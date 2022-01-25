Китайцы открыли кафе, пол в котором выложили плиткой с цитатами из Корана

Правоверные считают это страшным оскорблением
но сделать ничего не могут.
В Синьцзян-уйгурском автономном районе Китая открылось кафе с крайне
взрывоопасным интересным интерьером: пол в нем выложили плиткой в виде мусульманских ковриков для молитв, на каждом из которых написаны различные аяты из Корана.
Китайцы не видят в этом ничего предосудительного, и им, видимо, нравится кушать острую свининку, шаркая ногами по именам Аллаха. И никакого оскорбления чувств верующих.
В Сети видео появилось ещё месяц назад, но активно его распространять российские мусульмане стали только на днях.
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Неизвестно, был ли какой злой умысел у владельца кафе, когда он подбирал плитку для заведения. Может, ему просто понравилась арабская вязь - всё-таки не стоит недооценивать восточное чувство вкуса. Но, судя по тому, как с мусульманами обращаются в Китае, логичнее предположить, что предприниматель оформил так своё заведение намеренно, устроив борьбу с «идеологической болезнью» в отдельно взятом кафе.
«Цель перевоспитания мусульман - изгнать из головы мысли о религиозном экстремизме и насильственном терроризме, а также вылечить идеологические болезни. Если обучение не работает, мы продолжаем предоставлять бесплатное образование, пока ученики не достигнут удовлетворительных результатов и не закончат обучение, оказавшись от заболевания», - выступило с таким заявлением Синьцзянское отделение Коммунистической молодежной лиги Китая в 2017 году.
Но, как многие из вас знают, перевоспитанием мусульман в Китае занимаются не только посредством умных книжек. И это вроде бы работает.
Вот сюжет об этом:
Источник:
Ещё один российский правоверный призывает братьев по вере не молчать о вопиющей выходке кафиров:
Источник:
- В Китае мусульман посылают в центры «перевоспитания»
- 5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом
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- Китайские чиновники заставили мусульман есть свинину
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Со своим уставом в чужой монастырь, как говорится...
Не смог? Ему нету до этого дела? Он не любит графику?
Радикализм - это всегда плохо, с какой бы стороны он ни исходил. От него одни проблемы и никакой пользы.
Вот здоровые люди, смотрящие в будущее нации! А, у нас, ЗАО РПЦ кричат, что открывать по три "храма" в день- это МАЛО! Стоит задуматься....
Пы.Сы. Для меня, как и для многих людей, понятие храм- это храм науки или искусства, но не как не банкомат для РПЦ...
Жаль, что японцы не успели вырезать эту опухоль на теле человечества.