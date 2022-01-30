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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Леди Диана смело вышагивает на минном поле в Анголе. Снимок сделан в 1997 году - уже после ее развода с принцем
13.
Хоккеисты сборной СССР. 1977 год
Хоккеисты сборной СССР после вручения высоких наград: Александр Пашков, Геннадий Цыганков, Борис Михайлов, Валерий Харламов, Владимир Петров и Владислав Третьяк
17.
Три самых сильных человека в мире. Тяжелоатлеты, штангисты (слева направо) - Юрий Власов, Леонид Жаботинский, Норберт Шиманский на XVlll летних Олимпийских играх в Токио, 1964 год
22.
Максим Горький и Мария Андреева позируют Илье Репину в усадьбе «Пенаты». Санкт-Петербургская губ., пос. Куоккала, 1905 год
23.
На фотографии будущему поэту Роберту Рождественскому всего четыре года
В 4 года Роберт уже начал сочинять стихи, а в 5 лет стал их записывать, самостоятельно научившись писать печатными буквами по газетам. Мальчик ходил в детсад при Омском мединституте, где охотно читал свои стихи на утренниках, и вместе с матерью часто бывал в библиотеке.
24.
В 50-е годы женщины носили длинные расклешённые юбки и в них можно было очень красиво кружиться. В 60-х годах юбки стали короткими и кружиться в них уже не было никакого смысла
27.
Мэрилин Монро у себя в спальне следит по нотам за исполнением музыкального произведения. Около 1950 года
29.
«Научите спортсмена до конца бороться за любое место, и он сумеет сражаться за первое». Л.Латынина
По сей день Лариса остается единственной гимнасткой, которой удалось выиграть золотые медали в вольных упражнениях на трех олимпиадах подряд – в Мельбурне (1956 г.), в Риме (1960 г.) и в Токио(1964), и единственной за всю историю Олимпийских игр обладательницей 18 олимпийских медалей, из которых 9 – золотые
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Британские танкисты открывают рождественскую посылку в районе города Верт в Нидерландах. Декабрь 1944 год
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Французский дизайнер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер и супермодель сомалийского происхождения Иман в Москве, 1988 год
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«Здесь лапы у елей дрожат на весу, Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, Откуда уйти невозможно». Владимир Высоцкий. Вильнюс. СССР. 1974 год
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