Мейн-кун: так ли страшны эти котяры, как о них говорят?

Мейн-кун — животинка довольно занятная. Вроде бы обычный кот, но ох уж эти габариты! Взрослые зверюги вырастают под 15 килограмм живого шерстяного веса и до 123 сантиметров от мокрого носа до кончика хвоста.
По размеру куны сопоставимы с евразийскими рысями — только чуть изящнее и легче. А что насчёт характера? Почему же многие их так боятся?
Тут, как говорится, у страха глаза велики. Лишние 10 килограмм не делают из обычной кошки кровожадного монстра! Прожорливого — очень даже. Но порода не склонна к проявлению злости. Более того, агрессивность считается недопустимым пороком — такие животные не участвуют в разведении!
Но это не значит, что мейн-кун будет ласковым милым зверем. Здесь мы натыкаемся на другое заблуждение. Некоторые описывают породу как кошку с размерами и душой собаки. И если с первым согласиться можно, то второе — чистой воды выдумка. Мейн-куны независимы и самостоятельны.
Всё потому, что изначально их выводили для охоты на грызунов. Фермеры сурового штата Мэн, откуда и пошла порода, ценили ловкость и смелость котов, а не их мурчание. В 19 веке было не до телячьих нежностей! Вот и получились котики немного самодурами. Хотят — ластятся. Не хотят — уходят в дальний уголок, чтоб никто не уволок. Кому-то такое поведение нравится даже больше, чем вечное назойливое желание сесть на ручки.
Суровые условия и сформировали брутальную внешность котика. Меховая шуба защищает сразу ото всех погодных невзгод: дождя, ветра, снега. Подшерсток — согревает, остевой волос — не промокает. Длинные пучки меха на пальцах и ушах — защищают от обморожения конечностей. Даже пушистый хвост — и тот не для красоты! Обвив им лапки, котик с легкостью сидит на холодном.
Получается, что мейн-кун — заложник двух противоположных крайностей. Но правда, как всегда, где-то посередине. Он не дикарь, вышедший из леса. Но бежать по первому хозяйскому зову тоже не станет. Зверь не сожрёт членов вашей семьи с голодухи. Но сильные охотничьи инстинкты могут подтолкнуть его закусить вашим любимым хомячком или крыской.
Как же жить с таким котиком? Как и с любым другим — воспитывать его! Вы можете найти случайного котёнка на улице, приложить усилия к его обучению и получить идеального питомца. А можете взять куна в элитном питомнике и вырастить монстра. Всех шерстяных с младых когтей необходимо приучать к правилам поведения в доме. Не полагайтесь, что «порода» сделает это вместо вас.
Не позволяйте котятам играть со своими руками и ногами вместо игрушек. Не приучайте их кусаться и царапаться. Не позволяйте залезать на стол, шкафы и прочую мебель, не предназначенную для котолазанья. Обзаведитесь игрушками и когтеточками, чтобы питомец не портил мебель. Все котячьи пакости веселят до тех пор, пока зверь не вымахает размером с собаку. Привычки останутся, а силушки будет гораздо больше. И с мейн-кунами это заметно особенно!
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Имя котика напомнило...
Медведь убежал из зоопарка, не могут найти.
Наконец звонит бабуля:
- Ой, ко мне во двор медведь забрался и на дерево залез! Уберите его, мне страшно!!
Приезжает мужик с маленькой собачкой, дает бабуле ружье, показывает на собачку и говорит:
- Бабуля, это Кефирчик. Я сейчас залезу наверх, встряхну ветку, медведь свалится, Кефирчик схватит его за яйца и потащит в зоопарк.
- Хорошо, сынок. А зачем же мне ружье?
- Если вместо медведя свалюсь я первым, стреляй в Кефирчика!