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Дисциплина превыше всего: китайца накрыло флагом на церемонии награждения, но он и ухом не повел

Дисциплина превыше всего: китайца накрыло флагом на церемонии награждения, но он и ухом не повел (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 10:37
Сообщество : Спорт
Метки: Китай   Олимпиада2022   видео   пекин   смешно   флаг   флаг ОКР   церемония награждения   
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Забавный инцидент произошел на церемонии награждения российских фигуристов.

Во время поднятия флага полотнище накрыло лицо китайца, но тот с честью вышел из положения. Он не стал убирать помеху, а дождался, когда флаг поднялся выше. При этом выражение лица китайца оставалось сосредоточенным и торжественным. Вот что значит самодисциплина и выдержка!


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Метки: Китай   Олимпиада2022   видео   пекин   смешно   флаг   флаг ОКР   церемония награждения   
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11  комментариев
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Заголовок не современный. В стиле нынешних публикаций следовало бы озаглавить: "Жесть! Китайца накрыло прямо на церемонии награждения!"
Ложь? Нет... Правда? Нет...
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422
КАКАнгел 21 минуту назад
в этом нет особого подвига или достижения.
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6k
Валѣнтиныч Полчаса назад
Аксельбант на левой стороне... Непривычно.
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19k
sanchesS80 Час назад
Да блин - знал он прекрасно что через пару секунд флаг уедет наверх и всё будет пучком. Что он должен был делать по мнению автора? Начать отмахиваться от флага?
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113
Царь Час назад
Смахнул скупую солдатскую слезу.
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29k
Игорь 2 часа назад
Им ухом водить всякое желание отбивают в тамошних учебках. Он небось успел и вздремнуть пока накрыт флагом был.

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920
SilentBob 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
Игорь 2 часа назад
а что он по мнению автора должен был сделать?
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466
Шурман 2 часа назад
Парадки очень знакомые :) может это буряты засланные ?:)
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