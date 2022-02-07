Я сантехник, я так вижу... Самый мокрый пост на Фишках

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В этой подборке будет много интересных инженерных решений. Вы увидите, как совместить электрику с кнализацией, смонтировать сантехнику на фасаде здания, а также концепты интересных смесителей.
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