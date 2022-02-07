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14 звезд кино, которые сумели использовать в ролях свои закадровые таланты

14 звезд кино, которые сумели использовать в ролях свои закадровые таланты (15 фото)

Автор:
07 февраля 2022 18:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды и роли   звезды кино   навыки   неожиданные умения   полезные умения   пригодилось   умения и навыки   шоу бизнес   
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Актеры кино и телевидения — такие же люди, как и все остальные, со своими интересами, увлечениями и навыками, полученными в течение жизни. Иногда эти их закадровые умения попадают на экран. Вот 14 интересных примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды и роли   звезды кино   навыки   неожиданные умения   полезные умения   пригодилось   умения и навыки   шоу бизнес   
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26k
Dobry vojak Svejk 20 минут назад
+ мильён к вышеперечисленным талантам )))) И и даже (поговаривают) родственник Царя иудеев ))))))))))
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37k
jonnyD Секунду назад
Актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, мастер боевых искусств.
Джеки Чан является профессиональным певцом, причём он профессионально поёт на английском, японском и обоих главных диалектах китайского языка. Он начал музыкальную карьеру в 80-х. На данный момент его дискография насчитывает 20 альбомов.
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