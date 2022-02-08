Калейдоскоп позитива. Выпуск 90

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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего со всего мира на злободневные темы в картинках.
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А вам нравятся устрицы?
56.
Ужасы финской тюрьмы
Не тюрьма, а пенитенциарное учреждение. Хотите как в Финляндии?
57.
Не та реакция на игрушку, что рассчитывали родители
70.
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Авторский пост
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Тоже мне .... Грамотей... Скажыт через "И" написал....
*открыл бы
*было бы
И незачем сразу в интернет моё фото выкладывать! Уберите сейчас же!!!
Интересно, след останется?