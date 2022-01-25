FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4056 постов • 1136 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Китайцы открыли кафе, пол в котором выложили плиткой с цитатами из Корана

Китайцы открыли кафе, пол в котором выложили плиткой с цитатами из Корана (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 января 2022 18:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   борьба с религией   кафе   коран   мусульмане   уйгуры   
2380
2
2

Правоверные считают это страшным оскорблением но сделать ничего не могут.

В Синьцзян-уйгурском автономном районе Китая открылось кафе с крайне взрывоопасным интересным интерьером: пол в нем выложили плиткой в виде мусульманских ковриков для молитв, на каждом из которых написаны различные аяты из Корана.


Китайцы не видят в этом ничего предосудительного, и им, видимо, нравится кушать острую свининку, шаркая ногами по именам Аллаха. И никакого оскорбления чувств верующих.


В Сети видео появилось ещё месяц назад, но активно его распространять российские мусульмане стали только на днях.

Неизвестно, был ли какой злой умысел у владельца кафе, когда он подбирал плитку для заведения. Может, ему просто понравилась арабская вязь - всё-таки не стоит недооценивать восточное чувство вкуса. Но, судя по тому, как с мусульманами обращаются в Китае, логичнее предположить, что предприниматель оформил так своё заведение намеренно, устроив борьбу с «идеологической болезнью» в отдельно взятом кафе.


«Цель перевоспитания мусульман - изгнать из головы мысли о религиозном экстремизме и насильственном терроризме, а также вылечить идеологические болезни. Если обучение не работает, мы продолжаем предоставлять бесплатное образование, пока ученики не достигнут удовлетворительных результатов и не закончат обучение, оказавшись от заболевания», - выступило с таким заявлением Синьцзянское отделение Коммунистической молодежной лиги Китая в 2017 году.


Но, как многие из вас знают, перевоспитанием мусульман в Китае занимаются не только посредством умных книжек. И это вроде бы работает.

Ещё один российский правоверный призывает братьев по вере не молчать о вопиющей выходке кафиров:

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Китай   борьба с религией   кафе   коран   мусульмане   уйгуры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
49
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Опиум для народа Час назад
В чем проблема? Пусть арабы полы в кафе выложат портретами и цитатами Мао.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
696
Ибрагим Прутков Минуту назад
Я призываю всех здравомыслящий людей сказать: Да и по*ер.
Со своим уставом в чужой монастырь, как говорится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
hebpat 4 минуты назад
я с мусульманами согласен, нельзя выкладывать цитаты из корана на общее обозрение, они должны быть доступны в скрытых и недоступных помещениях, где то глубоко в подземельях и только для мусульман
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sam 12 минут назад
Не понял, почему всемогущий аллах не покарал?
Не смог? Ему нету до этого дела? Он не любит графику?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
K7OO 13 минут назад
И какой в этом смысл? Ну выразил чувак таким образом свою позицию по отношению к исламу. В ответ такой же упоротый муслим кинет в его кафе бомбу. Из-за этого грохнут нескольких мусульман, они включат ответку - и пошла байда, бессмысленная и беспощадная. А в итоге получится как в том анекдоте - все задарма говна рубанули.
Радикализм - это всегда плохо, с какой бы стороны он ни исходил. От него одни проблемы и никакой пользы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вовака 21 минуту назад
Ломать статуи буддистов можно, а ходить по карану незя, как так, может есть муслим и ответит на этот вопрос?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
uutb 21 минуту назад
«Цель перевоспитания мусульман - изгнать из головы мысли о религиозном экстремизме и насильственном терроризме, а также вылечить идеологические болезни. Если обучение не работает, мы продолжаем предоставлять бесплатное образование, пока ученики не достигнут =============
Вот здоровые люди, смотрящие в будущее нации! А, у нас, ЗАО РПЦ кричат, что открывать по три "храма" в день- это МАЛО! Стоит задуматься....
Пы.Сы. Для меня, как и для многих людей, понятие храм- это храм науки или искусства, но не как не банкомат для РПЦ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Platinum 24 минуты назад
Вертели китайцы и каран и всё, что с ним связано по часовой 20.000 000раз и против сколько-же. А кто против и будет выёПываться улетит к ху..ям в сковородку и станет хрустящим и может быть даже съедобным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ден 24 минуты назад
Китайцы, национализм? Не не не слышали. В Китае только китайцы, остальные нах идут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Duckk Полчаса назад
Фен-шуй, он такой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex Полчаса назад
Гы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50
ЯуЦуЧу 37 минут назад
ВОТ КИТАЙЦЫ ПОРАДОВАЛИ =)) МОЛОДЦЫ пока шайтаны говорят топтАют вместо тОпчат...таким пусть это длится вечно=)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан 41 минуту назад
Ну что же, ждём выступление мусульман около китайского посольства
Но, скорее всего, не дождёмся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Александр Поляков 43 минуты назад
алах это дьявол. мусульмане паскудная грязь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Chev Chelios 48 минут назад
Муслимы круты только в тех странах, где пропагандируется толерантность, а в Китае, где ее нет, не очень круты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
BenderRodriguez 53 минуты назад
Что вы хотите от китайских животных? Они точно также относятся друг к другу и уж тем более, ко всем остальным.
Жаль, что японцы не успели вырезать эту опухоль на теле человечества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar Час назад
Бородатая слабо образованная макака пытается поднять мусульманский мир на борьбу с китайцами))) это очень смешно)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
658
konstantinkaz2016 Час назад
Меня забавляет бессилие муслимов, когда китайцы чмырят их
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Cat Опиум для народа Полчаса назад
это можно пережить, что тигр не станет другом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иван Час назад
Китайцы уже извинились перед Рамзаном Ахматовичем и всем чеченским народом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Час назад
А по чему вдруг сейчас выложили? Ааааа! Олимпиада в Китае, которую бойкотируют англоязычные страны....Которые именно из-за уйгуров и бойкотируют ОИ! Ах ты жеш! Правда те же СШП удовольствиям бомбят без всякого спроса мусульманские страны без разбора. Свадьбы там, госпиталя. Ну это ладно. И да! Против Китая как то не очень выступают исламские страны....Тот же Пакистан например. Прям друзья лучшие практически. Наплевать им на уйгуров у них проблема с Индией. А кто лучше всех помогает Пакистану? Правильно -Китай! Так что плитка на полу плиткой, но в большой политике ради этого ни кто каких-либо движений совершать не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
parallax Час назад
Китацы молодцы. Надо всеми доступными методами изгонять опиум из народа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 19 комментариев
Показать ещё
Знай наших: четыре россиянки выиграли «ХХХ-оскары» (9 фото) Знай наших: четыре россиянки выиграли «ХХХ-оскары» (9 фото) Китай призывает к "народной войне" против исламских фанатиков Китай призывает к "народной войне" против исламских фанатиков 5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом 5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом Китайские чиновники заставили мусульман есть свинину Китайские чиновники заставили мусульман есть свинину В Китае мусульман посылают в центры «перевоспитания» В Китае мусульман посылают в центры «перевоспитания» Мусульманская активистка обнаружила имя Аллаха на кроссовках Nike и вознегодовала Мусульманская активистка обнаружила имя Аллаха на кроссовках Nike и вознегодовала
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95741



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки
2
109
15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные...
Набирающие популярность в сообществах
База образцов голосов мошенников: проще некуда, но до сих пор «миссия – невыполнима»
0
12
База образцов голосов мошенников: проще некуда, но до сих пор «миссия – невыполнима»
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
2
2
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны
Дом студента, или храм науки: что представляет собой главный университет страны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Никакого праздника
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#аварии#в мире#интересное#СССР#Приколы#дети#деньги
#фото#ватермарк#история#дтп#авто аварии#автомобили#автомир#Россия#США#фейл
#прикол#факты#животные#подборка#Ynews#кино#картинки#голливуд#фотографии#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться