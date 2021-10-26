Внук Мухаммеда Али выиграл второй бой в своей карьере нокаутом в третьем раунде

Бой длился всего три раунда. Уэстли стал первым профессиональным бойцом, которому довелось испытать Али Уолша на прочность сильным ударом в подбородок. Но Али Уолш не остановился и продолжил атаковать Уэстли с правой руки.

«Знаю, что толпа обрадовалась, когда увидела, что он попал по мне, но я правда не почувствовал этого», – сказал Али Уолш после боя.