в плотный строительный полиэтилен: так вы предохраните ее от подъема воды
Переверните силиконовую форму для кексов - и вы получите отличную форму, чтобы выпекать корзиночки для салатов
Старая коробка из под CD-дисков еще послужит вам - в качестве контейнера для сэндвича в бейгле или бублике
Чтобы молния на брюках не расстегивалась, прицепите к ней кольцо от ключей. Застегнувшись, накидывайте его на пуговицу и только потом продевайте ее в петлю
Пристройте пустую банку на ручку двери: если кто-то ее откроет, вы сразу услышите даже на другом этаже. Фокус особенно пригодится дачникам, к которым любят без предупреждения заходить соседи
Разогревая пиццу в микроволновке, поставьте рядом стакан с водой: так хрустящая корочка не станет клеклой
Если не любите пыль из поломанных хлопьев в пакетах с крупами и завтраками, высыпайте их в дуршлаг: вся пыль стряхнется в раковину
Если вам надо пропустить провод удлинителя под дверью, предохраните его от повреждения с помощью скотча и пары карандашей
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 15 кошмарных коридоров, которые напоминают локации из ужастиков
- Автопоилка для пива
- Почему дуракам нельзя читать М.А.Булгакова. "Мастер и Маргарита". Пётр Балаев
- Самураи носили сандалии всегда, даже на войне... А почему?
- Худший секс, последний в гонке, самый нелепый судебный иск: какие бывают шуточные премии
12
Понравилось12
Новости партнёров
---
Пузыри машину изнутри откроют?
"Держите в" !!! "авто два пузырька - с антиобледенительной жидкостю на случай замерзших замков"
Потом стало грустно.
Откуда ЭТО скачивают? А автору надо яйца или сиськи оторвать за такой мусор.
Справится даже ребенок!
(левый верхний угол)