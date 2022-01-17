Барыгу-отравителя из Екатеринбурга лишили российского гражданства

Хотя он считает это «полицейским посольством» и собирается судиться.
В октябре 2021 года Екатеринбург ненадолго стал центральной темой для обсуждений в сети. Все из-за того, что там произошла очередная жесть: на Ботаническом рынке города двое граждан продавали спирт на розлив.
Убийцы, по-другому их и не назовешь, под видом алкоголя впаривали метанол. Им отравилось 40 человек, 36 из них отправилось на кладбище. Этих ханыг-торгашей задержали по горячим следам.
Кроме них, задержали еще 5 человек, все они замешаны в этой ядовитой схеме. Их посадят по статье «ч. 3 ст. 238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)». Скорее всего, дадут максималку - до 10 лет.
Ну а главного торгаша, Надира Мамедова, еще и лишили российского гражданства. У него уже забрали паспорт, так что теперь он никто. Но Мамедов с этим категорически не согласен и уже подал иск.
Как сказал в суде: «Мамедов не согласился с тем, что его признали не гражданином России. Он подал иск к ГУ МВД по Свердловской области».
Да уж, наглости ему не занимать. Кроме того, что убил десятки человек, еще и решил с судебной системой поиграться. Понятно, что пока идут все эти разбирательства, на зону его не отправят. На это и рассчитывает.
А зря, убийца должен торчать на зоне. А за ядовитое пойло - еще и под шконарем. Так что пусть не надеется на чудо и готовится к долгой и непростой отсидке.
Источник:
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Но по факту, любая точно работает без документов и фискальника, потенциально может продать покупателю контрафакт или смертельный продукт. За такую халатность нужно наказывать кроме продавцов еще контролирующие органы на данном участке, участкового, который забил на заявление, хотя ему точно писали, что там торгуют нелегальным товаров. На проверяющую налоговую и чиновников, что выдали разрешение минуя санитарные нормы.
Санитарные нормы к продавцам, требования к технике, документам и прочее, всё это создается не с целью отнять у честных работяг заработанные деньги, а чтобы обезопасить покупателя и снизить риски подобных случаев.
Сейчас я работаю в алкогольной компании и уже рассказали, как была уничтожена крупная партия спирта, только потому, что был процесс производства пошел не по нормам и все пришлось начинать заново, т.е. сначала подготовить всю линию, избавится от прошлой партии, подготовить сырье и т.д. Все это делается, чтобы на выходе не пришлось уничтожать уже готовую партию или платить штрафы, если она попадет в магазины.
Возвращаясь к продавцам контрафактов, покупая товар у продавца без документов, сертификата качества и чека на покупку, вы создаете такие ситуации. Таким продавцам неважно чем торговать поддельным алкоголем, взрывоопасными фейерверками, овощами, что были выращены непонятно как и где, тухлым мясом и т.д. Шанс отравится такими продуктами намного выше, чем теми, что продают по всем правилам и в магазинах, где думают о людях.
Почему гражданства лишили? Когда он его приобрел? Это что такая новая практика - уголовных преступников лишать гражданства? Или здесь у него какие-то нарушения кроме уголовной статьи нашли? Вроде в УК не было такой санкции, как лишение гражданства.
Автор дополни пост, всем, я думаю, интересно!
Мне кажется, пользы от этого никакой. Лучше бы срок нормальный дали, а не десятку какую-то
Да. Да. Да. И при этом Нет. Нет. Нет.
1. Я прекрасно помню начало 90-х, когда наши "союзные" решили, что без России они станут вторыми эмиратами и только оккупанты им мешают. Я был за пределами страны, но половина из моих друзей была "в пределах". И видели, как и кому и под каким соусом отрезают головы, как насилуют 10-тилетних девочек, как 3-хлетних малышей прибивают шампурами к двери....
ЭТО - ОНИ! ЛИЧНО И/ИЛИ ИХ ДЕТИ! ТЕ, КТО СЕЙЧАС ПРИЕХАЛ В МОЮ СТРАНУ, УСТРОИЛСЯ РАБОТАТЬ И КАЧАЕТ ПРАВА.
ОНИ ДЛЯ МЕНЯ - УБИЙЦЫ. ОНИ ОБЯЗАНЫ СУНУТЬ ЯЗЫК В ЖОПУ И БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМИ РОССИИ ЗА ТО, ЧТО ИМ ПОЗВОЛИЛИ ТУТ НАХОДИТЬСЯ.
ДО ПЕРВОГО ЗАМЕЧАНИЯ, СССУКИ!
Второе: Расизм. Если негрилы утверждают, что они круты и самосовершенны, то прошу ответить на вопрос: почему Африка до сих пор не процветает (а если процветает - то только в колониях) и почему максимальный процент преступников - это ченные?
Уффффф...накопилось
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О месте пребывания: я был примерно там.
Они - обезьяны. Африка - это место, где живут обезьяны.
Не собираюсь их судить или учить жизни...нравится им - пусть так живут. По-обезьяньи.
Да, я не толерантен. И небезосновательно.
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К сожалению, они еще пытаются что-то диктовать.
Например, когда наши моряки с танкера "Московский университет" с помощюь бойцов с противолодочного "Маршала Шапошникова" отправили пиратов вплавь до ближайшего берега (не доплыли, померли, какая жалость!), но при этом словили ответку от правительства Сомали (поддержанную Гейропой), мол, это было сделано намерено из-за ненависти русских к Африке в целом и черным в частности, то мне хотелось бы напомнить, что согласно международному законодтельству насчет пиратства (есть определение, что это такое) "Универы" и "Шапошниковы" имели полное право расстрелять негрил на подходе.
Не спрашивая пароля. Просто перемолоть бортовыми пулеметами.
Нет, ссск...Они еще на уровне правительства писдели! Обезьяны, что с них взять...