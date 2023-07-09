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В Китае набирает популярность новый стиль в дизайне помещений

В Китае набирает популярность новый стиль в дизайне помещений

Автор:
09 июля 2023 08:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дизайн квартир   Китай   бюджетный ремонт   квартира   незавершенная квартира   ремонт   
5531
6

Когда задумался о ремонте и понял, что хуже отечественного ипотечного минимализма может быть только китайский пофигизм.

Хотя, если ты работаешь 7 дней в неделю и в квартиру приходишь только переночевать, то в целом идея китайцев мне нравится. Вот уж действительно ничего лишнего, поставил палатку в пустой квартире и живи в ней.

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Ладно, не хотите палатку, тогда вот вам сверхбюджетная кровать.


А как вам совмещенная с гостинной ванная комната?


Шикарный домашний кинотеатр с минимальными затратами!


Это, кстати, последние новейшие тенденции в мире китайского дизайна помещений - "незавершенные квартиры". И активно его культивирует именно молодежь, старшее поколение к такому стилю жизни оказалось не готовым. На данный момент хэштег “Жизнь в недостроенной квартире” собрал почти 1 миллиард просмотров на Xiaohongshu и 8,98 миллиарда просмотров на Douyin.

Сами же китайцы признаются, что порой денег на ремонт просто не хватает. Так что отход от традиционных уютных, полностью меблированных квартир вынужденная мера. Но не исключено, что через некоторое время "незавершенные квартиры" могут потеснить и надоевший всем лофт.



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Метки: Дизайн квартир   Китай   бюджетный ремонт   квартира   незавершенная квартира   ремонт   
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52  комментария
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25k
Влад 9 часов назад
И что не так? Почему если это сделали китайцы то это пофигизм и нищета, а если американцы или европейцы то это лофт и прям жуть как круто?
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5k
Ал Ри Час назад
Ну, современно.
Бывает, заходишь к людям в дом- на кухне туча техники, приборов и прочих балалаек, а хозяева ждут курьера с едой, сами нихрена не готовят...для чего тогда такая кухня? Достаточно холодильника и микроволновки...доесть, что не съел после доставки.
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20
Виктория 3 часа назад
У меня примерно так было после покупки квартиры! Не думала что это будет в моде - сэкономила бы денег на ремонте. Пхаха
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62
Кристофер Роббин 4 часа назад
У нас у многоих, кто покупает первую квартиру в ипотеку, стиль "нет денег на ремонт, поживу и так", ой, простите - стиль лофт
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1k
Nico 5 часов назад
белым все покрасить, по веселей будет)
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5k
Александр 5 часов назад
а я слышал что-то о проблемах с жилой площадью у китайцев...
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1k
Guntis 7 часов назад
Кстати в этом нет ничего принципиально нового. Это стиль "новая брутальность" модная на западе 50-60-сятых годах двадцатого века
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1k
Николай 7 часов назад
Да это лучше чем наш любимый "евроремонт"))))) Но полы я бы все же положил)
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3k
Диагноз 8 часов назад
Стиль лофт на харде.
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1k
Guntis 8 часов назад
Ванна в спальне это мировой тренд для люксовых квартир. А особо извращенные дизайнеры делают и туалеты без дверей.
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19k
сеньор Леонсио 8 часов назад
Стиль бомже-лофт.
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2k
Хачик 8 часов назад
Стиль "хай-тек" превращается в "хай-так", а потом и "х@й-с-ним"!
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1k
Сергей 8 часов назад
в принципе, очень привлекательно, надо будет подумать на эту тему
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77k
Доктор Джонс 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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49
Alex Roland 8 часов назад
Вот в китае самое популярное ... комната 2х3 метра в муравейнике-небоскребе
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33k
АнтонПолднев 8 часов назад
Напомнило. Я в универе когда учился, второй курс по моему, у нас в общаге на первом этаже в одной из комнат 5-й курс жил. Отдыхали они с душой, потому что уже дембель близок. И вот в один день, под воздействием паров алкоголя, естественно, они решили, а почему бы нам не сходить в поход. Ну для четырёх целеустремлённых мужчин преград быть не может. Вынесли в коридор шкаф, кровати, мебель, разбили внутри комнаты палатку, и продолжили отдыхать. Остановили их, когда они пришли к выводу, что без костра поход некомплектен. Весело было...
P.S. А к этому интерьеру у меня вопрос. Нахрена ему палатка в помещении, если у него уже есть стены и крыша? Или тоже в поход пошёл?
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33k
Андрей Иванов 8 часов назад
В своё время мой друг купил квартиру, поставил унитаз, раковину, наклееил несколько постеров на бетонные стены и въехал. И какое то время так жил
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7k
Pravednik84 9 часов назад
А получится так:
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24k
Тигран Саркисян 9 часов назад
А что главное крыша над головой есть да и пространство не маленько , подумаешь чисто бетонные стены , вон некоторые китайцы ваше ютятся чуть ли не в конуре.
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