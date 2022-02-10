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Мигранты устроили общежитие в элитном ЖК на Рублевке

Мигранты устроили общежитие в элитном ЖК на Рублевке (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 16:15
Сообщество : Жить в России
Метки: мигранты   недвижимость   нелегалы   общежитие   полиция   рублевка   
3252
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Владельцы «VIP-недвижимости» в шоке и хотят обращаться в прокуратуру.

Владельцы квартир в ЖК «Life Кутузовский» люди обеспеченные. Потому что только такие могут позволить себе элитную недвижимость недалеко от Рублевки. Но многие из них уже пожалели, что ее купили.

Штука в том, на парковке, где жильцы оставляют свои «Бентли», «Ламборгини» и «Роллс-Ройсы», стала настоящим гнездовьем для мигрантов. Рядом с ней находятся кладовые и рабочие помещения этого УК и в них организовали общагу для «гостей» из соседних республик.

Для них созданы все условия: санузлы, кухни с плитками, помещения поделены на комнаты. Все для труда и для жизни.

Мигранты не заморачиваются с техникой безопасности - например, могут курить чуть не сидя на газовом баллоне. Да и вообще, ведут себя шумно: громко слушают музыку, поют, пляшут и радуются жизни. Ну а владельцы «элитки» в легком шоке от такого соседства - они-то думали, что въехали в рай, а тут такое…

Кто организовал этот «хостел» - не ясно. УК сваливает вину на застройщика, застройшик - на УК. Так что жильцы написали заявление в полицию и хотят обращаться в прокуратуру. Надеются, что хоть они помогут избавиться от нежелательных соседей.

«Богатые тоже плачут». Хотя бы иногда.

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Метки: мигранты   недвижимость   нелегалы   общежитие   полиция   рублевка   
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759
Трям 2 часа назад
Переселить всех мастурбеков в кремль, к главному приглашателю.
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115
Капитан ФСБ 10 минут назад
ылита зашевелилась узрев суровую реальность под носом,а так-то похер было
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11k
Кыся 15 минут назад
И почему бы это проблемы жителей рублевок у меня не вызывают сочувствия? Может, потому, что в их фирмах такие же мигранты пашут?
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478
Шурман 16 минут назад
В Европе такое же происходит , румыны , молдаване ( редко поляки ) и укры спят и живут на объектах , недавно один румын сорвался с 15 метров высоты так их шеф сказал что в это время его там не должно было быть и все дело замяли .
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15k
Hairy. 18 минут назад
В ново-огарёво этого чурбанского говна побольше, поближе к благодетелю.
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2k
Яков Полчаса назад
Так это почти в любом элитном доме так. Поездил курьером доставки, насмотрелся. Степень элитности как на ферганском рынке
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13k
Владислав Грецов Полчаса назад
тенденция однако...их все больше и больше...
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2k
Петрович 46 минут назад
Это как крысы в подвале завелись... еще баб своих завезут (тенденция, однако) и начнут плодиться... все по законам природы))
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3k
Alexbux1 50 минут назад
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9
Карл Такойто 52 минуты назад
Это так лежка дегтя,покупали элитную недвижимость за миллионы долларов чтобы отгородиться от российской действительности и наблюдать лишь благостную картину с аккуратно стриженными английскими газонами,ровно уложенной плиткой,фонтаном,чистотой и порядком. Но дом хоть и элитный а находится всё таки в Рф-нет нет да суровая действительность просачивается за высокие заборы-троллинг
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100
Raingold Fischer 55 минут назад
Тараканов не заказывали, ох уж эти богатые.
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5k
Димыч Час назад
Тут надо заголовок менять. Не "Мигранты устроили общежитие", а "УК в доле с этнической мафией заселила мигрантов в дом". Такое ощущение, что УК не боятся никого.
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578
Киса Кацман Час назад
"Штука в том, на парковке, где жильцы оставляют свои «Бентли», «Ламборгини» и «Роллс-Ройсы», стала настоящим гнездовьем для мигрантов." (с) ...
Походу, текст писал один из тех мигрантов.
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9
Карл Такойто Киса Кацман 48 минут назад
А что тут не так? Машины или слово гнездовье? Просто квартиры в таком доме и месте стоят под лям баксов а то и больше,поэтому тачки там как правило именно такие)) Гнездовье же вполне себе русское слово,причем редкое,мигранты таких точно не знают))
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9
Карл Такойто Киса Кацман 40 минут назад
Чего ты мозг паришь))Запятая где то не так поставлена или что? Ты скажи прямо,чего ты как тёлочка с месячными считаешь что все должны догадываться что тебе не нравится
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9
Карл Такойто Киса Кацман 12 минут назад
Понятно,тебя слог не устраивает,то что прерывисто через запятую
Ну это интернет а не филологический факультет русской литературы 18 века-без грамматических ошибок написано,уже считай красавчик
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−36
мукомолыч Час назад
путен одобряет
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
богатые тоже плачут )))
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Общежитие имени монаха Бертольда Шварца (С)
И.Ильф Е.Петров "12 стульев"
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27
mylox 2 часа назад
Хоть одна хорошая новость))
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3k
Voland 2 часа назад
Сча полиция с прокуратурой (люди же там не простые живут - края всяко есть у кого-то) ситуацию разрулят, чурок не станет, а через пару месяцев будут они же, жильцы, ныть "а какого хера не убирают/не ремонтируют/не...?" Ну или почему цены задрали в пару-тройку раз;)
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9k
antonium 2 часа назад
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
Черкизон переехал на рублёвку?
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