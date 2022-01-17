Барыгу-отравителя из Екатеринбурга лишили российского гражданства

В октябре 2021 года Екатеринбург ненадолго стал центральной темой для обсуждений в сети. Все из-за того, что там произошла очередная жесть: на Ботаническом рынке города двое граждан продавали спирт на розлив.

Убийцы, по-другому их и не назовешь, под видом алкоголя впаривали метанол. Им отравилось 40 человек, 36 из них отправилось на кладбище. Этих ханыг-торгашей задержали по горячим следам.

Кроме них, задержали еще 5 человек, все они замешаны в этой ядовитой схеме. Их посадят по статье «ч. 3 ст. 238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)». Скорее всего, дадут максималку - до 10 лет.