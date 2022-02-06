Индонезия. Уровни жизни

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Нам, живущим на плоских равнинах России, эти виды кажутся чем то особенным, экзотическим.
А ведь для местных это просто способ выжить, отвоевать у природы пространство для жизни ..
А ведь для местных это просто способ выжить, отвоевать у природы пространство для жизни ..
Люди живт здесь на разных уровнях. Только слово уровни нужно понимать в буквальном смысле. Я говорю о террасах.
Огромная котловина, на дне которой раскинулось озеро Манинджао, вся покрыта бесчисленными ярусами террас.
Мы с моим попутчиком Лехой оказались здесь почти случайно, приехали наугад автостопом и зависли на несколько дней - уж очень понравилось.
Здесь обычные деревни, никакой туристической индустрии, в том числе и проката мотобайков я не заметил. Пришлось бродить по окрестностям пешком. Ну как пришлось.. я бы с удовольствием еще там погулял. ( автор статьи ).
Огромная котловина, на дне которой раскинулось озеро Манинджао, вся покрыта бесчисленными ярусами террас.
Мы с моим попутчиком Лехой оказались здесь почти случайно, приехали наугад автостопом и зависли на несколько дней - уж очень понравилось.
Здесь обычные деревни, никакой туристической индустрии, в том числе и проката мотобайков я не заметил. Пришлось бродить по окрестностям пешком. Ну как пришлось.. я бы с удовольствием еще там погулял. ( автор статьи ).
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На террасах почему то совсем мало работников, по крайней мере мне попадались только единичные .
Кто то мешок тащит, кто то в земле копается. Как они такие площади умудряются обрабатывать - загадка.
Кто то мешок тащит, кто то в земле копается. Как они такие площади умудряются обрабатывать - загадка.
Кроме людей на террасах часто можно встретить пасущихся буйволов.
Видимо они приучены не топтать посевы, а находят себе места с сочной травой.
Видимо они приучены не топтать посевы, а находят себе места с сочной травой.
А еще здесь высоченные пальмы. Представляю какая должна быть корневая система, чтобы удержать такую "свечку" !
Дядька был слегка обескуражен, увидев наведенную на него камеру.
Но почти сразу же расплылся в улыбке.
Но почти сразу же расплылся в улыбке.
Неужели каждый такой кустик посажен вручную ? А как иначе..
Очень похожую картину я видел на севере Вьетнама, в районе Сапы. Да собственно по всей Азии так.
Очень похожую картину я видел на севере Вьетнама, в районе Сапы. Да собственно по всей Азии так.
Чем ближе к озеру, тем террасы становятся шире и, в конце концов, превращаются в обширные поля, залитые водой.
Кстати, об уровне жизни.. Вполне себе допускаю, что уровень жизни в нашем понимании тех, кто живет ближе к озеру, выше тех, кто живет высоко в горах.
Так что это не просто игра слов)
Кстати, об уровне жизни.. Вполне себе допускаю, что уровень жизни в нашем понимании тех, кто живет ближе к озеру, выше тех, кто живет высоко в горах.
Так что это не просто игра слов)
Из за большого количества воды, стекающей с гор и высокой влажности здесь часты туманы и плотная воздушная дымка.
На закате солнце отражается в сотнях и тысячах искусственных водоемах ! Жаль у меня нет квадрокоптера, картинка с воздуха наверняка ошеломительная.
Уже под вечер я добираюсь до берега озера и провожаю солнце, уходящее за горизонт.
А ведь наверно счастливый человек живет вон в том деревянном домике на берегу Манинджао. И не нужны ему никакие биткоины, и про курс доллара он вряд ли в курсе.
А ведь наверно счастливый человек живет вон в том деревянном домике на берегу Манинджао. И не нужны ему никакие биткоины, и про курс доллара он вряд ли в курсе.
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