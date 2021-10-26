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Внук Мухаммеда Али выиграл второй бой в своей карьере нокаутом в третьем раунде

Внук Мухаммеда Али выиграл второй бой в своей карьере нокаутом в третьем раунде (8 фото)

Автор:
26 октября 2021 08:00
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Мухаммед Али   бокс   ник али уолш   новости спорта   спорт   
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Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али, уверенно продолжает свой путь в профессиональном боксе: он одержал вторую победу в своей карьере, нокаутировав Джеймса Уэстли II в третьем раунде.

В августе Али Уолш попал в заголовки мировых новостей после победы над Джорданом Уиксом техническим нокаутом в первом раунде своего профессионального дебюте. 21-летний боксер продолжил идти по стопам своего деда, нокаутировав Уэстли в поединке в субботу вечером в Атланте.

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Боксер-средневес Али Уолш – сын Роберта Уолша и Рашиды Али Уолш, дочери Мухаммеда Али. В июне перед своим первым профессиональным боем спортсмен подписал контракт с Top Rank Boxing Боба Арума. Учитывая, как прошел его дебют, от Али Уолша ждали больших успехов, и он не разочаровал.

Бой длился всего три раунда. Уэстли стал первым профессиональным бойцом, которому довелось испытать Али Уолша на прочность сильным ударом в подбородок. Но Али Уолш не остановился и продолжил атаковать Уэстли с правой руки.

«Знаю, что толпа обрадовалась, когда увидела, что он попал по мне, но я правда не почувствовал этого», – сказал Али Уолш после боя.

Боксер со знаменитым именем быстро уложил Уэстли во втором раунде благодаря мощным правым прямым ударам. Затем Али Уолш продолжил напирать в третьем раунде и в конце концов снова поставил Уэстли на одно колено правым прямым. Противник сдался, и Уэстли одержал еще одну убедительную победу.

«Я счастлив, что иду по стопам своего деда. Все, кто любил моего деда, теперь наблюдают за мной, – сказал Али Уолш. – Я рад тому, как прошел этот бой. Но мне есть над чем поработать».

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Метки: Ynews   Мухаммед Али   бокс   ник али уолш   новости спорта   спорт   
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Проктолог-иллюзионист 7 минут назад
какой-то внешне неприятный тип
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