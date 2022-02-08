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Сообщество Традиции и жизнь народов мира 76 постов • 4 подписчика подписаться
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Калейдоскоп позитива. Выпуск 90

Калейдоскоп позитива. Выпуск 90 (63 фото + 5 видео + 3 гиф)

Автор:
08 февраля 2022 16:55
Сообщество : Традиции и жизнь народов мира
Метки: Разное   Юмор   картинки   люди   сатира   страны   
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего со всего мира на злободневные темы в картинках.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   люди   сатира   страны   
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24  комментария
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15k
Nikita 6 часов назад

Тоже мне .... Грамотей... Скажыт через "И" написал....
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7k
JeanLuk 46 минут назад
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Я такое пиво тоже хочу
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10k
Cornho 53 минуты назад


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23k
ПаганецЪ 2 часа назад
Одно хорошо. Судя по реакции на вкус устриц, девки лесбиянками точно не станут.
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18k
Карлсончек 2 часа назад
Комментарий к фото
Самогон двойной перегонки и правильно очищенный тоже не вызывает похмелья.
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622
!ГЕНнадий 2 часа назад
"Калейдоскоп позитива" - а вот открыл-бы каменты, и было-бы и позитивно, и гораздо веселее...
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9k
Самка Хорька 2 часа назад
Просто приходил Серёжка. Поиграли мы немножко...
И незачем сразу в интернет моё фото выкладывать! Уберите сейчас же!!!
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9k
Самка Хорька 2 часа назад
"О, вот такого червя я сегодня и видел на крючке!"
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14k
Андрей Донченко 3 часа назад
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Я еще и вслух это проговорил.
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9k
Самка Хорька 4 часа назад
Нет, ему ж сказали про масочный режим! Ну не иплан ли?..
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9k
Самка Хорька 4 часа назад
Блин, а я бы лучше скользила

Блин, а я бы лучше скользилаПосмотреть
Блин, а я бы лучше скользила
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9k
Самка Хорька 4 часа назад
Домино))
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2k
сеньор Леонсио 4 часа назад
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13k
Михалыч 5 часов назад
Ага. Из Байкала.
Из крана и хорошо если фильтрованная.
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10k
Andrei 5 часов назад
Ну, с Белоснежкой уже не первый раз такой казус.
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81
Raingold Fischer 6 часов назад
Любительницы устриц, вам ясно теперь что нужно чаще подмыватся.
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