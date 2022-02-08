Дисциплина превыше всего: китайца накрыло флагом на церемонии награждения, но он и ухом не повел

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Забавный инцидент произошел на церемонии награждения российских фигуристов.
Во время поднятия флага полотнище накрыло лицо китайца, но тот с честью вышел из положения. Он не стал убирать помеху, а дождался, когда флаг поднялся выше. При этом выражение лица китайца оставалось сосредоточенным и торжественным. Вот что значит самодисциплина и выдержка!
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