Сенные девки в крепостной Руси: откуда название и какова была их «специализация»?

Прежде чем перейти к разговору про сенных девок, обратимся к самому понятию «девка». Вроде, обидное, не толерантное? Хотя и времена были далеко не рыцарские. И, строго говоря, в рыцарскую эпоху у наших западных «партнеров» отношение к низшим слоям тоже не блистало благородством.



Но здесь дело не в социальном пренебрежении, а, скорее, в возрастной терминологии. Хотя, оттеночек-то все равно читался. Девка — это уже не девочка-ребенок, а подросток с поры полового созревания и полновесная девушка. Но не из барского сословия, а из крестьян или других «низших» слоев общества. Барышень из высшего общества при этом именовали все ж девушками.



Историк Юрий Федосюк добавляет, что девками в дореволюционной России называли незамужних крепостных крестьянок, которые работали не в поле, а прислуживали в хозяйском доме. Уничижительным слово не считалось, было привычным, обиходным.