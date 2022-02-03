В глобальном рейтинге мегаполисов ООН Москва третья, а в одной из номинаций – лучшая в мире

А в категории качества жизни и уровня развития инфраструктуры наша столица и вовсе оказалась лидером рейтинга. По инфраструктурным параметрам Москва набрала 83,2 балла, «серебро» и «бронза» у Гонконга и Парижа, с результатами, соответственно, 78,1 и 76,3 балла.



По направлению "Управление и законодательство" столица РФ в десятке лучших. То есть, здесь, по оценке экспертов ООН, достойные условия для развития бизнеса, а также достаточно развитые правительственные сервисы.