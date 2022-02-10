Мигранты устроили общежитие в элитном ЖК на Рублевке

Владельцы «VIP-недвижимости» в шоке и хотят обращаться в прокуратуру.
Владельцы квартир в ЖК «Life Кутузовский» люди обеспеченные. Потому что только такие могут позволить себе элитную недвижимость недалеко от Рублевки. Но многие из них уже пожалели, что ее купили.
Штука в том, на парковке, где жильцы оставляют свои «Бентли», «Ламборгини» и «Роллс-Ройсы», стала настоящим гнездовьем для мигрантов. Рядом с ней находятся кладовые и рабочие помещения этого УК и в них организовали общагу для «гостей» из соседних республик.
Для них созданы все условия: санузлы, кухни с плитками, помещения поделены на комнаты. Все для труда и для жизни.
Мигранты не заморачиваются с техникой безопасности - например, могут курить чуть не сидя на газовом баллоне. Да и вообще, ведут себя шумно: громко слушают музыку, поют, пляшут и радуются жизни. Ну а владельцы «элитки» в легком шоке от такого соседства - они-то думали, что въехали в рай, а тут такое…
Кто организовал этот «хостел» - не ясно. УК сваливает вину на застройщика, застройшик - на УК. Так что жильцы написали заявление в полицию и хотят обращаться в прокуратуру. Надеются, что хоть они помогут избавиться от нежелательных соседей.
«Богатые тоже плачут». Хотя бы иногда.
Источник:
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Походу, текст писал один из тех мигрантов.
Не в словах дело. И не в запятых. А в построении предложения.
И.Ильф Е.Петров "12 стульев"