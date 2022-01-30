23.

В 4 года Роберт уже начал сочинять стихи, а в 5 лет стал их записывать, самостоятельно научившись писать печатными буквами по газетам. Мальчик ходил в детсад при Омском мединституте, где охотно читал свои стихи на утренниках, и вместе с матерью часто бывал в библиотеке.