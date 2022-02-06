21 фотография 1921 года

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Гражданская война, голод, Коминтерн, конструктивисты и балет... Таким был четвертый год жизни России «без царя».
1.
«Экспедиционный отряд 22-го Воронежского Кавполка 4-й Петроградской Кавдивизии по ликвидации банд на Северном Кавказе. Справа – военком 22-го полка Лихой». В западных областях, на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке во время Гражданской войны процветало повстанчество. Фото неизв. автора.
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4.
Семен Буденный, Михаил Фрунзе, Климент Ворошилов за разработкой плана по ликвидации бандитизма на Украине.
5.
Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск
«Командарм 2-й Конной армии Филипп Миронов под арестом». В феврале 1921 г. был арестован по ложному обвинению, якобы его 2-я Конная армия специально не разгромила армию Махно, т. к. командиром корпуса там служил брат Миронова. Убит часовым во дворе Бутырской тюрьмы. Фото неизвестного автора.
«Командарм 2-й Конной армии Филипп Миронов под арестом». В феврале 1921 г. был арестован по ложному обвинению, якобы его 2-я Конная армия специально не разгромила армию Махно, т. к. командиром корпуса там служил брат Миронова. Убит часовым во дворе Бутырской тюрьмы. Фото неизвестного автора.
6.
Армия Нестора Махно действовала на юго-востоке Украины с 1918 по 1921 год под лозунгами анархизма. Летом 1921 армия Махно потерпела окончательное поражение, после чего ее остатки были вынуждены уйти за границу. Фотография неизвестного автора. Украинская ССР.
7.
«Голодающие Поволжья». Массовый голод 1921–1922 гг. во время Гражданской войны в России на территориях, контролируемых большевиками. Больше всего пострадали регионы Южного Урала и Поволжья. Голод охватил 35 губерний, общим населением в 90 млн человек. Фото неизв. автора.
10.
«Рабочие железнодорожной базы на субботнике». Субботники возникли весной 1919. Впоследствии они стали характерной чертой социалистического образа жизни. Фото В. Буллы. Петроград.
12.
«Пробоина на линкоре "Севастополь", произведенная снарядом, пущенным с форта "Красная горка"». В марте 1921 года на линкоре и других кораблях Балтийского флота, расположенных в Кронштадте, началось антибольшевистское восстание. Фотография неизвестного автора. Кронштадт.
13.
Государственный музей политической истории России
«3-я батарея 4-го артиллерийского тяжелого дивизиона "М" на позиции у мызы Дубки». Подавление Кронштадского мятежа. Фотография неизвестного автора. Петергофский уезд, Ораниенбаумская волость, деревня Дубки.
«3-я батарея 4-го артиллерийского тяжелого дивизиона "М" на позиции у мызы Дубки». Подавление Кронштадского мятежа. Фотография неизвестного автора. Петергофский уезд, Ораниенбаумская волость, деревня Дубки.
14.
«Штурм Кронштадта. Войска РККА на льду Финского залива». Фотография неизвестного автора. Кронштадт.
15.
«В балетном классе». В центре – артист балета, балетмейстер Большого театра в 1902–1924 годах, педагог Московского Хореографического училища Александр Горский; слева – артист балета, солист Большого театра в 1921–1954 годах, балетмейстер, педагог Асаф Мессерер. Фото неизвестного автора. Москва.
16.
Государственный музей политической истории России
«Выставка Общества молодых художников (ОБМОХУ)». На выставке были представлены работы пяти мастеров-новаторов, членов Рабочей группы конструктивистов ИНХУКа — Александра Родченко, Константина Медунецкого, братьев Стенбергов и Карла Иогансона. Фотография неизвестного автора. Москва.
«Выставка Общества молодых художников (ОБМОХУ)». На выставке были представлены работы пяти мастеров-новаторов, членов Рабочей группы конструктивистов ИНХУКа — Александра Родченко, Константина Медунецкого, братьев Стенбергов и Карла Иогансона. Фотография неизвестного автора. Москва.
17.
МАММ / МДФ
«Владимир Ленин в кабинете принимает гостей». Слева направо: Владимир Ильич Ленин, Борис Исаевич Рейнштейн, американский экономист Парлей Паркер Христенсен, Петр Иванович Воеводин. Фотография неизвестного автора. Москва.
«Владимир Ленин в кабинете принимает гостей». Слева направо: Владимир Ильич Ленин, Борис Исаевич Рейнштейн, американский экономист Парлей Паркер Христенсен, Петр Иванович Воеводин. Фотография неизвестного автора. Москва.
18.
МАММ / МДФ
«Делегаты II Международной конференции женщин-коммунисток. На трибуне – Анатолий Луначарский». На конференцию приехали 82 делегата из 28 стран. Клара Цеткин была одним из секретарей конференции, иногда председательствовала. Фото неизвестного автора. Москва.
«Делегаты II Международной конференции женщин-коммунисток. На трибуне – Анатолий Луначарский». На конференцию приехали 82 делегата из 28 стран. Клара Цеткин была одним из секретарей конференции, иногда председательствовала. Фото неизвестного автора. Москва.
19.
Собрание А. Лаврентьева
«Александра Коллонтай на Второй международной конференции женщин-коммунисток». Коллонтай – первая женщина-министр в истории, она была инициатором создания и заведующей (с 1920 г.) женотделом ЦК РКП(б), целью которого была борьба за уравнение в правах женщин и мужчин. Фото неизв. автора. Москва.
«Александра Коллонтай на Второй международной конференции женщин-коммунисток». Коллонтай – первая женщина-министр в истории, она была инициатором создания и заведующей (с 1920 г.) женотделом ЦК РКП(б), целью которого была борьба за уравнение в правах женщин и мужчин. Фото неизв. автора. Москва.
20.
Государственный музей политической истории России
«Съемочная группа II и III конгрессов Коминтерна». Коммунистический Интернационал – международная организация, объединявшая компартии разных стран в 1919–1943 гг., по мнению Ленина – «союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению Советской власти во всех странах». Фото неизв. автора. Москва.
«Съемочная группа II и III конгрессов Коминтерна». Коммунистический Интернационал – международная организация, объединявшая компартии разных стран в 1919–1943 гг., по мнению Ленина – «союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению Советской власти во всех странах». Фото неизв. автора. Москва.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Примкнула к большевикам. Выступала за свободную любовь. Своим телом и лекциями уговаривала матросов переходить на сторону революции. На броненосеце «Император Павел I» уговорила унтер-офицера Павла Дыбенко, которого сделала своим мужем.
Сам Дыбенко прославился тем, что бежал от наступающих немцев, был пойман, разоружен и приговорен к расстрелу. Снова бежал, до Махно, до Крыма. Потом снова примкнул к большевикам, руководил подавлением кронштадского восстания, вместе с Тухачевским гномил крестьян в тамбовской области. Расстреляли его только в 38 году.