Китайцы открыли кафе, пол в котором выложили плиткой с цитатами из Корана

В Синьцзян-уйгурском автономном районе Китая открылось кафе с крайне взрывоопасным интересным интерьером: пол в нем выложили плиткой в виде мусульманских ковриков для молитв, на каждом из которых написаны различные аяты из Корана.





Китайцы не видят в этом ничего предосудительного, и им, видимо, нравится кушать острую свининку, шаркая ногами по именам Аллаха. И никакого оскорбления чувств верующих.





В Сети видео появилось ещё месяц назад, но активно его распространять российские мусульмане стали только на днях.