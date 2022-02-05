Самураи носили сандалии всегда, даже на войне... А почему?

Считается, что развитие такая обувь не получила из-за определённых обычаев, погоды и японских традиций. И с привычкой снимать обувь в помещении.

Раньше, когда дороги не были вымощены камнями, японцы конечно же снимали обувь, чтобы не нести домой грязь. В тамошних домах полы были устланы татами, которые практически невозможно было отчистить. А еще для японцев пол был важным элементом быта, на нем ели, на нем спали. Многие японцы до сих пор обедают на полу, подложив специальную подушку дзабутон, поставив тарелку на столик котацу.

Обувь должна была легко сниматься и легко надеваться. Варадзи были уже идеальны.