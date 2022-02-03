Дизайнер косплеит хозяйственную утварь

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Дизайнер Тарин де Вере решила расцветить холодный и темный январь косплеем - и каждыйлень месяца из подручных материалов сооружала себе новый наряд в стиле чего-нибудь из домашней утвари. Некоторые особо удачные образы Тарин мгновенно разлетелись по интернету, а сама она обрела невиданную ранее популярность в соцсетях.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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