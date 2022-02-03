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Мошенник кидает на карту лоху 70000 рублей

Мошенник кидает на карту лоху 70000 рублей (1 фото)

Автор:
03 февраля 2022 12:42
Сообщество : Мошенничество
Метки: Сбербанк   мошенники   перевод на карту   
5943
1

Добрый день. Рассказываю 4-ый развод от мошенников.
Вид мошенничества где жертва, так называемый Лох может оказаться соучастником преступления.
Представьте вам на карту Сбербанка приходит 70000 рублей. Вы очень удивитесь и обрадуетесь. Уже начнёте представлять халявные покупки. Но через 5-7 минут вам звонят на ваш номер соответственно, который и был привязан к сберкарту и говорят- "Произошла ошибка и к вам ошибочно перевели чужие деньги просьба вернуть

И даже предлагают вернуть меньше на 5-10 тысяч в качестве награды за совесть. Человек в 90% готов вернуть деньги и оставить не плохой денежный подарок. А деньги уже мошенник просит перевести на другую карту. Так практически всегда и происходит.

В чем подвох???

1. Откуда у мошенника 70000 рублей?

Мошенники выставляет на Авито товар по заниженной цене. Например тепловизор, который стоит 300000 он ставит за 70000. Такой товар по такой цене люди Лохи готовы оторвать с руками. Покупатель звонит и просит товар, мошенник говорит что готов только по предоплате отослать товар. И такой Лох находится.

Самый главный момент!!!

Мошенник даёт для оплаты не свою а сберкарту Лоха. И покупатель переводит деньги на левую карту.

Сразу вопрос? Откуда мошенник знает номер телефона и номер карты Лоха?

Здесь все просто, в тех же объявлениях можно взять любой номер и проверочно закинув 10 рублей, Но не подтверждая операцию до конца- узнать прикреплённая к номеру карта, а там ещё заодно и ФИО высветится.

Таким образом мошенник делает соучастником преступления владельца сберкарты. Когда покупатель с Авито понимает что его кинули на 70000 рублей он идёт в полицию и по горячим следам ловят не мошенника а ничего не подозревающего Лоха который согласился на 5-10 тысяч компенсации от мошенника.

PS. Что делать если вы стали невольным участником такого преступления? Как только к вам поступили 70000 рублей идите в Сбербанк и в отделении составьте Акт о "левом" переводе. Когда вам позвонит мошенник запишите разговор. Не отправляйте деньги. И после Сбербанка идите в полицию и напишите заявление они подскажут какое. Это нужно сделать в этот же день и если это поздний вечер звоните в Сбербанк и все равно езжайте в полицию. Только тогда вы избежите правогого пресдедования.

Всем добра!

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Метки: Сбербанк   мошенники   перевод на карту   
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6k
Максим 9 часов назад
Глупости. Если уверены в ошибочности перевода, сообщаете в банк. Они данную сумму блокируют или вернут откуда пришли. Никакой полиции не нужно. Это гражданско-правовые отношения.
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7k
Денис 23 минуты назад
А если вернуть на счет отправителя, а не на новый счет? Типа с сообщением "вас разводит мошенник". Тут в чём загвоздка?
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1k
Руслан 39 минут назад
В крайнем случае могут впаять «необоснованное обогащение», если пострадавший напишет заяву. Но это, насколько помню, гражданское право и к уголовке отношения не имеет. По-крайней мере в этом примере.
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5k
Димыч 39 минут назад
Если на карту придут непонятные деньги, я удивлюсь, но точно - не обрадуюсь. Не надо таких "подарков".
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222
Иванов Петров Сидоров 2 часа назад
Где-то более года назад перевели 800 руб. Потом пришло смс - ошиблись и просим вернуть. Ни чего не делал. Больше сообщений не было ни от кого.
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15k
Роберт Шекли 6 часов назад
Зачем идти в банк? Достаточно просто позвонить и сказать, что Вами получен ошибочный перевод на такую-то сумму, пусть отправят обратно.
Сотрудник оформит заявку и скажет, что в течение 3х дней (обычно в этот же) операция будет отменена, главное, чтобы деньги были на счете.

И все.
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8k
Hunson Abadeer 7 часов назад
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8k
Hunson Abadeer 7 часов назад
надо бежать в ФСБ, ГРУ и сразу в КРЕМЛЬ!!!!
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12k
Элитный тигр 7 часов назад
Что за бред? Если тебе кто-то что-то случайно перевел, пусть обращается в банк и сам разруливает ситуацию - шлешь всех лесом . Я лично сам когда случайно перевел сумму не туда куда надо ( сумма небольшая была), позвонил в сбер, ответил на пару вопросов, и сумму мне вернули.
Да и этому "разводу" сто лет в обед.
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20k
Злыдень 7 часов назад
"Как только к вам поступили 70000 рублей идите в Сбербанк и в отделении составьте Акт о "левом" переводе", ну слава богу или там алаху типа, а то мне тут 110000 пришло. Я уже было подумал мошенники, ан нет!
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43k
Элек Мек 7 часов назад
Страшно подумать,а вдруг перевод из за границы.Оба, и ты уже иноагент, спонсируемый врагами.Так что лучше сразу идти в ФСБ.
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1
Коля Одессит Элек Мек 3 часа назад
вы смеётесь, а из-за границы могут прийти левые деньги. В частности из украины. меня так кинули на 1000 гривен (около 30 баксов) Перевёл деньги на российскую карту :)
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7k
portmen77 7 часов назад
Вы избежите "правогого последствия* (вот это термин) даже если никуда не побежите. Никто ничего предъявить вам не сможет. Держатель карты может и не отслеживать транзакции.
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674
Мрачный Жнец 7 часов назад
Слушай, новорег Ванятка, слезай с сайта с "охренительными историями" о мошенниках.
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6k
Виталий Касандров 8 часов назад
Ну делов то, сказать спасибо господа конечно что погасили за меня часть долга по алиментам, но все вопросы судебным приставам и банку.
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21k
Юрий 8 часов назад
"а там ещё заодно и ФИО высветится." - ага, высветится. И год рождения, и место прописки...
Хрень не неси.
Ваня, ты сам кому нибудь деньги то переводил с банкомата?
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10k
Andrei 8 часов назад
Хорошо, что делать, если поступило 70000, ясно. А если, например, 71000?
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222
Иванов Петров Сидоров Andrei 2 часа назад
1000 вернуть обратно.
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4k
Том Сойер 8 часов назад
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66k
Варакин Алексей 8 часов назад
Вранье с начала до конца! Деньги переводишь АВИТО ,а не на какие то карты!Бред!Какой идиот будет перечислять неизвестно за что ? Вы бы перечислили?Даже за квартиру в Москве за сто тысяч рублей? Нет таких идиотов!
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48k
zloykoyot 8 часов назад
Какие нах заявления? Звонок на номер 900 (для сбера) и они сами всё сделают. Но самому с этой псевдохалявой делать ничего не стоит. Потому как Вы заведомо знаете что деньги не Ваши и из ниоткуда. И проблемы в суде обеспечены, если до этого дойдёт.
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11k
Павел Бреусов 8 часов назад
Проще позвонить в банк и сказать что мне ошибочно кто-то деньги прислал, там разберутся чьи, больше ничего делать не надо.
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Иван

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