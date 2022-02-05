Африканский подвох: коронавирус 21 раз мутировал в организме жительницы ЮАР

В итоге пока США и Китай обвиняют друг друга в создании коронавируса, африканские страны превращаются в конвейер по непроизвольному созданию смертельной заразы. Вот только туристов, любящих экзотический отдых, это, видимо, совершенно не пугает, раз они умудряются куда-то выехать и прихватить на обратном пути какой-нибудь новый неизвестный штамм.

Хотя чему тут удивляться, если находятся те, кто принимает конденсационный след от самолетов за распыление вируса. Особенно это почему-то распространено на Алтае и в Красноярске, где, видимо, сильнее других любят теории заговора. Однако людей, ищущих факты «распыления», хватает и в других регионах и странах.