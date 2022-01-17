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Барыгу-отравителя из Екатеринбурга лишили российского гражданства

Барыгу-отравителя из Екатеринбурга лишили российского гражданства (2 фото)

Автор:
17 января 2022 16:52
Сообщество : Криминал
Метки: алкоголь   барыга   екатеринбург   метанол   отрава   рынок   спирт   
1772
2

Хотя он считает это «полицейским посольством» и собирается судиться.

В октябре 2021 года Екатеринбург ненадолго стал центральной темой для обсуждений в сети. Все из-за того, что там произошла очередная жесть: на Ботаническом рынке города двое граждан продавали спирт на розлив.

Убийцы, по-другому их и не назовешь, под видом алкоголя впаривали метанол. Им отравилось 40 человек, 36 из них отправилось на кладбище. Этих ханыг-торгашей задержали по горячим следам.

Кроме них, задержали еще 5 человек, все они замешаны в этой ядовитой схеме. Их посадят по статье «ч. 3 ст. 238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)». Скорее всего, дадут максималку - до 10 лет.

Ну а главного торгаша, Надира Мамедова, еще и лишили российского гражданства. У него уже забрали паспорт, так что теперь он никто. Но Мамедов с этим категорически не согласен и уже подал иск.

Как сказал в суде: «Мамедов не согласился с тем, что его признали не гражданином России. Он подал иск к ГУ МВД по Свердловской области».

Да уж, наглости ему не занимать. Кроме того, что убил десятки человек, еще и решил с судебной системой поиграться. Понятно, что пока идут все эти разбирательства, на зону его не отправят. На это и рассчитывает.

А зря, убийца должен торчать на зоне. А за ядовитое пойло - еще и под шконарем. Так что пусть не надеется на чудо и готовится к долгой и непростой отсидке.

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Метки: алкоголь   барыга   екатеринбург   метанол   отрава   рынок   спирт   
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2k
Алксандр Шевченко Час назад
Они что не знали что продают метанол ? Знали 100 % значит умышленное убийство или убийство населения через распространение ОВ. И на пожизненное.
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27k
Notan Blaine Минуту назад
Скажу как человек причастный к торговле и сопровождению торговых процессов, занимаюсь этим более 10 лет, проработал в разных областях, от розницы до крупного опта. И понял одну вещь, что очень многие жалуются когда государство принимает новые законы по которым пытаются контролировать ту или иную сферу деятельности, можно вспомнить ГЛОНАС и Платон, как водилам не понравлюсь, что за ними будут следить и считать сколько лишних тонн они провозят сверх документов, потом обязали всех продавцов алкоголя контролировать каждую бутылку, потом вообще все чеки сделали привязанными к налоговой, но даже сейчас существует много магазинов где торгую без чеков, накладных и сертификатов на товар и народ туда ходит и покупает, потому как торгует баба Зина или Рафик, что каждому говорит "приувет брат" и люди ведутся на это, мол с ними хорошо говорят и здороваются, а значит не обманут.
Но по факту, любая точно работает без документов и фискальника, потенциально может продать покупателю контрафакт или смертельный продукт. За такую халатность нужно наказывать кроме продавцов еще контролирующие органы на данном участке, участкового, который забил на заявление, хотя ему точно писали, что там торгуют нелегальным товаров. На проверяющую налоговую и чиновников, что выдали разрешение минуя санитарные нормы.
Санитарные нормы к продавцам, требования к технике, документам и прочее, всё это создается не с целью отнять у честных работяг заработанные деньги, а чтобы обезопасить покупателя и снизить риски подобных случаев.
Сейчас я работаю в алкогольной компании и уже рассказали, как была уничтожена крупная партия спирта, только потому, что был процесс производства пошел не по нормам и все пришлось начинать заново, т.е. сначала подготовить всю линию, избавится от прошлой партии, подготовить сырье и т.д. Все это делается, чтобы на выходе не пришлось уничтожать уже готовую партию или платить штрафы, если она попадет в магазины.
Возвращаясь к продавцам контрафактов, покупая товар у продавца без документов, сертификата качества и чека на покупку, вы создаете такие ситуации. Таким продавцам неважно чем торговать поддельным алкоголем, взрывоопасными фейерверками, овощами, что были выращены непонятно как и где, тухлым мясом и т.д. Шанс отравится такими продуктами намного выше, чем теми, что продают по всем правилам и в магазинах, где думают о людях.
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26k
Григорий 13 минут назад
Ловко ему помогли. В СИЗО 1 день за 2 на зоне. Это ему круто скостили му.даки умножопые.
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3k
portroy 20 минут назад
Очень эмоционально и малоинформативно.
Почему гражданства лишили? Когда он его приобрел? Это что такая новая практика - уголовных преступников лишать гражданства? Или здесь у него какие-то нарушения кроме уголовной статьи нашли? Вроде в УК не было такой санкции, как лишение гражданства.
Автор дополни пост, всем, я думаю, интересно!
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Нужно их всех, напоить их же пойлом.
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969
Вадим Курбатов 42 минуты назад
Пока наш брат будет кормить эту черножопую мразь, так оно и будет! Эти cykи живут за наш счёт и ещё нас же и травят! Байкотировать нужно всю их деятельность, а то совсем эта петушня место своё забыла.
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120
Николай MG AdV 45 минут назад
Почему бы их этим и не напоить для справедливости?
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0
Сигизмунд Лазаревич 49 минут назад
чурку конечно на пж. Но меня действительно удивляют синеморы, покупая по 100 рублей пойло они на что рассчитывают? Я ещё могу понять когда кто-то берёт вискарь на 20% дешевле магазина, тут хоть какое-то объяснение есть... Но стекломой по сотке за литр
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14
Егор Терентьев 53 минуты назад
Довольно странное решение суда. В "Белый лебедь" его! Чтоб до конца своей поганой жизни раком ходил!
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3k
RomaXz 54 минуты назад
А подобная мера реально предусмотрена в законе в качестве наказания?
Мне кажется, пользы от этого никакой. Лучше бы срок нормальный дали, а не десятку какую-то
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15k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Меня иногда спрашивают: Агент, чты что, националист? Ты фашист? Ты расист?
Да. Да. Да. И при этом Нет. Нет. Нет.
1. Я прекрасно помню начало 90-х, когда наши "союзные" решили, что без России они станут вторыми эмиратами и только оккупанты им мешают. Я был за пределами страны, но половина из моих друзей была "в пределах". И видели, как и кому и под каким соусом отрезают головы, как насилуют 10-тилетних девочек, как 3-хлетних малышей прибивают шампурами к двери....
ЭТО - ОНИ! ЛИЧНО И/ИЛИ ИХ ДЕТИ! ТЕ, КТО СЕЙЧАС ПРИЕХАЛ В МОЮ СТРАНУ, УСТРОИЛСЯ РАБОТАТЬ И КАЧАЕТ ПРАВА.
ОНИ ДЛЯ МЕНЯ - УБИЙЦЫ. ОНИ ОБЯЗАНЫ СУНУТЬ ЯЗЫК В ЖОПУ И БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМИ РОССИИ ЗА ТО, ЧТО ИМ ПОЗВОЛИЛИ ТУТ НАХОДИТЬСЯ.
ДО ПЕРВОГО ЗАМЕЧАНИЯ, СССУКИ!
Второе: Расизм. Если негрилы утверждают, что они круты и самосовершенны, то прошу ответить на вопрос: почему Африка до сих пор не процветает (а если процветает - то только в колониях) и почему максимальный процент преступников - это ченные?
Уффффф...накопилось
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5k
au3 Час назад
Странная какая-то квалификация деяния типа "повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Где тут неосторожность, когда умышленно подсовывал ядовитое вещество?
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340
Олег Квирулянт au3 54 минуты назад
Значит не смогли доказать. Признаний нет в намерении, переписки "давай нальем метанола, пусть сдохнут" нет - как доказать? Впарили тот максимум который смогли.
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300
Youtube's Best Channel Час назад
А знаете что? Если кто-то так хочет бухать, что покупает пойло у xpeн знает кого xpeн знает где, то этот человек заслуживает смерти. Не жалко ни капли.
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67k
Viktor Час назад
Я вот этого не понимаю, ну торгуешь ты левым пойлом, ну ладно, поболит голова у народа с утреца - нам не привыкать! Но впаривать яд конкретный это полный пипец!
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