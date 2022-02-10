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Цитаты из "Гекльберри Финна", сарказм которых мы в детстве не понимали

Цитаты из "Гекльберри Финна", сарказм которых мы в детстве не понимали (9 фото)

Автор:
10 февраля 2022 12:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жизнь   знаменитости   искусство   классика   книги   цитаты   
1676
9
"Том Сойер" был действительно популярной книгой, а вот история о приключениях его друга-бродяги была уже не столь увлекательной.
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Метки: Жизнь   знаменитости   искусство   классика   книги   цитаты   
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7  комментариев
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3k
Mowgley 4 часа назад
Преамбула самого Марка Твена к книге "Приключения Гекльберри Финна":
"Люди, которые попытаются выяснить мотивы автора, будут преданы суду, те, кто попытаются обнаружить в книге мораль, - сосланы, а те, кто потребует сюжета, -расстреляны на месте" ))

А еще почитайте его рассказ "Как я был журналистом в Теннесси".
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6k
Александр Зотов 2 часа назад
хм, пожалуй, надо Твена перечитать)
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4k
Наталья 4 часа назад
Очень нравится это произведение, да и другие у Марка Твена интересны. У меня даже стикеры цветные вложены на страничках, где есть такие вот фразы. Иногда прочту, настроение себе подниму...
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