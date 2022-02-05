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Африканский подвох: коронавирус 21 раз мутировал в организме жительницы ЮАР

Африканский подвох: коронавирус 21 раз мутировал в организме жительницы ЮАР (9 фото)

Автор:
05 февраля 2022 23:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Африка   Организм человека   вирус   коронавирус   мутация   химтрейлы   юар   
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Коронавирус уже давно стал частью нашей повседневной жизни, однако утомительно еженедельно слушать о появлении новых штаммов. Ведь до сих пор доподлинно неизвестно, откуда появилась эта зараза, терроризирующая весь мир.

Однако сейчас можно точно сказать, что большинство мутаций вируса перетекает во всё цивилизованное общество из ЮАР. Удивительно ли это? Абсолютно нет, ведь именно оттуда поступают совершенно безумные истории.

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Например, недавно выяснилось, что 20-летняя жительница ЮАР с диагнозом ВИЧ болела коронавирусом около года, с января по ноябрь. Как итог, за этот период вирус в её организме мутировал 21 раз. Вылечиться ей удалось только после того, как она активно начала пить препараты от иммунодефицита.

На сегодняшний день в Южной Африке зарегистрировано 8,2 млн человек с подтверждённым ВИЧ. И это только по официальным данным. Именно из ЮАР по всему миру разлетелся недавний «Омикрон», так что появление и распространение новых штаммов лишь вопрос времени.


В итоге пока США и Китай обвиняют друг друга в создании коронавируса, африканские страны превращаются в конвейер по непроизвольному созданию смертельной заразы. Вот только туристов, любящих экзотический отдых, это, видимо, совершенно не пугает, раз они умудряются куда-то выехать и прихватить на обратном пути какой-нибудь новый неизвестный штамм.


Хотя чему тут удивляться, если находятся те, кто принимает конденсационный след от самолетов за распыление вируса. Особенно это почему-то распространено на Алтае и в Красноярске, где, видимо, сильнее других любят теории заговора. Однако людей, ищущих факты «распыления», хватает и в других регионах и странах.

Но проблему уже давно пора искать в ЮАР, где люди умудряются почти год вынашивать в себе мутирующий коронавирус.

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Метки: Африка   Организм человека   вирус   коронавирус   мутация   химтрейлы   юар   
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Fishki_surfer Час назад
Находят там, где ищут и публикуют результаты.
В ЮАР - передовые лаборатории мирового уровня и они не делают из результатов секретов.
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Олег Час назад
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