Если мед год не засахаривается после откачки, то возникает логичный вопрос: почему продукт сохраняется в таком состоянии? Ведь он должен кристаллизоваться сам по себе в связи с естественным процессом потери влаги.
Собранный весной и летом мед обычно засахаривается уже к зиме. Если в составе продукта преобладает фруктоза, то он будет кристаллизоваться медленнее. Таким же будет процесс, если в составе менее 30% глюкозы, либо мед хранится в тепле.
Помимо вышеперечисленных очевидных есть и другие причины, по которым продукт может и не засахариться. Это:
1. Сбор производился с таких культур как шалфей, каштан, черный клен, кипрей, акация.
2. Монофлерный мед – полученный в основном из нектара одного вида растений тоже кристаллизуется довольно-таки долго.
3. Температура в помещении, где хранится продукт, стабильно выше отметки +25 градусов.
Причина также может быть и в незрелости продукта. То есть меда раннего сбора, из которого пчелы еще не успели «выпарить» излишки влаги. Вызвать долгое засахаривание способна дополнительная подкормка насекомых сиропом, разбавление водой и нарушение правил хранения, в результате которого продукт впитывает слишком много влаги извне. Помещенный в тонкостенную тару мед густеет быстрее по сравнению с тем, что хранится в толстостенной емкости.
Не подвержен засахариванию и так называемый искусственный мед – смесь воды, сахара и ароматизаторов. Понятно, что с натуральным и полезным продуктом он не имеет ничего общего. И, соответственно, не засахаривается.
А вы любите мед?
Источник:
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В герметично закрытой таре? Аффтар, мед "садится" не от этого...
.... мёд - это уж очень хитрый предмет,
всякая вещь-или есть, или нет...
А мёд , я никак не пойму в чём секрет...
Мёд если есть, то его сразу нет...