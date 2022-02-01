Латвийская коммуналка

Так я ещё – именинник на этом празднике жизни! Во-первых, у меня реально маленькая квартирка. А во-вторых, что главное, я не поддался на уговоры «биржевых» продавцов тепловой и электроэнергии. Я консервативно остался на тарифах больших государственных продавцов энергии. Как в воду (горячую) глядел! В чём подвох: несколько лет назад богоспасаемая Европа приняла изменения в законы, которые позволили вписаться в рынок тепловой и электрической энергии частным посредникам. Идея была такая: долой монополистов на рынке энергии! Пусть каждый желающий сможет покупать энергию на «бирже», а потом перепродавать её конечным потребителям. Типа, рынок все отрегулирует! И начался бум в среде маленьких посредников. В энергетический рынок вписались все кому не лень, вплоть до интернет-провайдеров. Нет, это не значило, что интернет-провайдеры стали поставлять горячую воду и электроэнергию по СМС. Трубы и провода – казённые, как и были. Просто они стали играть на энергетических «биржах», вытягивая там самые низкие цены, и, набавляя свой процент, продавать ресурсы всем желающим накупить на грош пятаков.