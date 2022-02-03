В глобальном рейтинге мегаполисов ООН Москва третья, а в одной из номинаций – лучшая в мире

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Организация Объединенных Наций измерила «Индекс городского процветания». По какому параметру столицу России поставили на первое место?
Международные организации любят составлять всевозможные рейтинги. Вот и сейчас стали известны итоги очередного исследования, на этот раз, под эгидой ООН. Изучался индекс процветания мегаполисов, по разным параметрам.
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В глобальном рейтинге, пишет Life, брали результаты по 29 крупнейшим мегаполисам планеты. Здесь Москва оказалась на очень престижном третьем месте. Уступила лишь Сингапуру и Торонто. А учитывались такие критерии как "Городское управление и законодательство", "Продуктивность экономики", "Равенство и интеграция в жизнь общества", "Экологическая устойчивость".
А в категории качества жизни и уровня развития инфраструктуры наша столица и вовсе оказалась лидером рейтинга. По инфраструктурным параметрам Москва набрала 83,2 балла, «серебро» и «бронза» у Гонконга и Парижа, с результатами, соответственно, 78,1 и 76,3 балла.
По направлению "Управление и законодательство" столица РФ в десятке лучших. То есть, здесь, по оценке экспертов ООН, достойные условия для развития бизнеса, а также достаточно развитые правительственные сервисы.
По направлению "Управление и законодательство" столица РФ в десятке лучших. То есть, здесь, по оценке экспертов ООН, достойные условия для развития бизнеса, а также достаточно развитые правительственные сервисы.
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Как можно сравнивать этот застроенный многоэтажками полусовковый колхоз с действительно комфортными, зелеными и чистыми городами за границей?
Или вы про США?
Торонто с Мытищи можно сравнивать.
Как можно сравнивать этот застроенный многоэтажками полусовковый колхоз с действительно комфортными, зелеными и чистыми городами за границей?
Ну Москва и России все же преобразилась в лучшую сторону за последние 10 лет ..и провинция тоже заметно ..
Вот музыкальная пауза для всех !
Пусть попробует навести красоту в каком-нибудь провинциальном городе с бюджетом 1 млн руб.
больше половины доходов с ФИЗЛИЦ!!!!
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Да еще гастеров кормит ...У меня в провинции ,мужики разбегаются с высшими образованиями и огромным опытом работы в IT и прочем видвм деятельности ..В Москву уезжают ,охранниками работать(просто достала эта нищенская оплата труда и с огромной нагрузкой ) Одни бабы остались ..
Я бы тоже сбежал ,но здоровье уже не то ..Да и просто посчитал эти переезды ,питание ,нервы и т.д. Так же выходит почти и риск огромный