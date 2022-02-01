FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5668 постов • 834 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В квартире жилого дома в Подмосковье из-за неубранного снега обвалился потолок

В квартире жилого дома в Подмосковье из-за неубранного снега обвалился потолок (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 17:47
Сообщество : Жить в России
Метки: квартира   коммунальщики   компания   компенсация   потолок   ремонт   суд   
1058
1
1

Коммунальщики не торопились очищать крышу, зато теперь будут ремонтировать квартиру.

Подмосковье, город Обухов. Хозяева квартиры заметили, что потолок течет. Причина - в дырявой крыше и снеге, который с нее никто не счищает. Они больше недели пытались достучаться до управляющей компании «Наш город», их поначалу игнорили, потом для вида прислали инспектора, он даже составил акт о потеках на потолке.

Но счищать снег никто не приходил, отговорки стандартные: «Все заняты» или «Без допуска рабочих нельзя выпускать на крышу».

В конце концов потолок рухнул. После этого в УК сразу забыли о допуске и прислали рабочих - они быстро и слаженно очистили всю крышу. Вот только жильцам от этого не легче, теперь они собираются судиться с УК и требовать компенсацию и деньги на ремонт.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: квартира   коммунальщики   компания   компенсация   потолок   ремонт   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Алксандр Шевченко Час назад
Опять инагенты на жизнь жалуются или это экстремисты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото) Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото) Великое искушение от McDonald’s: москвичка подала в суд на ресторан сети общепита Великое искушение от McDonald’s: москвичка подала в суд на ресторан сети общепита Из-за халатности людей в белых халатах бывший десантник лишился обеих ног Из-за халатности людей в белых халатах бывший десантник лишился обеих ног Выпал снег — пришла пора укладывать асфальт Выпал снег — пришла пора укладывать асфальт 15 людей, которые сделали небольшой ремонт и полностью преобразили квартиру 15 людей, которые сделали небольшой ремонт и полностью преобразили квартиру "Умер? Плати!": у матери ребенка, насмерть сбитого электричкой, "Росгосстрах" потребовал 400 тысяч рублей "Умер? Плати!": у матери ребенка, насмерть сбитого электричкой, "Росгосстрах" потребовал 400...
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68238



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
42
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Фотографии, в которые все поверили, а это фейк
0
209
Фотографии, в которые все поверили, а это фейк
Набирающие популярность в сообществах
20+ жутковатых фото из жизни, которыми поделились пользователи сети
1
26
20+ жутковатых фото из жизни, которыми поделились пользователи сети
Не думайте, что то, что служит вам сегодня, будет служить вам вечно
0
6
Не думайте, что то, что служит вам сегодня, будет служить вам вечно
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото)
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#люди#подборка#Ynews#автомир#новости#Спорт#роль
#интересно#животные#ватермарк#полиция#аварии#интересное#Москва#Приколы#природа#милота
#факты#прикол#дтп#кино#автомобили#авто аварии#дети#картинки#фильм#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться