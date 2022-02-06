Как энтузиасты с канала «Березовый панк» покорили мир отечественным колоритом в кибербудущем

Примечательно, что ролик завирусился совершенно случайно. Ребята создали пустой канал для своих друзей, чтобы обсудить недочеты и посмотреть, что можно улучшить. Однако видео начало набирать просмотры с космической скоростью, набрав на сегодняшний день свыше 11 млн просмотров. Его даже забрал в свои соцсети друг Илона Маска Лекс Фридман, занимающийся исследованием искусственного интеллекта.

На создание «Кибердеревни» команда потратила 4 месяца, тогда как следующие ролики создавались уже быстрее. Сначала появилась история про космопоезд РЖД, где засветился известный блогер Евгений Баженов.