Помимо вышеперечисленных очевидных есть и другие причины, по которым продукт может и не засахариться. Это:

1. Сбор производился с таких культур как шалфей, каштан, черный клен, кипрей, акация.

2. Монофлерный мед – полученный в основном из нектара одного вида растений тоже кристаллизуется довольно-таки долго.

3. Температура в помещении, где хранится продукт, стабильно выше отметки +25 градусов.

Причина также может быть и в незрелости продукта. То есть меда раннего сбора, из которого пчелы еще не успели «выпарить» излишки влаги. Вызвать долгое засахаривание способна дополнительная подкормка насекомых сиропом, разбавление водой и нарушение правил хранения, в результате которого продукт впитывает слишком много влаги извне. Помещенный в тонкостенную тару мед густеет быстрее по сравнению с тем, что хранится в толстостенной емкости.

Не подвержен засахариванию и так называемый искусственный мед – смесь воды, сахара и ароматизаторов. Понятно, что с натуральным и полезным продуктом он не имеет ничего общего. И, соответственно, не засахаривается.

А вы любите мед?