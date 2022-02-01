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Латвийская коммуналка

Латвийская коммуналка (2 фото)

Автор:
01 февраля 2022 13:00
Метки: прибалтика   цены   экономика   
1459
2
Я давно скинул свою недвижимость в Даугавпилсе и да из за пандемии не был в Латвии 2-а года, дача заросла напрочь. Но так сказать болит. Потому, чистая копипаста известного латвийского автора Юрия Алексеева о том как дела у соседей.

Твою ж мать! 153,23 евро!

Ровно год назад тот же самый счёт за декабрь у меня был 95 евро. Для россиян, не знающих, что такое евро, рассказываю: один евро – это сейчас по курсу 87 рублей. То есть год назад ежемесячное проживание в моей квартире мне обходилось в 8300 рублей, а сейчас уже обошлось в 13 300 рублей.
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Прикольно, что разница между моим счётчиком и общим – 25%. Вроде нигде в доме протечек нет, значит, кто-то ворует.

Крутая цифра: 37,65 евро (3300 руб.) – электроэнергия, потреблённая мною за месяц. Я не майню у себя в квартире биткоины, и светильники у меня ледовские – экономные. Но цена одного КВт·ч у нас в Латвии – 32 евроцента (28 руб.). Иногда я интересуюсь российскими ценами, мне Гугл выбрасывает что-то типа 3 руб. за киловатт – ночной тариф и 5 руб. киловатт дневной. То есть в 8–10 раз ниже, чем в Латвии. Завидую чёрной завистью.

4,95 евро (430 руб.) – «нагревание воды». Это за то, что я потребил в течение месяца 1 кубометр горячей воды – сто вёдер. Я не лью горячую воду направо-налево. Душ принимаю прохладный и недолго. Под холодным душем долго не выстоишь. 7,48 евро (650 руб.) – «циркуляция горячей воды».

Это вообще выше моего понимания. То есть горячей воды я за месяц потребляю на 430 руб., а за то, что она у меня просто «циркулирует» по водопроводу, я плачу ещё 650 руб.

Я её, эту горячую воду, ощущаю только в полотенцесушителе. Ну, так у нас в европах уж заведено, не поспоришь.

Барабанная дробь: 58,70 евро (5100 руб.) – отопление! И это в довольно тёплом в этом году декабре. У нас в Латвии в прошлом декабре температура редко опускалась ниже нуля. Но 1,8 евро (160 руб.) за отопление одного, вернее, каждого квадратного метра.

квартиры уже накапало. Россияне, следите за руками: отопление одного квадратного метра квартиры в Латвии в месяц, когда за окном совсем ещё не холодно (около нуля), стоит 160 руб. за квадратный метр той самой квартиры. А когда вдарит мороз, вы эту цифру можете смело умножать на два.

Или на три.

Так я ещё – именинник на этом празднике жизни! Во-первых, у меня реально маленькая квартирка. А во-вторых, что главное, я не поддался на уговоры «биржевых» продавцов тепловой и электроэнергии. Я консервативно остался на тарифах больших государственных продавцов энергии. Как в воду (горячую) глядел! В чём подвох: несколько лет назад богоспасаемая Европа приняла изменения в законы, которые позволили вписаться в рынок тепловой и электрической энергии частным посредникам. Идея была такая: долой монополистов на рынке энергии! Пусть каждый желающий сможет покупать энергию на «бирже», а потом перепродавать её конечным потребителям. Типа, рынок все отрегулирует! И начался бум в среде маленьких посредников. В энергетический рынок вписались все кому не лень, вплоть до интернет-провайдеров. Нет, это не значило, что интернет-провайдеры стали поставлять горячую воду и электроэнергию по СМС. Трубы и провода – казённые, как и были. Просто они стали играть на энергетических «биржах», вытягивая там самые низкие цены, и, набавляя свой процент, продавать ресурсы всем желающим накупить на грош пятаков.

Длилось это недолго. Ровно столько, чтобы мелкие спекулянты энергией заманили к себе обширную клиентуру. Тем более что в позапрошлом, 2020-м, «ковидном» году цены на нефть-газ-электричество и прочее тёплое рекордно рухнули.

И вот теперь наступил «гамбурский счёт». Газ на спотовых биржах скачет, как заяц, в диапазоне 1000–2000 долларов за тыс. куб. м. А не 100–150 долларов, как было два года назад. И не 250–300 долларов для крупных госкорпораций, заключивших с Россией долгосрочные договоры. Мелкие «провайдеры» электричества-тепла огорчили полгода назад своих клиентов до невозможности.

Мой «Фейсбук» заполнен стонами.

Пишет Алла: ой, божечки-божечки! В прошлом году я за свою 74-метровую квартиру платила 180 евро, а сейчас пришел счёт на 470. Пишет Саша: мы в прошлом году платили за электричество-тепло своего дома 210 евро, а сейчас пришел счёт – 650. Это же в три+ раза больше! Как дальше жить? Ну, таки да. В замерзающей Европе, где «зелёные» до сих пор не разрешают запустить трубу «Северного потока – 2», будет именно то самое: ой, божечки-божечки! С одной стороны – «зелёные», с другой – хитропопые «провайдеры» энергетического товара, к которому они не имеют никакого отношения, кроме развесёлых интернет-продаж. Спекулянты, как это было принято говорить в СССР. Что с них возьмёшь?

А идея-то была хорошая. Дескать, рынок всё отрегулирует, цены снизятся, и будет всем счастье. Отрегулировал, ага.

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Метки: прибалтика   цены   экономика   
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13k
Михалыч 2 часа назад
Да, цены на свет и тепло у нас - атас! прошлый месяц отключил бойлер даже, от дровяного котла в доме только горячая вода, весь свет- ЛЭД и всё равно счёт - 105евро... А пенсионеры и инвалиды в квартирах не знаю как выживут. У меня есть знакомые с пенсией 150-180 евро, инвалид 2 группы - 70-90 евро...
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8k
Алексей 57 минут назад
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
34k
Нанук Паналык 2 часа назад
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386
Faithless Нанук Паналык 4 минуты назад
Жалуйтесь на этого гомодрила разжигание межнациональной розни.
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16k
sssss3 2 часа назад
"Понять и просить"???
НаКуй, это в сторону Лондона топайте!!!!
Кому посасываете с тех и денег просите!!!
А то удумали, сосать будем Джону, а денег просить у Ивана.....не катит...
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ерунда. Зато Латвия сейчас свободная страна. Она освободилась от коммунистического-русского гнета. Нет больше комиссаров в кожанках, нет страшного КГБ, никто не тащит бедных латышей в октябренки, пионеры, комсомол и партию. К тому же латыши сейчас в ЕС и НАТО, а значит, вкушают европейскую цивилизацию и американскую защиту. В общем, они сейчас белые господа, члены Золотого миллиарда, а это дорого стоит.
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72
nickolay Frank Borman 2 часа назад
Она не свободна, она вассал ЕС.
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10k
Kostick 3 часа назад
что хотел сказать то? просто загуглил, средняя пенсия 365 ойро. у нас пусть 15 тыр. в отопительный сезон точно также придётся отдать за коммуналку треть, минимум. а заразница в том, что у прибалтов нет своей нефти и газа. по хрючеву тоже глянул, особой разницы нет. на остаток в той латвии даже чуть пожирней получится питаться.
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72
nickolay Kostick 2 часа назад
На РФ? Не похоже что в с России.
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386
Faithless Kostick Минуту назад
Почему так нагажено в голове?
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258
Илья 3 часа назад
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2k
iEva 3 часа назад
Всё так и есть...
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14
Renats Railis Андрей 3 часа назад
Всяко лучше, чем местные латышские нацисты. Вы имеете что-то против?
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4
Татьяна 3 часа назад
Если бы мы жили с Россией дружно, то и не получали бы таких счетов. Как же, нашим еб..м на всю голову нациствующе-русофобским дегенератам-правителям надо постоянно тяфкать в адрес великого соседа, дабы оправдать своё жалкое, мерзкое и паскудное существование перед заокеанским хозяином и покровителем... Привет из Латвии!
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