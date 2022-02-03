Мошенник кидает на карту лоху 70000 рублей

Добрый день. Рассказываю 4-ый развод от мошенников.
Вид мошенничества где жертва, так называемый Лох может оказаться соучастником преступления.
Представьте вам на карту Сбербанка приходит 70000 рублей. Вы очень удивитесь и обрадуетесь. Уже начнёте представлять халявные покупки. Но через 5-7 минут вам звонят на ваш номер соответственно, который и был привязан к сберкарту и говорят- "Произошла ошибка и к вам ошибочно перевели чужие деньги просьба вернуть
И даже предлагают вернуть меньше на 5-10 тысяч в качестве награды за совесть. Человек в 90% готов вернуть деньги и оставить не плохой денежный подарок. А деньги уже мошенник просит перевести на другую карту. Так практически всегда и происходит.
В чем подвох???
1. Откуда у мошенника 70000 рублей?
Мошенники выставляет на Авито товар по заниженной цене. Например тепловизор, который стоит 300000 он ставит за 70000. Такой товар по такой цене люди Лохи готовы оторвать с руками. Покупатель звонит и просит товар, мошенник говорит что готов только по предоплате отослать товар. И такой Лох находится.
Самый главный момент!!!
Мошенник даёт для оплаты не свою а сберкарту Лоха. И покупатель переводит деньги на левую карту.
Сразу вопрос? Откуда мошенник знает номер телефона и номер карты Лоха?
Здесь все просто, в тех же объявлениях можно взять любой номер и проверочно закинув 10 рублей, Но не подтверждая операцию до конца- узнать прикреплённая к номеру карта, а там ещё заодно и ФИО высветится.
Таким образом мошенник делает соучастником преступления владельца сберкарты. Когда покупатель с Авито понимает что его кинули на 70000 рублей он идёт в полицию и по горячим следам ловят не мошенника а ничего не подозревающего Лоха который согласился на 5-10 тысяч компенсации от мошенника.
PS. Что делать если вы стали невольным участником такого преступления? Как только к вам поступили 70000 рублей идите в Сбербанк и в отделении составьте Акт о "левом" переводе. Когда вам позвонит мошенник запишите разговор. Не отправляйте деньги. И после Сбербанка идите в полицию и напишите заявление они подскажут какое. Это нужно сделать в этот же день и если это поздний вечер звоните в Сбербанк и все равно езжайте в полицию. Только тогда вы избежите правогого пресдедования.
Всем добра!
Авторский пост
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Сотрудник оформит заявку и скажет, что в течение 3х дней (обычно в этот же) операция будет отменена, главное, чтобы деньги были на счете.
И все.
Да и этому "разводу" сто лет в обед.
Ваня, ты сам кому нибудь деньги то переводил с банкомата?
Лично мне напрямую переводили множество раз. Только я, само собой, людей не кидаю, а отсылаю товар, как и обещал. Просто я всегда говорю прямо, что хотите - через доставку Авито, а хотите - напрямую...
Надо больше доверять людям...