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Более 40 спутников Илона Маска «сдуло» с орбиты геомагнитной бурей

Более 40 спутников Илона Маска «сдуло» с орбиты геомагнитной бурей (3 фото)

Автор:
09 февраля 2022 19:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: SpaceX   Илон Маск   активность   геомагнитная буря   орбита   саморазрушение   солнце   спутники   
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Спутники вошли в атмосферу Земли. Но в компании SpaceX успокаивают: никому на голову обломки не рухнут.
Топ-менеджмент SpaceX подтверждает: более 40 спутников компании действительно сошли с орбиты и падают. Уже «снизошли» до атмосферы Земли. Причиной ЧП эксперты называют мощную геомагнитную бурю.

"Согласно предварительному анализу, повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима и начать маневрирование по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли", — так отреагировали за запросы журналистов в SpaceX. Сообщение цитирует Русская служба ВВС и многие другие издания.
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Специалисты компании уверяют, что ситуация ничем не грозит жителям планеты. Не будет ни «звездных войн» со столкновениями объектов, ни падения обломков. Даже космического мусора не прибавится, обещают соратники Маска. И все потому, что аппараты SpaceX запрограммированы на саморазрушение в подобных обстоятельствах, при повторном входе в атмосферу Земли.
Геомагнитная буря, поясняют синоптики, стала результатом всплеска солнечной активности, а ее непосредственным итогом было нагревание и расширение земной атмосферы. Явление нередкое. Но когда солнечная активность зашкаливает, это может навредить тем объектам, что движутся по низкой орбите.

По предварительным подсчетам, пострадали от 40 до 49 спутников SpaceX, что были выведены на орбиту неделю назад, в минувший четверг. Они являются «агентами» проекта Starlink, нацеленного на обеспечение качественным интернетом почти всей территории Земли, в первую очередь, ее труднодоступных регионов. На орбиту уже отправили около 1900 аппаратов, а всего SpaceX планирует запуск 12 000 спутников.

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Метки: SpaceX   Илон Маск   активность   геомагнитная буря   орбита   саморазрушение   солнце   спутники   
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1k
Mixan 2 часа назад
Спутники вошли в атмосферу Земли. Но в компании SpaceX успокаивают: никому на голову обломки не рухнут.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Главное пропиарился ,а остальное мелочи ..Состояние Маска увеличилось в разы ,за счет этого пиархода ..Пепелац он свой так и не запустил
Мошенник высшего разряда !
А эти его спутники мелкие ,уже падают и дальше будут ...
Афера знатная ..
Ну сейчас меня маскодрочеры отпинают знатно ..
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24k
Юрьевич 15 минут назад
"Даже космического мусора не прибавится, обещают соратники Маска. И все потому, что аппараты SpaceX запрограммированы на саморазрушение в подобных обстоятельствах, при повторном входе в атмосферу Земли."

Что за бред? Они что, запрограммированы на распадение на атомы?
Сказали бы просто - что целиком сгорят в атмосфере потому что маленькие...
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124
Андрей 22 минуты назад
Скоро в конторках по приёму металлолома : без пробега по планете )))
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5k
Алекс Крайчек 38 минут назад
Али Баба и 40 его спутников....
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4k
Taf Taffus 51 минуту назад
Это да. Вот только на 3 февраля (дата запуска) никакой геомагнитной бури не было. Средненькая буря была 8-го. Орбита проходит на высоте 550 км, "микроаппараты" имеют вес более 200 кг. И как так вышло, что 40 из 49 из только что запущенной на 500 км орбиту партии спутников уже нырнули в атмосферу, в то время как остальная группировка крутится где крутилась?

А на деле выходит, что Муск взял обязательство побить норму потери выводимой нагрузки с 25% ранее до 82%. Так сказать в новый год с новыми соцобязательствами!
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39k
Андрей 58 минут назад
Спутники вошли в атмосферу Земли. Но в компании SpaceX успокаивают: никому на голову обломки не рухнут... потому что их нет...
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−47
apached8t Час назад
Чёй-то Маску последнее время не везёт катастрофически.
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39k
Андрей Час назад
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4k
Слава Час назад
Чего-то шуток про интернет для рыб в Тихом океане комментариев не видно. Или это другое?
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13k
Bill Час назад
Не очень понимаю как эти спутники "прокладут Интернет в труднодоступные регионы". Это ретрансляторы, которые передают сигнал с ближайшей наземной станции. Т.е. если, скажем, на далеком острове нет кабельного Интернета, то спутники Маска никак не помогут - у них нет соединения друг с другом.
В СССР, в середине 80-х запускали спутники для любительской радиосвязи. Принцип такой же: ты на частоте 144 МГц связываешься со спутником, а он ретранслирует сигнал обратно на Землю. Другому радиолюбителю, которого не видно напрямую.
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Учимся списывать бабки:
Дайте денег на спутники!
Где спутники?
Солнечным ветром сдуло!
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2k
alex5450 2 часа назад
То есть фактически спутники не успели выйти на свои орбиты после запуска, а буря застала их в процессе тестирования на высоте 210 км.
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12k
Alex 2 часа назад
Спутники падают, а Маска съест бронтерок.
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Так хорошо это или плохо?
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