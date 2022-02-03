FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1254 поста • 565 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Дизайнер косплеит хозяйственную утварь

Дизайнер косплеит хозяйственную утварь (32 фото)

Автор:
03 февраля 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Тарин де Вере   бытовое назначение   бытовые предметы   дизайн   домашние дела   идеи   косплей   стиль   
217
32
Дизайнер Тарин де Вере решила расцветить холодный и темный январь косплеем - и каждыйлень месяца из подручных материалов сооружала себе новый наряд в стиле чего-нибудь из домашней утвари. Некоторые особо удачные образы Тарин мгновенно разлетелись по интернету, а сама она обрела невиданную ранее популярность в соцсетях.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Тарин де Вере   бытовое назначение   бытовые предметы   дизайн   домашние дела   идеи   косплей   стиль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Андрей Ма-С 2 часа назад
дожили, прокладки и моющее средства "косоплеят" уже. Осталось все виды говна "скосоплеить"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 39 минут назад
Сколько же в нашей жизни стало разного рода шелухи. Пустой, никчёмной шелухи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
Сергей Ляхов Час назад
Что не так с витаминами? Перестала вдруг рот, заточенный под ***, открывать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DyadyaSasha Час назад
Весёлая тётя. Сразу видно, что у неё слишком много свободного времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
650
Мрачный Жнец 2 часа назад
Вот интересно: что у неё в кукухе твориться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красивая блогерша смыла макияж и возмутила подписчиков (5 фото) Красивая блогерша смыла макияж и возмутила подписчиков (5 фото) Смешные, удобные и просто гениальные дизайнерские идеи Смешные, удобные и просто гениальные дизайнерские идеи Когда упаковка лучше самого товара Когда упаковка лучше самого товара Шедевры дизайнерской мысли, которая ушла куда-то не туда Шедевры дизайнерской мысли, которая ушла куда-то не туда В искусстве найдется место всему! Даже мусору В искусстве найдется место всему! Даже мусору Домашний дизайн: так модно, что даже противно Домашний дизайн: так модно, что даже противно
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47808



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
46
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Парни из Чертанова&nbsp;— новые герои
3
150
Парни из Чертанова — новые герои
Набирающие популярность в сообществах
Corona Games или русская рулетка?
0
28
Corona Games или русская рулетка?
Почему Голливуд так боится зыбучих песков: история первой смерти на съемочной площадке
0
7
Почему Голливуд так боится зыбучих песков: история первой смерти на съемочной площадке
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#интересно#аварии#подборка#авто аварии#природа#Ynews#фейл#собака
#прикол#факты#история#дтп#люди#интересное#СССР#Разное#квартира#Россия
#фото#животные#полиция#кино#Приколы#автомобили#фотографии#неудача#девушки#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться