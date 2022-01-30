Умер легендарный актер Леонид Куравлев

Талантливейший артист ушел из жизни в одном из столичных хосписов. Леониду Вячеславовичу Куравлеву было 85 лет.
Народный артист РСФСР скончался в возрасте 85 лет. В январе он был госпитализирован в городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, а позже переведён в другое медицинское учреждение Москвы.
Леонид Куравлёв окончил актёрское отделение ВГИК в 1960 году. В кино он дебютировал ещё студентом, исполнив роли в фильмах Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» и дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают».
Фильмография актёра насчитывает более 200 проектов, включая картины «Живёт такой парень», «Золотой телёнок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Афоня» и многие другие. В 1965 году Леониду Куравлёву присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1977 году — Народного артиста РСФСР.
Источник:
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Печальная новость, но это всех ожидает на пути к дальнейшему совершенству.
Последние аплодисменты!
Вечная память вам дядя Лёня.