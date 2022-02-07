14 звезд кино, которые сумели использовать в ролях свои закадровые таланты

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Актеры кино и телевидения — такие же люди, как и все остальные, со своими интересами, увлечениями и навыками, полученными в течение жизни. Иногда эти их закадровые умения попадают на экран. Вот 14 интересных примеров.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Джеки Чан является профессиональным певцом, причём он профессионально поёт на английском, японском и обоих главных диалектах китайского языка. Он начал музыкальную карьеру в 80-х. На данный момент его дискография насчитывает 20 альбомов.