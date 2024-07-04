Мейн-кун: так ли страшны эти котяры, как о них говорят?

Не позволяйте котятам играть со своими руками и ногами вместо игрушек. Не приучайте их кусаться и царапаться. Не позволяйте залезать на стол, шкафы и прочую мебель, не предназначенную для котолазанья. Обзаведитесь игрушками и когтеточками, чтобы питомец не портил мебель. Все котячьи пакости веселят до тех пор, пока зверь не вымахает размером с собаку. Привычки останутся, а силушки будет гораздо больше. И с мейн-кунами это заметно особенно!