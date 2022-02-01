Сенные девки в крепостной Руси: откуда название и какова была их «специализация»?

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Своеобразная каста крестьянок. Для чего их использовали в усадьбах дворян?
Какая свита «играла» дворян на Руси?
В богатых усадьбах Руси эпохи крепостничества трудилась разнообразная челядь. Кого тут только не было! Считалось: чем больше слуг себе может позволить помещик, тем он статуснее, богаче, солиднее. У кого-то был с десяток лакеев плюс те крестьяне, что трудились на барина в поле. Знать могла себе позволить несколько сотен человек обслуги. Часть работала на них в деревенских хоромах летом, часть — в городском доме. Кто-то кочевал сезонно вслед за хозяевами.
Перечислим лишь некоторые из видов помощников, что нередко были при домах зажиточных сограждан. Адъютант — своего рода секретарь, только военный, служил при высокопоставленных офицерах. Гувернантка (гувернер) — воспитатель, наставник при взрослеющих детишках. Дворецкий — старший лакей. Экономка (ключница) — глава штата женской прислуги. Кухарка — домашний повар. Привратник — слуга, что открывает двери и ворота. Кучер — «водитель лошади», может совмещать эти обязанности с задачами конюха, то есть, еще и ухаживать за лошадьми на конюшне.
Перечислим лишь некоторые из видов помощников, что нередко были при домах зажиточных сограждан. Адъютант — своего рода секретарь, только военный, служил при высокопоставленных офицерах. Гувернантка (гувернер) — воспитатель, наставник при взрослеющих детишках. Дворецкий — старший лакей. Экономка (ключница) — глава штата женской прислуги. Кухарка — домашний повар. Привратник — слуга, что открывает двери и ворота. Кучер — «водитель лошади», может совмещать эти обязанности с задачами конюха, то есть, еще и ухаживать за лошадьми на конюшне.
А step girl — далеко не символ роскоши
У нашего великого поэта Александра Пушкина собственного дома, увы, не было. Снимал. Тем не менее, в петербургских апартаментах на Мойке, например, на семейство трудились от пятнадцати до восемнадцати слуг. Даже при том, что литератор был по уши в долгах. В доме постоянно помогали хозяевам две няни, четверо горничных, повар, прачка, полотёр и несколько лакеев. У богача Всеволода Всеволжского, уже в загородном поместье, суетились по хозяйству 400 человек дворни. А у Строгановых их было около 600.
Были «в штате» еще и садовники, егери, псари, посыльные и т.д. Разорившиеся дворяне нанимали порой служанку, что на иноземный манер именовалась step girl, типа «девушка на час». Ничего неприличного, просто именно на часок забегала в дом и старательно, шумно, напоказ, мела крылечко или стряхивала пыль с хозяйского белья. А чтоб соседи знали: можем себе позволить!..
Были «в штате» еще и садовники, егери, псари, посыльные и т.д. Разорившиеся дворяне нанимали порой служанку, что на иноземный манер именовалась step girl, типа «девушка на час». Ничего неприличного, просто именно на часок забегала в дом и старательно, шумно, напоказ, мела крылечко или стряхивала пыль с хозяйского белья. А чтоб соседи знали: можем себе позволить!..
Девка — это обидно?
Прежде чем перейти к разговору про сенных девок, обратимся к самому понятию «девка». Вроде, обидное, не толерантное? Хотя и времена были далеко не рыцарские. И, строго говоря, в рыцарскую эпоху у наших западных «партнеров» отношение к низшим слоям тоже не блистало благородством.
Но здесь дело не в социальном пренебрежении, а, скорее, в возрастной терминологии. Хотя, оттеночек-то все равно читался. Девка — это уже не девочка-ребенок, а подросток с поры полового созревания и полновесная девушка. Но не из барского сословия, а из крестьян или других «низших» слоев общества. Барышень из высшего общества при этом именовали все ж девушками.
Историк Юрий Федосюк добавляет, что девками в дореволюционной России называли незамужних крепостных крестьянок, которые работали не в поле, а прислуживали в хозяйском доме. Уничижительным слово не считалось, было привычным, обиходным.
Но здесь дело не в социальном пренебрежении, а, скорее, в возрастной терминологии. Хотя, оттеночек-то все равно читался. Девка — это уже не девочка-ребенок, а подросток с поры полового созревания и полновесная девушка. Но не из барского сословия, а из крестьян или других «низших» слоев общества. Барышень из высшего общества при этом именовали все ж девушками.
Историк Юрий Федосюк добавляет, что девками в дореволюционной России называли незамужних крепостных крестьянок, которые работали не в поле, а прислуживали в хозяйском доме. Уничижительным слово не считалось, было привычным, обиходным.
Что осеняли сени?
Сенная девка — отдельная группа служанок при господской усадьбе. В поле они не работали, в том числе, и на сенокосе. Так что этимология термина иная. От слова «сени». То есть, помещение типа нынешней веранды, что отделяло жилые комнаты от улицы. сохраняло тепло, чтоб холодный воздух не врывался сразу в светлицу, на кухню или другие части дома.
Сени могли быть просторными или узенькими, как коридорчик. Холодными или теплыми. Последние чаще всего примыкали к кухне с ее печкой. Где-то сооружались и двойные: холодная часть сменялась теплым отделением. Могли иметь окошечко или обходиться без оного. Часто служили и подсобкой, где хранились всевозможные бытовые мелочи: уборочный инвентарь, ветошь, нехитрая посуда и пр.
Само слово «сени», по всей видимости, восходит к старославянскому «сень», то есть, укрытие, тенек, навес, шатер. Это и спасение от сюрпризов окружающей среды, и принятие под «покровительство» хозяев дома.
Сени могли быть просторными или узенькими, как коридорчик. Холодными или теплыми. Последние чаще всего примыкали к кухне с ее печкой. Где-то сооружались и двойные: холодная часть сменялась теплым отделением. Могли иметь окошечко или обходиться без оного. Часто служили и подсобкой, где хранились всевозможные бытовые мелочи: уборочный инвентарь, ветошь, нехитрая посуда и пр.
Само слово «сени», по всей видимости, восходит к старославянскому «сень», то есть, укрытие, тенек, навес, шатер. Это и спасение от сюрпризов окружающей среды, и принятие под «покровительство» хозяев дома.
Сенные девки: служанки или компаньонки?
И все же, что это за девушки такие: сенные? Как рассказывают авторы литературных произведений и исторических исследований, они были отдельным видом прислуги. Обитали чаще всего именно в сенях. Там ждали приказаний хозяев, там и спали на лавках или на полу, постелив под себя плотную толстую ткань или какую-нибудь ветошь. Да и сено для таких нужд тоже годилось.
Порой часть такой обслуги обитала и в покоях хозяйки, если той было удобно держать помощниц поближе «к телу». Тогда девушка могла спать и в комнате барыни, на полу, у двери или рядом с кроватью. Вдруг даме что-то приспичит затребовать ночью, не самой же брести до сеней…
Порой часть такой обслуги обитала и в покоях хозяйки, если той было удобно держать помощниц поближе «к телу». Тогда девушка могла спать и в комнате барыни, на полу, у двери или рядом с кроватью. Вдруг даме что-то приспичит затребовать ночью, не самой же брести до сеней…
Сенные занимались уборкой, могли причесывать свою «патрону», помогали ей одеваться. Большую часть времени занимались рукоделием. Чесали и пряли шерсть, вязали чулки, ткали половички и материал для одежды, шили, вышивали.
Нередко их просили помогать и на кухне. А порой, самых симпатичных и расторопных, использовали в качестве «официанток». Они подавали на стол важным гостям, а потому должны быть обучены приличным манерам и основам этикета. Такие понятливые девушки становились наперстницами, компаньонками барыни. Иногда та им доверяла свои тайны, отсылала с особыми поручениями, с письмами, записками.
Нередко их просили помогать и на кухне. А порой, самых симпатичных и расторопных, использовали в качестве «официанток». Они подавали на стол важным гостям, а потому должны быть обучены приличным манерам и основам этикета. Такие понятливые девушки становились наперстницами, компаньонками барыни. Иногда та им доверяла свои тайны, отсылала с особыми поручениями, с письмами, записками.
Музыкальный Рассказ Домны Сабуровой «Царская невеста»
При этом не надо забывать, что они были крепостными, со всеми вытекающими последствиями. Барыня могла отдать такую девушку замуж и перевести в разряд женщин, что занимались тяжелым сельским трудом. Или, наоборот, не разрешить ей устроить личную жизнь, оставить при себе уже в качестве старой девы.
Иногда девушкам устраивали браки, чтобы «породниться» с нужными людьми, с полезными соседями. Выйдя замуж, служанка переселялась в так называемую людскую. Это был уже отдельный простенький домик либо пристройка к барскому жилищу, типа флигеля.
Подневольные девушки нередко «согревали постель» любвеобильного барина. Это не считалось зазорным, было достаточно распространенным явлением. Редко, но все же иногда детям от таких связей барин давал шанс: помогал выучить и пристраивал к полезному делу.
Подневольные девушки нередко «согревали постель» любвеобильного барина. Это не считалось зазорным, было достаточно распространенным явлением. Редко, но все же иногда детям от таких связей барин давал шанс: помогал выучить и пристраивал к полезному делу.
От сказочной Чернавки до жертв реальной Салтычихи
Понятно, что судьба этих девушек полностью зависела от хозяев. В классической русской литературе немало примеров героинь, пусть и «второго плана» или «эпизодов», которые были в подобном услужении у господ.
Достаточно вспомнить хотя бы Чернавку из сказки Пушкина "О мертвой царевне". Автор называет Чернавку сенной девушкой царицы. Ей-то злая правительница и поручает сгубить юную царевну, бросить в лесной чаще на съедение волкам.
Помнится, Чернавка наказ выполнила вполсилы, не стала связывать девушку, к которой питала добрые чувства. Мудро решила вверить судьбу царевны высшим силам. Почему Чернавка? Видимо, поскольку чернь все-таки…
Достаточно вспомнить хотя бы Чернавку из сказки Пушкина "О мертвой царевне". Автор называет Чернавку сенной девушкой царицы. Ей-то злая правительница и поручает сгубить юную царевну, бросить в лесной чаще на съедение волкам.
Помнится, Чернавка наказ выполнила вполсилы, не стала связывать девушку, к которой питала добрые чувства. Мудро решила вверить судьбу царевны высшим силам. Почему Чернавка? Видимо, поскольку чернь все-таки…
В жизни попадались барыни и похлеще этой царицы. Хорошо известна история Салтычихи. Помещица Дарья Николаевна Салтыкова была, по сути, настоящим маньяком, садисткой. Загубила, по данным историков, более сотни подвластных ей душ. Особенно изощренно издевалась над симпатичными девушками, к которым испытывала звериную злобу. Нередко ей под горячую руку попадались и сенные, ведь они были ближе других к «нервной» барыне.
Судьба самой Салтычихи незавидна. Сенат и императрица Екатерина Вторая в 1768 году лишили ее достоинства столбовой дворянки. Официально «кровавую барыню» приговорили к смертной казни. Но потом смилостивились, заменили это наказание на пожизненное заключение в монастырской тюрьме. Там осуждённая и доживала остаток жизни, до декабря 1801 года. Пришлось научиться сдерживать эмоции….
Судьба самой Салтычихи незавидна. Сенат и императрица Екатерина Вторая в 1768 году лишили ее достоинства столбовой дворянки. Официально «кровавую барыню» приговорили к смертной казни. Но потом смилостивились, заменили это наказание на пожизненное заключение в монастырской тюрьме. Там осуждённая и доживала остаток жизни, до декабря 1801 года. Пришлось научиться сдерживать эмоции….
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Метки: девки девушки крепостные крестьянки сени сенные усадьба хозяин
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А теперь - "Сенная девушка (ист.). - при крепостном праве: дворовая девушка, находящаяся в услужении у господ, горничная. «Она была воспитана по-старинному, т.е. окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками.» "
Автор/копипастер!! Скажите мне, дайте ссылку, ГДЕ и КТО в то время называл "сенных девушек" - "step girl"?????????
МИНУС!!!