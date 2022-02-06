Индонезия. Уровни жизни

Люди живт здесь на разных уровнях. Только слово уровни нужно понимать в буквальном смысле. Я говорю о террасах.



Огромная котловина, на дне которой раскинулось озеро Манинджао, вся покрыта бесчисленными ярусами террас.

Мы с моим попутчиком Лехой оказались здесь почти случайно, приехали наугад автостопом и зависли на несколько дней - уж очень понравилось.

Здесь обычные деревни, никакой туристической индустрии, в том числе и проката мотобайков я не заметил. Пришлось бродить по окрестностям пешком. Ну как пришлось.. я бы с удовольствием еще там погулял. ( автор статьи ).