Мигранты устроили общежитие в элитном ЖК на Рублевке

Владельцы квартир в ЖК «Life Кутузовский» люди обеспеченные. Потому что только такие могут позволить себе элитную недвижимость недалеко от Рублевки. Но многие из них уже пожалели, что ее купили.

Штука в том, на парковке, где жильцы оставляют свои «Бентли», «Ламборгини» и «Роллс-Ройсы», стала настоящим гнездовьем для мигрантов. Рядом с ней находятся кладовые и рабочие помещения этого УК и в них организовали общагу для «гостей» из соседних республик.

Для них созданы все условия: санузлы, кухни с плитками, помещения поделены на комнаты. Все для труда и для жизни.

Мигранты не заморачиваются с техникой безопасности - например, могут курить чуть не сидя на газовом баллоне. Да и вообще, ведут себя шумно: громко слушают музыку, поют, пляшут и радуются жизни. Ну а владельцы «элитки» в легком шоке от такого соседства - они-то думали, что въехали в рай, а тут такое…

Кто организовал этот «хостел» - не ясно. УК сваливает вину на застройщика, застройшик - на УК. Так что жильцы написали заявление в полицию и хотят обращаться в прокуратуру. Надеются, что хоть они помогут избавиться от нежелательных соседей.

«Богатые тоже плачут». Хотя бы иногда.