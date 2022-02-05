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Самураи носили сандалии всегда, даже на войне... А почему?

Самураи носили сандалии всегда, даже на войне... А почему? (6 фото)

Автор:
05 февраля 2022 12:05
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Жизнь   Япония   интересное   истории   история   путешествия   факты   
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Если вы когда-нибудь видели японские мультфильмы ил фильмы, интересовались их бытом и историей, то видели, что буквально до XX века жители Японии не носили закрытую обувь.
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Варадзи использовали для всего - просто пешие прогулки, или же длинные переходы, военные походы. Надевали их на носки с прорезью между пальцами, которые специально создали для ношения с такими сандалиями. Иногда даже носили просто плотные носки (таби), без сандалий, во время сухой погоды. Их можно увидеть в фильмах, на ногах у ниндзя, ведь считалось, что такие носки помогают ходить бесшумно.
У самураев была закрытая обувь, но носили они ее редко. Она называлась кегуцу цурумаки. Кожаные туфли, покрытые мехом. Такой вид обуви носили высокие самурайские сословия и в основном только в холодную погоду. Сословия победнее носили в плохую погоду фукагуцу - соломенные ботинки, напоминающие угги. Но их, в основном, использовали как снегоступы.

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Метки: Жизнь   Япония   интересное   истории   история   путешествия   факты   
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60k
Андрей 5 часов назад
Вот именно, это в России народ лапотный от бедности и лени, а в Японии - это для удобства, экологичности и вообще традиция
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23k
ПаганецЪ 4 минуты назад
Вот! Ведь можно же с носочками!

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5k
Александр 6 минут назад
лапти
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
А мне жена Варадзи с носками не разрешает
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3k
Виталий 2 часа назад
У самураев были когаке - это части дополнительной брони для ног, которую использовали почти повсеместно. Просто в сандалях они бы не рискнули в замесах участвовать, иначе бы все по ногам друг другу били. Правда у когаке был минус - они защищали только сверху, поэтому самураи придумали и начали использовать звездочки в боях с другими самураями...
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316
zz 3 часа назад
Абсолютная чушь. Все доводы притянуты за уши.
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17k
MarkovAlexandr 5 часов назад
"Считается, что развитие такая обувь не получила из-за определённых обычаев, погоды и японских традиций. И с привычкой снимать обувь в помещении. Раньше, когда дороги не были вымощены камнями, японцы конечно же снимали обувь, чтобы не нести домой грязь." - от того, что японец снял соломенные шлепанцы, его носки сразу стали чистыми, и перестали пачкать пол?
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24k
Юрьевич 5 часов назад
Ну да! Мужики на Руси носили лапти потому что кожаная обувь дофига стоила, а вот самураи носили даже не лапти, а шлёпанцы из соломы потому что "солома служит очень хорошей изоляцией между ступнями и снегом, грязью и лужами, а еще она отлично теплоизолирует и не пропускает воду."


Особенно потому что солома "не пропускает воду"


Бред собачий!

"Самураи носили сандалии всегда, даже на войне... А почему?" Да потому что если в России кожаная обувь тогда стоила очень дорого, то на островке под названием Япония, кожаная обувь наверное вообще стоила запредельно! Вот и весь ответ и не надо лепить теорию о том, что солома является офигенным тепло и гидроизолятором!
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3k
Mowgley 5 часов назад
А в таких еще удобнее

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1k
poбт 5 часов назад
"Японцы выяснили, что солома служит очень хорошей изоляцией между ступнями и снегом, грязью и лужами"
ага ага
они же такие ох*уенные нинзи, что в снег и грязь не проваливаются, а по лужам вообще х*уярят как водомерки
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1k
emporio_ss 5 часов назад
Сандали они носили чтоб наносить смертельный удар самурая ногой.
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6k
Думай о хорошем! 5 часов назад
это от нищеты, а не от каких то, придуманных, достоинств
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6k
Виталий Касандров 5 часов назад
Ну по той де причине что у нас лапти, а в северной европе деревянные башмаки - не каждый мог позволить кожаную обувь .
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