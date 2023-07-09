В Китае набирает популярность новый стиль в дизайне помещений

Когда задумался о ремонте и понял, что хуже отечественного ипотечного минимализма может быть только китайский пофигизм.
Хотя, если ты работаешь 7 дней в неделю и в квартиру приходишь только переночевать, то в целом идея китайцев мне нравится. Вот уж действительно ничего лишнего, поставил палатку в пустой квартире и живи в ней.
Ладно, не хотите палатку, тогда вот вам сверхбюджетная кровать.
А как вам совмещенная с гостинной ванная комната?
Шикарный домашний кинотеатр с минимальными затратами!
Это, кстати, последние новейшие тенденции в мире китайского дизайна помещений - "незавершенные квартиры". И активно его культивирует именно молодежь, старшее поколение к такому стилю жизни оказалось не готовым. На данный момент хэштег “Жизнь в недостроенной квартире” собрал почти 1 миллиард просмотров на Xiaohongshu и 8,98 миллиарда просмотров на Douyin.
Сами же китайцы признаются, что порой денег на ремонт просто не хватает. Так что отход от традиционных уютных, полностью меблированных квартир вынужденная мера. Но не исключено, что через некоторое время "незавершенные квартиры" могут потеснить и надоевший всем лофт.
Источник:
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Бывает, заходишь к людям в дом- на кухне туча техники, приборов и прочих балалаек, а хозяева ждут курьера с едой, сами нихрена не готовят...для чего тогда такая кухня? Достаточно холодильника и микроволновки...доесть, что не съел после доставки.
P.S. А к этому интерьеру у меня вопрос. Нахрена ему палатка в помещении, если у него уже есть стены и крыша? Или тоже в поход пошёл?