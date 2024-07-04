FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2489 постов • 522 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Мейн-кун: так ли страшны эти котяры, как о них говорят?

Мейн-кун: так ли страшны эти котяры, как о них говорят?

Автор:
04 июля 2024 08:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Мейн-кун   животные   кот   кошка   порода   факты   фото   
1406
8

Мейн-кун — животинка довольно занятная. Вроде бы обычный кот, но ох уж эти габариты! Взрослые зверюги вырастают под 15 килограмм живого шерстяного веса и до 123 сантиметров от мокрого носа до кончика хвоста.

По размеру куны сопоставимы с евразийскими рысями — только чуть изящнее и легче. А что насчёт характера? Почему же многие их так боятся?

×

Тут, как говорится, у страха глаза велики. Лишние 10 килограмм не делают из обычной кошки кровожадного монстра! Прожорливого — очень даже. Но порода не склонна к проявлению злости. Более того, агрессивность считается недопустимым пороком — такие животные не участвуют в разведении!

Но это не значит, что мейн-кун будет ласковым милым зверем. Здесь мы натыкаемся на другое заблуждение. Некоторые описывают породу как кошку с размерами и душой собаки. И если с первым согласиться можно, то второе — чистой воды выдумка. Мейн-куны независимы и самостоятельны.

Всё потому, что изначально их выводили для охоты на грызунов. Фермеры сурового штата Мэн, откуда и пошла порода, ценили ловкость и смелость котов, а не их мурчание. В 19 веке было не до телячьих нежностей! Вот и получились котики немного самодурами. Хотят — ластятся. Не хотят — уходят в дальний уголок, чтоб никто не уволок. Кому-то такое поведение нравится даже больше, чем вечное назойливое желание сесть на ручки.

Суровые условия и сформировали брутальную внешность котика. Меховая шуба защищает сразу ото всех погодных невзгод: дождя, ветра, снега. Подшерсток — согревает, остевой волос — не промокает. Длинные пучки меха на пальцах и ушах — защищают от обморожения конечностей. Даже пушистый хвост — и тот не для красоты! Обвив им лапки, котик с легкостью сидит на холодном.

Получается, что мейн-кун — заложник двух противоположных крайностей. Но правда, как всегда, где-то посередине. Он не дикарь, вышедший из леса. Но бежать по первому хозяйскому зову тоже не станет. Зверь не сожрёт членов вашей семьи с голодухи. Но сильные охотничьи инстинкты могут подтолкнуть его закусить вашим любимым хомячком или крыской.

Как же жить с таким котиком? Как и с любым другим — воспитывать его! Вы можете найти случайного котёнка на улице, приложить усилия к его обучению и получить идеального питомца. А можете взять куна в элитном питомнике и вырастить монстра. Всех шерстяных с младых когтей необходимо приучать к правилам поведения в доме. Не полагайтесь, что «порода» сделает это вместо вас.

Не позволяйте котятам играть со своими руками и ногами вместо игрушек. Не приучайте их кусаться и царапаться. Не позволяйте залезать на стол, шкафы и прочую мебель, не предназначенную для котолазанья. Обзаведитесь игрушками и когтеточками, чтобы питомец не портил мебель. Все котячьи пакости веселят до тех пор, пока зверь не вымахает размером с собаку. Привычки останутся, а силушки будет гораздо больше. И с мейн-кунами это заметно особенно!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Мейн-кун   животные   кот   кошка   порода   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Профессор Преображенский 10 минут назад
"Гиганта зовут Кефир, и он живёт у своей хозяйки в Старом Осколе." Из поста.
Имя котика напомнило...


Медведь убежал из зоопарка, не могут найти.
Наконец звонит бабуля:
- Ой, ко мне во двор медведь забрался и на дерево залез! Уберите его, мне страшно!!
Приезжает мужик с маленькой собачкой, дает бабуле ружье, показывает на собачку и говорит:
- Бабуля, это Кефирчик. Я сейчас залезу наверх, встряхну ветку, медведь свалится, Кефирчик схватит его за яйца и потащит в зоопарк.
- Хорошо, сынок. А зачем же мне ружье?
- Если вместо медведя свалюсь я первым, стреляй в Кефирчика!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Василий Афиногенов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1666 постов (1359 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

289854



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время выпускного раскритиковала качество образования
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время...
В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания шариатских патрулей
В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания шариатских патрулей
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Китайские учёные создали робота с мозгом из человеческих стволовых клеток
Китайские учёные создали робота с мозгом из человеческих стволовых клеток
Рожайте детей, будут вам льготы
Рожайте детей, будут вам льготы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#позитив#кино#полиция#новости#трейлер#собака#кошка
#в мире#интересно#Китай#забавно#кот#интересное#улыбнуло#Россия#дети#авария
#животные#Прикол#факты#Юмор#фильм#Москва#Ynews#Реакция#задержание#маразм
Рожайте детей, будут вам льготы Рожайте детей, будут вам льготы Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами 35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу 35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу

На что жалуетесь?

Вернуться