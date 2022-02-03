FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5693 поста • 835 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В глобальном рейтинге мегаполисов ООН Москва третья, а в одной из номинаций – лучшая в мире

В глобальном рейтинге мегаполисов ООН Москва третья, а в одной из номинаций – лучшая в мире (3 фото)

Автор:
03 февраля 2022 18:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Правo   инфраструктура   лидер   мир   оон   первая   рейтинг   
1926
3
Организация Объединенных Наций измерила «Индекс городского процветания». По какому параметру столицу России поставили на первое место?
Международные организации любят составлять всевозможные рейтинги. Вот и сейчас стали известны итоги очередного исследования, на этот раз, под эгидой ООН. Изучался индекс процветания мегаполисов, по разным параметрам.
×
×
В глобальном рейтинге, пишет Life, брали результаты по 29 крупнейшим мегаполисам планеты. Здесь Москва оказалась на очень престижном третьем месте. Уступила лишь Сингапуру и Торонто. А учитывались такие критерии как "Городское управление и законодательство", "Продуктивность экономики", "Равенство и интеграция в жизнь общества", "Экологическая устойчивость".
А в категории качества жизни и уровня развития инфраструктуры наша столица и вовсе оказалась лидером рейтинга. По инфраструктурным параметрам Москва набрала 83,2 балла, «серебро» и «бронза» у Гонконга и Парижа, с результатами, соответственно, 78,1 и 76,3 балла.

По направлению "Управление и законодательство" столица РФ в десятке лучших. То есть, здесь, по оценке экспертов ООН, достойные условия для развития бизнеса, а также достаточно развитые правительственные сервисы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Правo   инфраструктура   лидер   мир   оон   первая   рейтинг   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
46
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Опиум для народа 3 часа назад
Причем Россия по мнению того же ООН по индексу человеческого развития - на 70-м месте.
https://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-indexhttps://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
187
Карл Такойто 24 минуты назад
Конечно,Москва же это метрополия,у нее столько денег что она может перекладывать самую дорогую кривую плитку по 3 раза в год,в то время как в регионах х..уй без соли додеают,достижение

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Бабай 40 минут назад
Конечно, вся страна кормит этих нахлебников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
shuma_her 48 минут назад
Город-вампир, который сосет кровь регионов. Чего ему быть хреновым?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Час назад
сколько плитки занесли?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роман Час назад
У меня такое ощущение, что столицу хвалят люди не бывавшие за границей.
Как можно сравнивать этот застроенный многоэтажками полусовковый колхоз с действительно комфортными, зелеными и чистыми городами за границей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
187
Gennady Роман Час назад
Живу в Торонто. Не понимаю как можно сравнивать такой живой город как Москву со спальней Торонто

Торонто с Мытищи можно сравнивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роман Час назад
У меня такое ощущение, что столицу хвалят люди не бывавшие за границей.
Как можно сравнивать этот застроенный многоэтажками полусовковый колхоз с действительно комфортными, зелеными и чистыми городами за границей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
672
Трям 2 часа назад
Я понял принцип составления рейтинга - чем больше черножопых и косоглазых гастеров в городе - тем выше место!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−11
5k
x3matic 2 часа назад
Если бы еще зимой дороги в Москве не поливали говном за не реальные деньги,то было бы нормуль,но вот та жижа чем они обливают город каждую зиму,портит всю картину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan 2 часа назад
Ну заныли всякие русофобы и ненавистники хе хе ..
Ну Москва и России все же преобразилась в лучшую сторону за последние 10 лет ..и провинция тоже заметно ..
Вот музыкальная пауза для всех !

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Иванов Петров Сидоров 2 часа назад
Почитал комменты. Ох уж эти нытики. Москва была не на первом месте - ныли. Сейчас на первом - опять ноют. Может у них жизнь не удалась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Russo Turisto 3 часа назад
А как там с рейтингом провинций? Или страну ужали до МКАДа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 3 часа назад
Я был в прошедшем году в Москве. Меня, как жителя глубокой глубинке, который не бывает в Москве каждый год, Москва даже не удивила, а откровенно поразила... Самое правильное определение: "Это ах...ть как Москва "рванула" за то время, пока я не имел возможности быть в ней!" Реально! Единственный минус - пробки! В остальном -просто здорово! А потом мы поехали из Москвы в Питер! Я всю свою сознательную жизнь,т.е. с момента когда посетил Питер, просто в [мат] был от города. Но в этом году! Ребята! Питер на фоне Москвы так сдал! После шикарной Москвы Питер как провинциал....Поношенные фасады и тротуары. Особенно набережные. Это просто позор питерские набережные! Они расползаются просто.....И мусор в Питере...Такси в Питере и Москве... Москва! Я за вас!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир 3 часа назад
Чего удивительного. Москва ограбила всю страну. Поэтому в ней всё замечательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 13)
68k
parallax 3 часа назад
Чой-то нет гордости за златоглавую, ибо процветает на костях остальной России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Прораб 3 часа назад
Всё хорошо в Белокаменной. Реально ах.уительно всё. Транспорт, дороги, сервисы. Но летом сцуко. Е.бучая зима всю малину обгаживает. И бороться с этим невозможно, если только куполом от всего этого паскудного дерьмища отгораживаться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим Ностальгия по 80-м: незаезженные снимки, которые прекрасно передают дух того времени Ностальгия по 80-м: незаезженные снимки, которые прекрасно передают дух того времени СК показал кадры поджога квартиры в Чертаново СК показал кадры поджога квартиры в Чертаново С севера на юг за 40 минут: в Москве появится новая скоростная транспортная магистраль С севера на юг за 40 минут: в Москве появится новая скоростная транспортная магистраль "Троицкое побоище": защитников Троицкого леса начали калечить ЧОПовцы и "бандиты" "Троицкое побоище": защитников Троицкого леса начали калечить ЧОПовцы и "бандиты"
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20269



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
47
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
На горнолыжном курорте "Шерегеш" охранник жестоко избил блогера
1
494
На горнолыжном курорте "Шерегеш" охранник жестоко избил блогера
Набирающие популярность в сообществах
Как открыть больничный, если вы заболели?
2
4
Как открыть больничный, если вы заболели?
Студенты ТюмГМУ создают аппарат для автоcбора анализов
0
9
Студенты ТюмГМУ создают аппарат для автоcбора анализов
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото)
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#полиция#подборка#автомобили#фотографии#фильм#актеры#новости
#прикол#интересно#кино#люди#аварии#Приколы#авто аварии#мошенники#девушки#США
#фото#ватермарк#животные#дтп#Разное#СССР#интересное#автомир#картинки#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться