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Умер легендарный актер Леонид Куравлев

Умер легендарный актер Леонид Куравлев (2 фото)

Автор:
30 января 2022 12:50
Метки: актер   кино   утрата   
1052
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Талантливейший артист ушел из жизни в одном из столичных хосписов. Леониду Вячеславовичу Куравлеву было 85 лет.

Народный артист РСФСР скончался в возрасте 85 лет. В январе он был госпитализирован в городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, а позже переведён в другое медицинское учреждение Москвы.

Леонид Куравлёв окончил актёрское отделение ВГИК в 1960 году. В кино он дебютировал ещё студентом, исполнив роли в фильмах Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» и дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают».

Фильмография актёра насчитывает более 200 проектов, включая картины «Живёт такой парень», «Золотой телёнок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Афоня» и многие другие. В 1965 году Леониду Куравлёву присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1977 году — Народного артиста РСФСР.

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Метки: актер   кино   утрата   
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21
Игорь 2 часа назад
Вечная ПАМЯТЬ.
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155
На хер ЗАПАД! 17 минут назад
Жаль(((((( Вечная память!
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739
zeros68 Полчаса назад
Я не знаю лучшего актера чем Леонид Вячеславович, вырос на его фильмах. Вечная Память.
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1
Евген Полчаса назад
Лучшие уходят..
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6k
hairov 48 минут назад
Талантище! Вечная память.
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43k
Элек Мек 53 минуты назад
Очень,очень жаль......
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10k
Alex Час назад
Не знаю что сказать... Очень жаль.
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68k
Георгий Час назад
Я, как человек верующий, скажу, что Куравлёв УШЁЛ(!) от нас, а не умер насовсем. И верю в то, что Мать-Природа не даёт ничему пропасть. Вот весь тот драгоценный жизненный опыт Человека с большой буквы (Леонида Куравлёва) тоже НЕ МОЖЕТ пропасть.
Печальная новость, но это всех ожидает на пути к дальнейшему совершенству.
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28k
Slonyash Час назад
Царствие Небесное, один из самых любимых актеров!
Последние аплодисменты!
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220
Triton Час назад
уходит эпоха великих АКТЁРОВ...
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3k
CHYCMYMPUK Час назад
Актёру и Человеку - аплодисменты!... И вечная память...
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30k
ACU900 2 часа назад
Вот и умер "артист больших и малых академических театров". И фамилия его слишком хорошо известна чтобы известие о его смерти привела людей в шок. Уходят мастера искуства ничего не оставляя взамен ....
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1k
Довер Иванович 2 часа назад
Мой один из любимых актеров, вечная память он все равно будет жить в наших сердцах.
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538
WORLD 2 часа назад
Мой самый любимый актёр.
Вечная память вам дядя Лёня.

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6k
dikijjim 2 часа назад
Афоня друг!
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6k
klop 2 часа назад
Судя по последним новостям всё к этому шло.
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21
sasha 2 часа назад
сегодня только сменился оттуда
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5k
maclay 2 часа назад
Вот точно, по-настоящему, Народный Артист ! Вечная память !
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9k
Vacony 2 часа назад
очень жаль ..
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210
Илья 2 часа назад
Иногда ловлю себя на мысли о том, что наших, советских, актёров в современных фильмах практически и не видно. Даже многие современные российские (подавляющего большинства которых я вообще не знаю или они у меня ничего не вызывают) уже далеко немолодые и иногда выглядят стариками. Увы, неумолимое время... Дай-то сил близким и любимым Леонида душевного спокойствия и здоровья.
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2k
Alex 2 часа назад
Печально, что придётся переживать смерть всех любимых советских актёров...
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