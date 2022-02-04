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Сообщество Без кота и жизнь не та 1121 пост • 412 подписчиков подписаться
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Кот Кефир - самый популярный мейн-кун в России

Кот Кефир - самый популярный мейн-кун в России (6 фото)

Автор:
04 февраля 2022 08:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Кот Кефир   Мейн-кун   домашний питомец   животные   кот   фото   
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Представьте, что на вашу грудь ночью ложится милый пушистый комок…весом в 12,5 кг!

Март 2020 года. Локдаун из-за пандемии коронавируса. 34-летняя Юлия Минина из Старого Оскола Белгородской области, мать двоих девочек, вместе с мужем и детьми приняла решение завести котенка, чтобы было веселее проводить время дома.


«У нас вообще никогда до этого не было кошек. Мы просто листали объявления ближайшего питомника и совершенно случайно увидели маленького белого котенка. Я сразу влюбилась», — вспоминает Юлия.

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Когда приехала его забирать, то на месте разочаровалась — на фото он ей показался симпатичнее.

«Никто и не думал, что из такого гадкого утенка вырастет белая гора меха»,  — рассуждает Минина.

Дети сами выбрали коту шутливое имя Кефир. Изначально он был очень худым, но к четырем-пяти месяца стал есть все подряд, и постоянно играл с хозяевами.


К девяти месяцем кисточки на ушах и хвост выросли в два раза, а к году Кефир вырос в три раза. Сейчас ему один год и 10 месяцев, весит он 12,5 кг.

«По характеру он просто как человек. Очень умный. Даже садится с нами за стол, когда мы ужинаем, у него есть свой стул, так что он нам составляет компанию», — рассказывает о его характере Минина.

Мейн-куны редко мяукают, поэтому он лишь иногда «тихонечно курлыкает».


«Из привычек еще: спать на моей груди. Когда он был котенком — это было нормально. Но сейчас, когда на ночью на грудь резко ложится 12,5 кг…в общем, приходится его прогонять», — пояснила хозяйка.

Юлия сама не понимает причину популярности своего кота — она два раза сфотографировала его для своего профиля в Instagram, и фото быстро разлетелись по российским и зарубежным СМИ и форумам, включая Reddit. Фото с Кефиром набрало 18 тыс. лайков и десятки комментариев на Reddit. Одни предположили, что хозяйка кота намеренно пытается сделать его больше с помощью линз и оптической иллюзии, другие размышляют о его хмурой мордочке. Теперь у Кефира есть и свой Тикток.

«Нет, это сибирская рысь. Она питается плохими людьми и пьет только водку», «И похоже, что вся водка уже у него закончилась», — пишут комментаторы.

По словам Юлии, большинство российских и зарубежных поклонников Кефира не верят в реальность кота и спрашивают, не фотошоп ли это.

«Еще многие хотят Кефира купить, но это вообще ужасно. Это ж уже член семьи. Его ни за что не отдадим, будем только чаще фотографировать», —  рассказала Минина.




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Метки: Кот Кефир   Мейн-кун   домашний питомец   животные   кот   фото   
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Андрей 38 минут назад
Знатный зверюга
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Проктолог-иллюзионист 11 минут назад
Какой милаха, у меня такой же, только рыжый)
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Ваня 17 минут назад
кефиру - респект...
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9k
Maddy8 18 минут назад
Самая популярная хозяйка России живёт у Мейн-куна.
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