Цитаты из "Гекльберри Финна", сарказм которых мы в детстве не понимали

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"Том Сойер" был действительно популярной книгой, а вот история о приключениях его друга-бродяги была уже не столь увлекательной.
Но если перечитать книгу в более взрослом возрасте, то становится понятно, что "Том Сойер" и "Приключения Гекльберри Финна" воспринимаются совершенно по-разному. Вторая книга, скорее всего, была рассчитана на более взрослую аудиторию. Тут Марк Твен уже откровенно сыпал сарказмом на каждой странице и честно писал, что думает и о рабстве, и о церкви, и о политических воззрениях.
Это, пожалуй, самая известная цитата из книги
Скорее всего именно из-за нее роман был исключен и программы некоторых школ США. Разумеется, Марк Твен был яростным противников расизма и вот так, через сарказм, пытался хоть как-то докричаться до своих современников.
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Точная и емкая цитата
Которая в детстве не оседает, пролетая мимо, а вот когда мы становимся старше... Невольно улыбаешься от того, как точно Твен описал мощь человеческого цинизма.
Красочно и живо
Талант Мака Твена в его описаниях. В оригинале эта цитата звучит еще мощнее, кстати.
Жизненно как
Это ведь действительно очень отзывается, особенно в нынешнее время. Слова писателя актуальны и по сей день, что свидетельствует о несомненном таланте Марка Твена.
Тонко
Это снова достаточно резкое высказывание, которое только подчеркивает абсурдность и жестокость рабства.
Разбуди нас через сто лет...
Шли столетия, а ничего в правосудии особо-то и не изменилось. Цитата на века.
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"Люди, которые попытаются выяснить мотивы автора, будут преданы суду, те, кто попытаются обнаружить в книге мораль, - сосланы, а те, кто потребует сюжета, -расстреляны на месте" ))
А еще почитайте его рассказ "Как я был журналистом в Теннесси".