Умер легендарный актер Леонид Куравлев

Леонид Куравлёв окончил актёрское отделение ВГИК в 1960 году. В кино он дебютировал ещё студентом, исполнив роли в фильмах Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» и дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают».

Фильмография актёра насчитывает более 200 проектов, включая картины «Живёт такой парень», «Золотой телёнок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Афоня» и многие другие. В 1965 году Леониду Куравлёву присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1977 году — Народного артиста РСФСР.