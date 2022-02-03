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В США устроили массовую драку из-за стейка

В США устроили массовую драку из-за стейка (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 16:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Белый   афроамериканец   драка   забегаловка   кафе   стейк   
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Посетитель «из BLM» внаглую потребовал, чтобы ему приготовили мясо вне очереди. И посетители кафе ринулись в бой.

Забегаловка в штате Пенсильвания. Среди посетителей много афроамериканцев, но часто заходят и белые. И вот один из этих белых посетителей пришел туда с компанией друзей, они заказали стейки.

Тут объявился черный гражданин, внаглую подошел к стойке и потребовал, чтобы его обслужили вне очереди, «а эти подождут». Им такой подход не понравился, белый посетитель попробовал урезонить шустрого негра, но тот его послал.

Слово за слово и начался бой: за белого мужика впряглись его друзья, среди которых было полно афроамериканцев, за наглого - многие посетители кафе. В ход пошли подносы и табуретки, перевернули несколько столов и чуть не развалили всю эту забегаловку. Настоящая «прожарка».

Удивительно, но серьезных травм никто не получил. Хоть и остались без обеда.


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Метки: Белый   афроамериканец   драка   забегаловка   кафе   стейк   
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35k
Антон 5 часов назад
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7k
Rado Полминуты назад
Реально суету навели всего два белых парня.
Негры и негритессы позорно бежали когда поняли что перед ними не собираются на колене падать.
Ссылка www.youtube.com
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401
Andrey 23 минуты назад
Сами виноваты ! Обезьяны должны жрать в клетках !
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1k
Павел Коваленко Полчаса назад
эх и драчуны))))пластмассовыми стульчиками покидались,телки повизжали,теперь во всех америкосовских новостях будут мусолить 2 недели про расизм
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1k
Краснодар 55 минут назад
Кидание табуретками - это такой вид драки? Или очкуют врукопашку сойтись?
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16
gfhdfg fsgdsfg 2 часа назад
какой то ЧЕРНЫЙ юмор
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671
Трям 2 часа назад
Я б в толпу банан кинул!
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723
Куртуазный Маньерист 3 часа назад
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17k
homerchik 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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15k
vikklu 4 часа назад
Это был ЕГО бифштекс!
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674
Мрачный Жнец 4 часа назад
"афроамериканец" это что за раса?
Не знаю такой.
Негроидную знаю, а афроамериканскую - нет.
Называйте вещи своими именами.
У нас принято негра называть негром.
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6k
Горец Ю 4 часа назад
животные.
и тупые.
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3k
Mowgley 4 часа назад
С годами ничего не меняется

Ссылка youtube.com
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5k
Duckk 4 часа назад
Смешались в кучу кони, люди.
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10k
harlamov 5 часов назад
Дерутся как в комедиях с Чарли Чаплином. Прост стулья, столы и напитки друг в друга кидают...
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7k
Игорь 5 часов назад
зоопарк какой то
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19k
Serg2001 5 часов назад
Немного непонятно за кого болеть на видео...
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8k
БарНалей 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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Максим Максимов 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Александр 5 часов назад
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Pashuta 5 часов назад
Толерантненько у вас тут...
Прям маленький кружок ККК
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3
dmitry Pashuta 3 часа назад
Да, вполне возможно. Я за то, чтобы животных держали в зоопарке. Ну, или выпустили на волю. На Мадагаскаре, к примеру.
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