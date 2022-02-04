Кот Кефир - самый популярный мейн-кун в России

Представьте, что на вашу грудь ночью ложится милый пушистый комок…весом в 12,5 кг!
Март 2020 года. Локдаун из-за пандемии коронавируса. 34-летняя Юлия Минина из Старого Оскола Белгородской области, мать двоих девочек, вместе с мужем и детьми приняла решение завести котенка, чтобы было веселее проводить время дома.
«У нас вообще никогда до этого не было кошек. Мы просто листали объявления ближайшего питомника и совершенно случайно увидели маленького белого котенка. Я сразу влюбилась», — вспоминает Юлия.
Когда приехала его забирать, то на месте разочаровалась — на фото он ей показался симпатичнее.
«Никто и не думал, что из такого гадкого утенка вырастет белая гора меха», — рассуждает Минина.
Дети сами выбрали коту шутливое имя Кефир. Изначально он был очень худым, но к четырем-пяти месяца стал есть все подряд, и постоянно играл с хозяевами.
К девяти месяцем кисточки на ушах и хвост выросли в два раза, а к году Кефир вырос в три раза. Сейчас ему один год и 10 месяцев, весит он 12,5 кг.
«По характеру он просто как человек. Очень умный. Даже садится с нами за стол, когда мы ужинаем, у него есть свой стул, так что он нам составляет компанию», — рассказывает о его характере Минина.
Мейн-куны редко мяукают, поэтому он лишь иногда «тихонечно курлыкает».
«Из привычек еще: спать на моей груди. Когда он был котенком — это было нормально. Но сейчас, когда на ночью на грудь резко ложится 12,5 кг…в общем, приходится его прогонять», — пояснила хозяйка.
Юлия сама не понимает причину популярности своего кота — она два раза сфотографировала его для своего профиля в Instagram, и фото быстро разлетелись по российским и зарубежным СМИ и форумам, включая Reddit. Фото с Кефиром набрало 18 тыс. лайков и десятки комментариев на Reddit. Одни предположили, что хозяйка кота намеренно пытается сделать его больше с помощью линз и оптической иллюзии, другие размышляют о его хмурой мордочке. Теперь у Кефира есть и свой Тикток.
«Нет, это сибирская рысь. Она питается плохими людьми и пьет только водку», «И похоже, что вся водка уже у него закончилась», — пишут комментаторы.
По словам Юлии, большинство российских и зарубежных поклонников Кефира не верят в реальность кота и спрашивают, не фотошоп ли это.
«Еще многие хотят Кефира купить, но это вообще ужасно. Это ж уже член семьи. Его ни за что не отдадим, будем только чаще фотографировать», — рассказала Минина.
Источник:
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