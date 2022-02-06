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21 фотография 1921 года

21 фотография 1921 года (21 фото)

Автор:
06 февраля 2022 22:15
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
448
21
Гражданская война, голод, Коминтерн, конструктивисты и балет... Таким был четвертый год жизни России «без царя».
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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610
Graboid 3 часа назад
почему буржуи боятся ссср ? ссср - страна в которой народ смог прожить без буржуев ... буржуи боятся что народ их стран, глядя на ссср - даст им под зад ....
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13k
Bill 2 часа назад
Колонтай - феерическая женщина. Из дворянской семьи. В шикарном окружении талантливых родственников: художников, оперных певиц, поэтов. Получила образование за границей, разговаривала на нескольких языках.
Примкнула к большевикам. Выступала за свободную любовь. Своим телом и лекциями уговаривала матросов переходить на сторону революции. На броненосеце «Император Павел I» уговорила унтер-офицера Павла Дыбенко, которого сделала своим мужем.
Сам Дыбенко прославился тем, что бежал от наступающих немцев, был пойман, разоружен и приговорен к расстрелу. Снова бежал, до Махно, до Крыма. Потом снова примкнул к большевикам, руководил подавлением кронштадского восстания, вместе с Тухачевским гномил крестьян в тамбовской области. Расстреляли его только в 38 году.
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