FISHKINET
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Я сантехник, я так вижу... Самый мокрый пост на Фишках Я сантехник, я так вижу... Самый мокрый пост на Фишках Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов, а участием в Олимпиаде русских Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не... Автоподставщица из Чехова рассмешила водителя своей актёрской игрой Автоподставщица из Чехова рассмешила водителя своей актёрской игрой Таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе Таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе 20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной 20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной В Подмосковье при попытке ограбления Сбербанка погиб вор В Подмосковье при попытке ограбления Сбербанка погиб вор Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Не спешите осуждать таких людей Не спешите осуждать таких людей Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России Кот проучил любопытного попугая Кот проучил любопытного попугая Два стеклянных стакана, создание которых кажется невозможным Два стеклянных стакана, создание которых кажется невозможным Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Люди и лица Люди и лица Как отучить собаку грызть обувь Как отучить собаку грызть обувь
Тихо ша, Одесса!

Тихо ша, Одесса! (16 фото)

Автор:
07 февраля 2022 20:14
Метки: Анекдоты   Юмор   веселые картинки   одесса   
2010
16
Подборка юмора с чисто одесским акцентом...
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Анекдоты   Юмор   веселые картинки   одесса   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
sportage030 2 часа назад
После сгоревших Одесситов и жителей города засунувших язык себе в жопу, этот город сгорел навсегда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Leff Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Leff Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
3.6o6pa Час назад
"Тихо ша..." - масло масляное. Это всё равно, что "Аусвайс ваши документы..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Leff Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
alexis Час назад
Это тоже Одесский юмор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Мойша 3 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Мойша 3 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Новейшая, но немного баянистая подборка каламубров и лингвошуток Новейшая, но немного баянистая подборка каламубров и лингвошуток Смешная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток Смешная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток 50 веселых доказательств того, что наш мир обречен 50 веселых доказательств того, что наш мир обречен Веселые картинки для хорошего настроения Веселые картинки для хорошего настроения 24 веселые картинки, которые озадачат вас до крайности 24 веселые картинки, которые озадачат вас до крайности
uutb

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18031



Другие посты автора
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
54
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз
0
93
Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз
Набирающие популярность
Корейские хакеры наворовали криптовалюты на ядерные испытания
0
13
Корейские хакеры наворовали криптовалюты на ядерные испытания
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?
0
2

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#ватермарк#дтп#Разное#Россия#норвегия#авто аварии#подборка
#фото#люди#животные#Спорт#Приколы#аварии#комментарии#олимпиада#Олимпиада-2022#автомобили
#факты#прикол#картинки#интересное#Ynews#СССР#новости#сатира#познавательно#наука

На что жалуетесь?

Вернуться