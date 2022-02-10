Полезные советы, которые помогут легко решить надоевшие проблемы

Чтобы решить проблему, которая мешает жить, не обязательно быть творческим гением- достаточно хоть раз взглянуть на досадное обстоятельство под другим углом. Взгляните на решения, которые пользователи сети предлагают для избавления от мелких, но надоедливых повседневных трудностей. Правда, они гениальны?

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Держите в авто два пузырька - с антиобледенительной жидкостю на случай замерзших замков и со стеклоомывателем - чтобы в мороз легко снять лед со стекла, не отскребая его 0 Источник:

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"Недавно узнала о предназначении этих крючков в магазинных тележках. Теперь складываю в пакет и вожу там товар, который может растрескаться или раздавиться в большой тележке" 0 Источник:

Если вдруг у вас оказалась лишь одна батарейка на замену, используйте вместо второй шуруп: он замкнет цепь, и в пульте или фонарике появится ток 0 Источник:

Положите на сиденье бутылку из-под воды, а сверху уложите пиццу: так начинка за время дороги не съедет на один бок 0

Когда ребенок вырос, детской кроватке все равно можно найти применение 0 Источник:

С помощью карабина можно надежно и безопасно зафиксировать маленького ребенка в магазинной тележке: так он ни за что не выпадет 0 Источник:

Заморозьте виноград и бросайте его в вино вместо льда: так вы охладите напиток, но он при этом не станет водянистым 0 Источник:

Если у вас нередки подтопления, весной оберните машину снизу в плотный строительный полиэтилен: так вы предохраните ее от подъема воды 0 Источник:

Переверните силиконовую форму для кексов - и вы получите отличную форму, чтобы выпекать корзиночки для салатов 0 Источник:

Старая коробка из под CD-дисков еще послужит вам - в качестве контейнера для сэндвича в бейгле или бублике 0 Источник:

Остатки старой вешалки - отличные зажимы для пакетов с крупами и специями на кухне 0 Источник:

Чтобы молния на брюках не расстегивалась, прицепите к ней кольцо от ключей. Застегнувшись, накидывайте его на пуговицу и только потом продевайте ее в петлю 0 Источник:

Пристройте пустую банку на ручку двери: если кто-то ее откроет, вы сразу услышите даже на другом этаже. Фокус особенно пригодится дачникам, к которым любят без предупреждения заходить соседи 0 Источник:

Разогревая пиццу в микроволновке, поставьте рядом стакан с водой: так хрустящая корочка не станет клеклой 0 Источник:

Этот способ поможет заклеить ранку в верхней части пальца, и повящка не будет сваливаться 0 Источник:

Если не любите пыль из поломанных хлопьев в пакетах с крупами и завтраками, высыпайте их в дуршлаг: вся пыль стряхнется в раковину 0 Источник:

Забивая гвоздь, держите его прищепкой: так пальцы будут в безопасности 0 Источник:

Если вам надо пропустить провод удлинителя под дверью, предохраните его от повреждения с помощью скотча и пары карандашей 0 Источник: