Как выглядит закулисье женских селфи

Вы просто не представляете, сколько времени и сил уходит у женщин на "повседневные" селфи. Обычно вы видите только финальный результат, но сегодня есть возможность понаблюдать за самим процессом создания "естественных" фотографий.

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1. Что мы видим в социальных сетях 0 Источник:

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Как выглядел процесс съемки 0 Источник:

2. Как делается всем известный пуш-ап Посмотреть Источник:

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4. Ой, здесь девочки немного увлеклись 0 Источник:

5. Им очень сложно найти достойное место для фото, но если одна нашла, то оно становится местом притяжения всех остальных женщин 0 Источник:

6. Женщины очень ловко держат телефон ногами - доказанный факт 0 Источник:

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Результат мучений 0 Источник:

8. Еще один феноменальный результат 0 Источник:

Закулисье 0 Источник:

9. Фото с кошками, которым эти затеи не очень нравятся 0 Источник:

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