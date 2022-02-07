Тихо ша, Одесса!

2010
16
Подборка юмора с чисто одесским акцентом...
2.
Одессит пришел в стоматологическую клинику делать зубной мост. После обследования лечащий врач приносит ему смету на изготовление. Одессит взглянул на сумму и говорит:
— Доктор, вы шо-то перепутали.
— Вроде нет.
— А я таки уверен, шо вроде да! Мне нужен мост для маленького еврейского рта, а не для большого Керченского пролива!
— Доктор, вы шо-то перепутали.
— Вроде нет.
— А я таки уверен, шо вроде да! Мне нужен мост для маленького еврейского рта, а не для большого Керченского пролива!
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3.
— Сема, ты же богатый человек, почему ты посылаешь в жопу всех, кто тебя просит помочь деньгами?
— Изя, если всем, кто меня просит, я буду давать деньги, то я скоро перестану быть богатым человеком и в жопу начнут посылать меня.
— Изя, если всем, кто меня просит, я буду давать деньги, то я скоро перестану быть богатым человеком и в жопу начнут посылать меня.
4.
Сема и Роза в ресторане. Сема налегает на водочку. Роза пытается его приструнить, но Сема не собирается останавливаться. Жена предпринимает последнюю попытку и многозначительно намекает:
— Сема, если ты сегодня нажрешься, то всю неделю не получишь сладкого!
— Роза, ты хотела сказать жирного…
— Сема, если ты сегодня нажрешься, то всю неделю не получишь сладкого!
— Роза, ты хотела сказать жирного…
5.
Одесский дворик. Две соседки переговариваются между балконами, этажом выше учится играть на скрипке еврейский мальчик.
— Сара!
— Шо?
— В нашем доме немцы есть?
— Нет, а шо?
— А кому мстит этот мальчик?
— Сара!
— Шо?
— В нашем доме немцы есть?
— Нет, а шо?
— А кому мстит этот мальчик?
6.
Одессит смотрит на свою 100-килограммовую жену, выходящую из моря, и с грустью говорит семилетнему сыну:
— Симочка, представь, еще недавно я носил твою маман на руках.
— Папа, ты был таким сильным?
— Скорее, непредусмотрительным, сынок, раз не увиделся до свадьбы с твоей бабулей Соней.
— Симочка, представь, еще недавно я носил твою маман на руках.
— Папа, ты был таким сильным?
— Скорее, непредусмотрительным, сынок, раз не увиделся до свадьбы с твоей бабулей Соней.
7.
Абрам лежит в постели с Сарой и наблюдает, как она капает глазные капли: две капли в левый глаз, две капли в правый и две между ног.
Абраша спрашивает:
— А туда-то зачем?
Сара отвечает:
— Так она тоже давно ничего не видела.
Абраша спрашивает:
— А туда-то зачем?
Сара отвечает:
— Так она тоже давно ничего не видела.
8.
— Сема, пока вы были в Бердичеве, к вашей Саре наведывался этот смазливый ювелир Коган!
— Я вас умоляю, на шо вы намекаете?! Я у этого Когана заказал Саре кольцо, он приносил ей его на примерку.
— Таки да! Видимо кольцо было так мало, шо ваша Сара на весь двор стонала, когда примеряла, а потом еще и снять не могла, аж кричала.
— Я вас умоляю, на шо вы намекаете?! Я у этого Когана заказал Саре кольцо, он приносил ей его на примерку.
— Таки да! Видимо кольцо было так мало, шо ваша Сара на весь двор стонала, когда примеряла, а потом еще и снять не могла, аж кричала.
9.
Пожилая одесситка наушничает подруге на ее мужа:
— Твой Еся пристает к молоденьким девушкам. В его возрасте это неприлично.
— Он пристает хорошеньким девушкам?
— Очень!
— Узнаю своего Есю: потерял зубы, зрение, слух, но к прекрасному тянется как в годы нашей юности.
— Твой Еся пристает к молоденьким девушкам. В его возрасте это неприлично.
— Он пристает хорошеньким девушкам?
— Очень!
— Узнаю своего Есю: потерял зубы, зрение, слух, но к прекрасному тянется как в годы нашей юности.
10.
— Сема, а что за имя такое — Ихтиандр?
— Ну, Ихти — по-гречески рыба, андр — человек.
— То есть все вместе значит: Фишман?
— Ну, Ихти — по-гречески рыба, андр — человек.
— То есть все вместе значит: Фишман?
11.
— Фима, ты шо такой грустный?
— Хотел разменять 100 долларов.
— Неужели это так трудно?
— Легко, но у меня их нет.
— Хотел разменять 100 долларов.
— Неужели это так трудно?
— Легко, но у меня их нет.
12.
— Сара, твоему Боре уже 27 лет, а он до сих пор таки даже не целовал женщину.
— Циля, что ты такое говоришь?! Боря таки всегда целует маму на ночь!
— Циля, что ты такое говоришь?! Боря таки всегда целует маму на ночь!
13.
— Шлёма! Мне срочно нужны деньги!
— Шо, случилась какая-то беда?
— А то, шо у человека нет денег — это таки уже не беда?
— Шо, случилась какая-то беда?
— А то, шо у человека нет денег — это таки уже не беда?
15.
— Лёва, ты где был? Обещал быть в 8, а уже 11!..
— Я летел к тебе пулей!
— Так тебя ж видели в баре…
— Так то ж рикошет…
— Я летел к тебе пулей!
— Так тебя ж видели в баре…
— Так то ж рикошет…
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Метки: Анекдоты Юмор веселые картинки одесса
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