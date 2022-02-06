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Сообщество Традиции и жизнь народов мира 64 поста • 3 подписчика подписаться
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Индонезия. Уровни жизни

Индонезия. Уровни жизни (23 фото)

Автор:
06 февраля 2022 19:49
Сообщество : Традиции и жизнь народов мира
Метки: люди   страны   фото   
689
23
Нам, живущим на плоских равнинах России, эти виды кажутся чем то особенным, экзотическим.
А ведь для местных это просто способ выжить, отвоевать у природы пространство для жизни ..
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Метки: люди   страны   фото   
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299
ManA108 3 часа назад
Красиво!
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282
Змій Горинич 39 минут назад
Как в песне: "они не в курсе про курс доллара и про биткоин они не в курсе..."
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