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Как выглядит закулисье женских селфи

Как выглядит закулисье женских селфи (16 фото + 1 гиф)

Автор:
02 февраля 2022 18:26
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   девушки   прикол   селфи   смех   фотосессия   
1111
17
Вы просто не представляете, сколько времени и сил уходит у женщин на "повседневные" селфи. Обычно вы видите только финальный результат, но сегодня есть возможность понаблюдать за самим процессом создания "естественных" фотографий.
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Метки: Instagram   девушки   прикол   селфи   смех   фотосессия   
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2k
Сладких снов 48 минут назад
"Ловкость рук, и никакого мошенничества" ...кое-где и ног тоже.
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14k
Колька Валеркин сын 24 минуты назад
Я так понимаю это какой-то [мат], туда приводят телок на чпокание, а они такие: "Иу, эта так модна, меня привели в топовый сортир, нада сфотаться!" Или я нихера не понимаю?
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Richard

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