Цитаты из "Гекльберри Финна", сарказм которых мы в детстве не понимали

Но если перечитать книгу в более взрослом возрасте, то становится понятно, что "Том Сойер" и "Приключения Гекльберри Финна" воспринимаются совершенно по-разному. Вторая книга, скорее всего, была рассчитана на более взрослую аудиторию. Тут Марк Твен уже откровенно сыпал сарказмом на каждой странице и честно писал, что думает и о рабстве, и о церкви, и о политических воззрениях.