Кот Кефир - самый популярный мейн-кун в России

Когда приехала его забирать, то на месте разочаровалась — на фото он ей показался симпатичнее.

«Никто и не думал, что из такого гадкого утенка вырастет белая гора меха», — рассуждает Минина.

Дети сами выбрали коту шутливое имя Кефир. Изначально он был очень худым, но к четырем-пяти месяца стал есть все подряд, и постоянно играл с хозяевами.

К девяти месяцем кисточки на ушах и хвост выросли в два раза, а к году Кефир вырос в три раза. Сейчас ему один год и 10 месяцев, весит он 12,5 кг.