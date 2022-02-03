В США устроили массовую драку из-за стейка

Забегаловка в штате Пенсильвания. Среди посетителей много афроамериканцев, но часто заходят и белые. И вот один из этих белых посетителей пришел туда с компанией друзей, они заказали стейки.

Тут объявился черный гражданин, внаглую подошел к стойке и потребовал, чтобы его обслужили вне очереди, «а эти подождут». Им такой подход не понравился, белый посетитель попробовал урезонить шустрого негра, но тот его послал.

Слово за слово и начался бой: за белого мужика впряглись его друзья, среди которых было полно афроамериканцев, за наглого - многие посетители кафе. В ход пошли подносы и табуретки, перевернули несколько столов и чуть не развалили всю эту забегаловку. Настоящая «прожарка».

Удивительно, но серьезных травм никто не получил. Хоть и остались без обеда.