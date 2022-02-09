Более 40 спутников Илона Маска «сдуло» с орбиты геомагнитной бурей

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Спутники вошли в атмосферу Земли. Но в компании SpaceX успокаивают: никому на голову обломки не рухнут.
Топ-менеджмент SpaceX подтверждает: более 40 спутников компании действительно сошли с орбиты и падают. Уже «снизошли» до атмосферы Земли. Причиной ЧП эксперты называют мощную геомагнитную бурю.
"Согласно предварительному анализу, повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима и начать маневрирование по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли", — так отреагировали за запросы журналистов в SpaceX. Сообщение цитирует Русская служба ВВС и многие другие издания.
"Согласно предварительному анализу, повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима и начать маневрирование по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли", — так отреагировали за запросы журналистов в SpaceX. Сообщение цитирует Русская служба ВВС и многие другие издания.
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Специалисты компании уверяют, что ситуация ничем не грозит жителям планеты. Не будет ни «звездных войн» со столкновениями объектов, ни падения обломков. Даже космического мусора не прибавится, обещают соратники Маска. И все потому, что аппараты SpaceX запрограммированы на саморазрушение в подобных обстоятельствах, при повторном входе в атмосферу Земли.
Геомагнитная буря, поясняют синоптики, стала результатом всплеска солнечной активности, а ее непосредственным итогом было нагревание и расширение земной атмосферы. Явление нередкое. Но когда солнечная активность зашкаливает, это может навредить тем объектам, что движутся по низкой орбите.
По предварительным подсчетам, пострадали от 40 до 49 спутников SpaceX, что были выведены на орбиту неделю назад, в минувший четверг. Они являются «агентами» проекта Starlink, нацеленного на обеспечение качественным интернетом почти всей территории Земли, в первую очередь, ее труднодоступных регионов. На орбиту уже отправили около 1900 аппаратов, а всего SpaceX планирует запуск 12 000 спутников.
По предварительным подсчетам, пострадали от 40 до 49 спутников SpaceX, что были выведены на орбиту неделю назад, в минувший четверг. Они являются «агентами» проекта Starlink, нацеленного на обеспечение качественным интернетом почти всей территории Земли, в первую очередь, ее труднодоступных регионов. На орбиту уже отправили около 1900 аппаратов, а всего SpaceX планирует запуск 12 000 спутников.
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Главное пропиарился ,а остальное мелочи ..Состояние Маска увеличилось в разы ,за счет этого пиархода ..Пепелац он свой так и не запустил
Мошенник высшего разряда !
А эти его спутники мелкие ,уже падают и дальше будут ...
Афера знатная ..
Ну сейчас меня маскодрочеры отпинают знатно ..
А в чем мошенничество то?
Ну вот я не знаю, объясните мне, непонятливому, без криков и лозунгов... В чем обманули? Вас обманули что ли? А как так получилось? Вы вложились а спутники в павильоне "летали"?
Что за бред? Они что, запрограммированы на распадение на атомы?
Сказали бы просто - что целиком сгорят в атмосфере потому что маленькие...
А на деле выходит, что Муск взял обязательство побить норму потери выводимой нагрузки с 25% ранее до 82%. Так сказать в новый год с новыми соцобязательствами!
В СССР, в середине 80-х запускали спутники для любительской радиосвязи. Принцип такой же: ты на частоте 144 МГц связываешься со спутником, а он ретранслирует сигнал обратно на Землю. Другому радиолюбителю, которого не видно напрямую.
Но почему-то уверен что через несколько лет в любой точке планеты будет интернет. Кроме некоторых отдельно взятых мест где его будут целенаправленно «глушить». Ну чтобы традиционные ценности поддерживать
Дайте денег на спутники!
Где спутники?
Солнечным ветром сдуло!
маск - всегда хорошо
роскосмос - всегда плохо