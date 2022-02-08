Дисциплина превыше всего: китайца накрыло флагом на церемонии награждения, но он и ухом не повел

Во время поднятия флага полотнище накрыло лицо китайца, но тот с честью вышел из положения. Он не стал убирать помеху, а дождался, когда флаг поднялся выше. При этом выражение лица китайца оставалось сосредоточенным и торжественным. Вот что значит самодисциплина и выдержка!