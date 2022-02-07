Тихо ша, Одесса!

8.

— Сема, пока вы были в Бердичеве, к вашей Саре наведывался этот смазливый ювелир Коган!

— Я вас умоляю, на шо вы намекаете?! Я у этого Когана заказал Саре кольцо, он приносил ей его на примерку.

— Таки да! Видимо кольцо было так мало, шо ваша Сара на весь двор стонала, когда примеряла, а потом еще и снять не могла, аж кричала.