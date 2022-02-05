Самураи носили сандалии всегда, даже на войне... А почему?

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Если вы когда-нибудь видели японские мультфильмы ил фильмы, интересовались их бытом и историей, то видели, что буквально до XX века жители Японии не носили закрытую обувь.
Даже самураи, которые были настоящими воинами, штурмовали замки, сражались на поле битвы, были настоящими дворянами, ходили в самых обычных плетеных шлепанцах. Неужели такая обувь эффективнее сапог или ботинок попрочнее?
Эта простая обувь называлась варадзи - традиционные сандалии с веревками, которую делали из рисовой соломы или льняного волокна. В эпоху Эдо - это был самый распространенный вид обуви, ее носили почти все. Сегодня такую обувь носят в основном только буддийские монахи.
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Варадзи использовали для всего - просто пешие прогулки, или же длинные переходы, военные походы. Надевали их на носки с прорезью между пальцами, которые специально создали для ношения с такими сандалиями. Иногда даже носили просто плотные носки (таби), без сандалий, во время сухой погоды. Их можно увидеть в фильмах, на ногах у ниндзя, ведь считалось, что такие носки помогают ходить бесшумно.
Японцы выяснили, что солома служит очень хорошей изоляцией между ступнями и снегом, грязью и лужами, а еще она отлично теплоизолирует и не пропускает воду. Вода и грязь заполняли отверстия в соломенных подошвах и уменьшали дополнительное трение, а тем самым увеличивался срок службы сандалий. Но все равно, они служили не так долго как хотелось бы, поэтому на поясе всегда носили запасную пару, или на лошади.
У самураев была закрытая обувь, но носили они ее редко. Она называлась кегуцу цурумаки. Кожаные туфли, покрытые мехом. Такой вид обуви носили высокие самурайские сословия и в основном только в холодную погоду. Сословия победнее носили в плохую погоду фукагуцу - соломенные ботинки, напоминающие угги. Но их, в основном, использовали как снегоступы.
Самые обычные самураи, рангом пониже носили варадзи и зимой, и летом. Потому что японский климат достаточно теплый даже в зимнее время и солдаты в носках не мерзли.
А еще, что важно, сражаться в такой обуви самураям было в разы удобнее, потому что сандалии были легкими, а это повышало их маневренность в самурайской броне.
А еще, что важно, сражаться в такой обуви самураям было в разы удобнее, потому что сандалии были легкими, а это повышало их маневренность в самурайской броне.
В европейских странах такая японская обувь не получила развития
Считается, что развитие такая обувь не получила из-за определённых обычаев, погоды и японских традиций. И с привычкой снимать обувь в помещении.
Раньше, когда дороги не были вымощены камнями, японцы конечно же снимали обувь, чтобы не нести домой грязь. В тамошних домах полы были устланы татами, которые практически невозможно было отчистить. А еще для японцев пол был важным элементом быта, на нем ели, на нем спали. Многие японцы до сих пор обедают на полу, подложив специальную подушку дзабутон, поставив тарелку на столик котацу.
Обувь должна была легко сниматься и легко надеваться. Варадзи были уже идеальны.
Раньше, когда дороги не были вымощены камнями, японцы конечно же снимали обувь, чтобы не нести домой грязь. В тамошних домах полы были устланы татами, которые практически невозможно было отчистить. А еще для японцев пол был важным элементом быта, на нем ели, на нем спали. Многие японцы до сих пор обедают на полу, подложив специальную подушку дзабутон, поставив тарелку на столик котацу.
Обувь должна была легко сниматься и легко надеваться. Варадзи были уже идеальны.
Ну и помимо традиций в Японии высокие температура и влажность. Японские сандалии обеспечивали хорошее сцепление с камнями, мхом и другими потенциально опасными поверхностями.
И не стоит забывать, что сельское хозяйство наряду с животноводством не было сильно развито в феодальной Японии и, следовательно, не было хорошего развития кожевенных мастерских.
И не стоит забывать, что сельское хозяйство наряду с животноводством не было сильно развито в феодальной Японии и, следовательно, не было хорошего развития кожевенных мастерских.
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Метки: Жизнь Япония интересное истории история путешествия факты
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Особенно потому что солома "не пропускает воду"
Бред собачий!
"Самураи носили сандалии всегда, даже на войне... А почему?" Да потому что если в России кожаная обувь тогда стоила очень дорого, то на островке под названием Япония, кожаная обувь наверное вообще стоила запредельно! Вот и весь ответ и не надо лепить теорию о том, что солома является офигенным тепло и гидроизолятором!
ага ага они же такие ох*уенные нинзи, что в снег и грязь не проваливаются, а по лужам вообще х*уярят как водомерки