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Рыцарь нахмурился:- Ты не выполнишь приказ короля?Кладовщик покачал головой:- Если ты войдешь, двери сокровищницы будут открыты не перед, а за тобой. Вот это - уже серьезное нарушение приказа.- Для чего мне распахнутые двери, если я не могу пройти внутрь? - вспылил рыцарь.- Понятия не имею. Строить догадки о королевских намерениях не в моих привычках.- Король хотел, чтобы я сам выбрал себе в сокровищнице награду!- Он именно так и сказал?- Нет, - признался рыцарь. - Он произнес: "В награду за то, что ты поразил дракона, двери моей сокровищницы открыты перед тобой!"- Угу, - кивнул кладовщик. - Я так и думал.Рыцарь взялся за меч.- Я при исполнении, - напомнил кладовщик. - Не советую.Насупившись, рыцарь произнес:- Ладно. Я скоро вернусь.Он развернулся и зашагал прочь.- Как только ты появишься тут, двери тотчас же перед тобой откроются! - заверил кладовщик рыцарскую спину и сомкнул створки.Через полчаса у входа в сокровищницу загрохотала железная перчатка.Кладовщик выглянул:- Быстро ты.- Пропускай! - бросил ему рыцарь брюзгливо.Кладовщик поднял брови:- Король сказал еще что-нибудь?- Нет, - ответил рыцарь. - Он не сказал. Король написал.Рыцарь протянул кладовщику свиток, тот развернул его и медленно, по складам, прочел:"Подателю сего, рыцарю, поразившему дракона, разрешено войти в королевскую сокровищницу и взять там то, что рыцарь сочтет достойной для себя наградой".- А потом ты положишь то, что взял, на место? - поинтересовался кладовщик.- Читай дальше, - скомандовал рыцарь.Кладовщик отмотал от свитка еще немного и продолжил:"Взятое рыцарь волен вынести из сокровищницы и использовать по своему разумению, для своего блага и без всяких ограничений. Подпись - Король".- Какой король имеется в виду? - уточнил кладовщик.Рыцарь ткнул в самый конец свитка - там стояла приписка: "Нашего королевства". Под текстом красовались три печати - чернильная, из воска и из красного сургуча.- Все верно, - с сожалением согласился кладовщик. - Что ж, выбирай.Рыцарь ступил через порог, повел носом и прошелся вдоль полок.- Я возьму это, - сказал он, ткнув пальцем в ближайшую драгоценность.- Ты уверен? - кладовщик всем своим видом советовал рыцарю отказаться от замысла.- Абсолютно.Кладовщик что-то нацарапал на бумажном листе.- И еще это, - рыцарь, надувая щеки и натужно краснея, снял с верхней полки огромный ларец.Кладовщик сокрушенно добавил каракулей.- Какая нужда записывать? - с подозрением спросил рыцарь.- Для порядка.- Король увидит список?- Не исключено. Если его величество вдруг пожелает узнать, какую награду ты выбрал, я буду готов к отчету.- Ладно, пусть будет так, - рыцарь потер ладони. - Тогда еще это, и это, и вон то.- Не многовато ли? - со значением в голосе заметил кладовщик.- В самый раз. Тем более, что я не закончил.- Думаю, будет лучше, если я сейчас же сообщу королю, что тут делается, - тоскливо вздохнул кладовщик.Рыцарь небрежно вынул из-за пазухи клочок пергамента и предъявил его кладовщику. На пергаменте значилось: "Рыцарю - не мешать!" Внизу, как положено, вилась подпись "Король. Нашего королевства.", и виднелись три печати.Пыхтя, рыцарь выволок из угла туго набитый объемистый мешок.- Ми-шок, - произнес вслух кладовщик, ожесточенно карябая пером, и добавил: - Сколько добра уходит!- У кого уходит, а кому добавляется, - процедил рыцарь, шатаясь под тяжестью толстенного рулона.- Зачем тебе ковер? - возмутился кладовщик.- В дополнение к гобеленам! - отрезал рыцарь и полез за гобеленами.Кладовщик перевернул свой листок на другую сторону.- А это что? - полюбопытствовал рыцарь, разглядывая массивную кованую конструкцию непонятного назначения.- Не знаю, - пожал плечами кладовщик. - Раз находится здесь, наверное, что-то ценное.- Беру, - решил рыцарь.Кладовщик вывел в реестре:"Жулезяка тижолая - 1 шту.", - и шмыгнул носом.- Ну, теперь вон тот сундук, два ящика и короб со шкатулками. Пожалуй, все, - рыцарь вытер пот со лба. - Ах, да! Еще тележку!Кладовщик встрепенулся:- В приказе было написано "вынести". Все, что не сможешь унести, останется здесь!Рыцарь пошарил за пазухой. На очередном куске пергамента имелось короткое разрешение "Пусть вывозит!", заверенное королевской подписью и тремя печатями.Взвалив на тележку свою награду и перевязав ее веревками, чтобы куча не рассыпалась, рыцарь попробовал сдвинуть тележку с места. У него ничего не вышло.- Помогай! - пропыхтел он утомленно.- И не подумаю! - мотнул головой кладовщик. - Об этом речи не было.Рыцарь полез за пазуху. Кладовщик вздохнул и налег на тележку. Колеса страдальчески скрипнули.Они с трудом выпихнули поклажу через двери.- Дальше на меня не рассчитывай! - злорадно заявил кладовщик. - Мое место в сокровищнице!- А ты мне больше и не нужен.Рыцарь свистнул.Пол и стены затряслись, и в галерею ступил дракон.- Тащи! - крикнул рыцарь и бросил дракону конец каната, привязанного к тележке.- Ну, ты даешь! - хмыкнул дракон, обозрев гору ценностей.Кладовщик раскрыл рот и сполз спиной по стенке.- Представляешь? - дракон подмигнул кладовщику и кивнул на рыцаря. - Этот прохиндей собрал уже четырех принцесс! Каре!Рыцарь пожал плечами.- Ты же утверждал, что поразил дракона! - в отчаянии крикнул ему кладовщик.- Конечно, поразил! - подтвердил дракон, впрягаясь в тележку. - Этот рыцарь и теперь продолжает меня поражать.