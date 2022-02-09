Более 40 спутников Илона Маска «сдуло» с орбиты геомагнитной бурей

Геомагнитная буря, поясняют синоптики, стала результатом всплеска солнечной активности, а ее непосредственным итогом было нагревание и расширение земной атмосферы. Явление нередкое. Но когда солнечная активность зашкаливает, это может навредить тем объектам, что движутся по низкой орбите.



По предварительным подсчетам, пострадали от 40 до 49 спутников SpaceX, что были выведены на орбиту неделю назад, в минувший четверг. Они являются «агентами» проекта Starlink, нацеленного на обеспечение качественным интернетом почти всей территории Земли, в первую очередь, ее труднодоступных регионов. На орбиту уже отправили около 1900 аппаратов, а всего SpaceX планирует запуск 12 000 спутников.