Как энтузиасты с канала «Березовый панк» покорили мир отечественным колоритом в кибербудущем

Два года назад русскоязычный Интернет взорвал ролик «Кибердеревня», созданием которого занимался тогда ещё неизвестный канал Birchpunk (или же, проще говоря, «Березовый панк»). После этого понеслось: псевдодокументалки со знаменитостями, признание иностранных пользователей и несколько международных наград.
Как небольшая команда с небольшим бюджетом, но огромным энтузиазмом подарила миру интересный взгляд на будущее, пропитанный отечественным колоритом, и завоевала мировую славу?
Все вышедшие на сегодняшний день ролики создавались под руководством выпускника ВГИКа Сергея Васильева. До этого он трудился в одной из студий, где создавал эффекты для таких проектов как «Гоголь», «Ледокол», «Аванпост» и «Чернобыль. Зона отчуждения».
Примечательно, что команда создавала «Кибердеревню» исключительно на собственном энтузиазме, потратив 100 тыс. рублей на аренду съемочного оборудования и поезду на реально существующую под Рязанью ферму.
Роль марсианского фермера Николая исполнил актер дубляжа Сергей Чихаев, подаривший свой голос Шварценеггеру в «Терминатор: Генезис», Альтрону из «Мстителей» и волшебнику Радагасту Бурому из «Хоббита».
Его супругу сыграла актриса Малого театра Ольга Жевакина, которая блестяще воспроизвела отсылку на сцену из фильма «Любовь и голуби».
Изюминкой видео, без сомнения, стала русская кибернародная песня, исполненная ансамблем из Гнесинки с простым названием «Ваня». А вот текст к ней написал один из участников проекта Антон Копенкин. По его словам, первый вариант песни он написал уже через 10 минут после знакомства со сценарием, который так его вдохновил.
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Примечательно, что ролик завирусился совершенно случайно. Ребята создали пустой канал для своих друзей, чтобы обсудить недочеты и посмотреть, что можно улучшить. Однако видео начало набирать просмотры с космической скоростью, набрав на сегодняшний день свыше 11 млн просмотров. Его даже забрал в свои соцсети друг Илона Маска Лекс Фридман, занимающийся исследованием искусственного интеллекта.
На создание «Кибердеревни» команда потратила 4 месяца, тогда как следующие ролики создавались уже быстрее. Сначала появилась история про космопоезд РЖД, где засветился известный блогер Евгений Баженов.
Затем свет увидел ролик про кибермузей, где приняли участие Гарик Харламов и Анатолий Вассерман. Первый был учителем «мемологии», а второй занимался раскопками древнего Интернета.
Одним из самых интересных оказался ролик, посвященный кибербольнице, где скорая уменьшалась до наноразмеров, чтобы лечить человека изнутри. Во время съемок этого эпизода использовали говяжье сердце для имитации частей организма и хлеб чиабатту, в который засовывали камеру под видом проникновения в «легкие» пациента.
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Но самое главное, что авторы перед созданием каждого видео консультируются с работниками тех отраслей, о которых они говорят. Поэтому неудивительно, что их ролики пришлись по душе нашим проводницам, машинистам и настоящим медикам.
Но интуитивно пседодокументалки оказались понятны и иностранным зрителям, периодически записывающим реакции на работы команды «Березового панка». Но по-настоящему мировую славу проекта закрепили награды, полученные в прошлом году на Мумбайском кинофестивале и Берлинском фестивале веб-сериалов. Глядишь, с такими успехами и до Оскара скоро будет рукой подать.
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А в конце года творческая команда решила отдать дань уважения новой экранизации «Дюны», сняв ролик, где всё тот же фермер Николай рассказывает рецепт пряностей и встречается с песчаным червем. К слову, последний был создан из пылесосного шланга.
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Приятно видеть развитие подобных проектов, показывающих, что для талантливых людей достаточно энтузиазма, чтобы сделать что-то веселое и одновременное красивое. Что уж тут говорить, если награды получают подобные ролики, а не отвратные комедии, на которых отмываются миллионы бюджетных средств. Ребятам же остается только пожелать творческих успехов на пути к новым победам и популярности!
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Они называются Birchpunk, и никогда не использовали другое название, если я не ошибаюсь.