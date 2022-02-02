Как выглядит закулисье женских селфи

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Вы просто не представляете, сколько времени и сил уходит у женщин на "повседневные" селфи. Обычно вы видите только финальный результат, но сегодня есть возможность понаблюдать за самим процессом создания "естественных" фотографий.
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2. Как делается всем известный пуш-ап
5. Им очень сложно найти достойное место для фото, но если одна нашла, то оно становится местом притяжения всех остальных женщин
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