В квартире жилого дома в Подмосковье из-за неубранного снега обвалился потолок

Подмосковье, город Обухов. Хозяева квартиры заметили, что потолок течет. Причина - в дырявой крыше и снеге, который с нее никто не счищает. Они больше недели пытались достучаться до управляющей компании «Наш город», их поначалу игнорили, потом для вида прислали инспектора, он даже составил акт о потеках на потолке.

Но счищать снег никто не приходил, отговорки стандартные: «Все заняты» или «Без допуска рабочих нельзя выпускать на крышу».

В конце концов потолок рухнул. После этого в УК сразу забыли о допуске и прислали рабочих - они быстро и слаженно очистили всю крышу. Вот только жильцам от этого не легче, теперь они собираются судиться с УК и требовать компенсацию и деньги на ремонт.