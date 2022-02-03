В США устроили массовую драку из-за стейка

Посетитель «из BLM» внаглую потребовал, чтобы ему приготовили мясо вне очереди. И посетители кафе ринулись в бой.
Забегаловка в штате Пенсильвания. Среди посетителей много афроамериканцев, но часто заходят и белые. И вот один из этих белых посетителей пришел туда с компанией друзей, они заказали стейки.
Тут объявился черный гражданин, внаглую подошел к стойке и потребовал, чтобы его обслужили вне очереди, «а эти подождут». Им такой подход не понравился, белый посетитель попробовал урезонить шустрого негра, но тот его послал.
Слово за слово и начался бой: за белого мужика впряглись его друзья, среди которых было полно афроамериканцев, за наглого - многие посетители кафе. В ход пошли подносы и табуретки, перевернули несколько столов и чуть не развалили всю эту забегаловку. Настоящая «прожарка».
Удивительно, но серьезных травм никто не получил. Хоть и остались без обеда.
Источник:
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Негры и негритессы позорно бежали когда поняли что перед ними не собираются на колене падать.
- Двадцать долларов,Билли !
Не знаю такой.
Негроидную знаю, а афроамериканскую - нет.
Называйте вещи своими именами.
У нас принято негра называть негром.
Афроамериканец - это негр, родившийся и выросший в США. Существенно отличается по менталитету от негров, родившихся и выросших в Африке.
Кстати, интересная и необычная деталь "за белого мужика впряглись его друзья, среди которых было полно афроамериканцев". На самом деле работающих и вменяемых чёрных эти блмщики тоже очень достали.
Нация? Возможно... И то под большим сомнением. Россияне - родившиеся или живущие в России.
Афроамериканец ... Родившийся в Африке, живущий в Америке? НЕТ.
Родившийся в Америке, живущий в Африке? Тем более НЕТ.
Они сами придумали это слово и сами в него поверили.
Негр что в Африке негр, что в Америке.
и тупые.
Прям маленький кружок ККК