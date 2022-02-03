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Мед, который не засахарился в течение года после сбора

Мед, который не засахарился в течение года после сбора (2 фото)

Автор:
03 февраля 2022 11:58
Сообщество : Еда
Метки: год   засахаривание   кристаллизация   мед   почемучка   причина   продукт   пчела   
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Если мед год не засахаривается после откачки, то возникает логичный вопрос: почему продукт сохраняется в таком состоянии? Ведь он должен кристаллизоваться сам по себе в связи с естественным процессом потери влаги.

Собранный весной и летом мед обычно засахаривается уже к зиме. Если в составе продукта преобладает фруктоза, то он будет кристаллизоваться медленнее. Таким же будет процесс, если в составе менее 30% глюкозы, либо мед хранится в тепле.


Помимо вышеперечисленных очевидных есть и другие причины, по которым продукт может и не засахариться. Это:

1.     Сбор производился с таких культур как шалфей, каштан, черный клен, кипрей, акация.

2.     Монофлерный мед – полученный в основном из нектара одного вида растений тоже кристаллизуется довольно-таки долго.

3.     Температура в помещении, где хранится продукт, стабильно выше отметки +25 градусов.

Причина также может быть и в незрелости продукта. То есть меда раннего сбора, из которого пчелы еще не успели «выпарить» излишки влаги. Вызвать долгое засахаривание способна дополнительная подкормка насекомых сиропом, разбавление водой и нарушение правил хранения, в результате которого продукт впитывает слишком много влаги извне. Помещенный в тонкостенную тару мед густеет быстрее по сравнению с тем, что хранится в толстостенной емкости.

Не подвержен засахариванию и так называемый искусственный мед – смесь воды, сахара и ароматизаторов. Понятно, что с натуральным и полезным продуктом он не имеет ничего общего. И, соответственно, не засахаривается.

А вы любите мед?

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Метки: год   засахаривание   кристаллизация   мед   почемучка   причина   продукт   пчела   
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10k
Kostick 2 часа назад
самая очевидная причина - перетопили мёд.
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16k
Corvus Corax 52 минуты назад
"он должен кристаллизоваться сам по себе в связи с естественным процессом потери влаги"
В герметично закрытой таре? Аффтар, мед "садится" не от этого...
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5k
zulluz 53 минуты назад
каштанового меда каждый год банку контрольную оставляю, уже лет 8 банками не кристаллизуется. если мед сырец то он не засахарится он просто забродит (скиснет)
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53k
doker Час назад
Люблю ли я мёд? В месяц килограмма два съедаю.
.... мёд - это уж очень хитрый предмет,
всякая вещь-или есть, или нет...
А мёд , я никак не пойму в чём секрет...
Мёд если есть, то его сразу нет...

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653
Мрачный Жнец Час назад
https://larekmedok.ru/interesting/pochemu-myod-ne-zasaharivaetsya.htmlhttps://larekmedok.ru/interesting/pochemu-myod-ne-zasaharivaetsya.html
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