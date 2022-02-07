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Я сантехник, я так вижу... Самый мокрый пост на Фишках

Я сантехник, я так вижу... Самый мокрый пост на Фишках (17 фото)

Автор:
07 февраля 2022 12:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ванная комната   душ   подборка   прикол   сантехники   смеситель   
584
17
В этой подборке будет много интересных инженерных решений. Вы увидите, как совместить электрику с кнализацией, смонтировать сантехнику на фасаде здания, а также концепты интересных смесителей.
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Метки: Юмор   ванная комната   душ   подборка   прикол   сантехники   смеситель   
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физраствор. 20 минут назад
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shevanez 17 минут назад
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