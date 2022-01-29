Интересные скульптуры со всего мира

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Предлагаем вашему вниманию коллекцию оригинальных, красивых и увлекательных скульптур, расположенных в разных частях мира, которые подарят вам множество эмоций.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Статуя Шивы в Коимбатаре, Индия
Изобразительное искусство обладает уникальной способностью проникнуть прямо в сердце человека, передав ему мысли и чувства творца без помощи речи. И даже более того, художник может свободно изъясняться там, где слова бессильны. В талантливой композиции заключены такие эмоции, что смотрящий на произведение начинает додумывать его историю. Один мимолетный взгляд, и вы уже понимаете, почему герой плачет или улыбается, словно прочитали целый роман.
2.
История этой скульптуры художника Батиста Вермёлена, расположенной недалеко от собора Богоматери в Антверпене, действительно трогательна. Сирота Нелло и его четвероногий друг Патраше являются главными героями знаменитого рассказа, опубликованного в 1872 году, «Собака Фландрии» английской писательницы Мари Луизы Раме. Два друга, которые вместе столкнулись со многими трудностями, включая голод и нищету, были найдены замерзшими, бок о бок, в соборе Антверпена, где они укрылись, чтобы избежать зимней стужи.
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3.
Фея, танцующая с одуванчиками Робина Уайта
Большая часть созданных Робином Уайтом творений украшает парк Трентам Гарденс, Великобритания, всего в коллекции Робина 116 оригинальных фей. Остальные феи из проволоки находятся в частных коллекциях.
4.
Статуя Хатико
Жители Токио очень хорошо знают историю статуи, которой можно любоваться, пересекая скрембл-кросс Сибуя. То, что выглядит просто как собака, на самом деле изображает Хатико, необычно преданного животного, которое жило в Японии в начале 90-х годов. История очень известна: Хатико годами сопровождал своего хозяина на работу, на вокзал, и собака каждый день ждала его возвращения. Однажды, хозяин собаки внезапно умер, не успев вернуться с работы. Собака продолжала ждать его на своем месте, на станции. Более 9 лет, она смиренно смотрела на приходящие и уходящие поезда, пока сама не погибла от старости и тоски.
7.
Мужчина и женщина
Эта скульптура, созданная художницей Тамарой Квеситадзе, представляет собой трогательную историю любви Али и Нино. Двое молодых влюбленных не могли быть вместе из-за их разного религиозного происхождения. Произведение прекрасно выражает трагизм этой любви. Две стальные фигуры, высотой 8 метров, находятся в городе Батуми, Грузия, и каждый день, в семь вечера, они начинают двигаться, пока не встретятся в движущихся «объятиях», а затем, медленно, возвращаются на свои места.
8.
Апеннинский колосс, Италия
Колосс является монументальной скульптурой, создан с 1579 по 1583 гг. фламандским скульптором Жан Болонье (1529-1608). Он расположен в парке в городе Пратолино, в муниципалитете Валья, в 12 км к северу от Флоренции
10.
Филадельфия, Пенсильвания, США
«Break Through From Your Mold» или дословно, вырваться из своей формы, такое название дал этой композиции скульптор Зенос Фрудакис.
11.
42 бронзовых ребенка
Этот мемориал состоит из 42 скульптур, изображающих детей. Он расположен в деревне Лидице, в Чехии и рассказывает очень печальную историю. Во время Второй Мировой нацисты убили всех мужчин этой маленькой деревни, а детей отправили в лагерь смерти Хелмно. Мария Учитилова-Кускова была настолько впечатлена этой историей, что решила создать этот памятник, осуждающий фашизм.
14.
«Сила природы» Лоренцо Куинна
Итальянский скульптор Лоренцо Куинн (Lorenzo Quinn) создал ряд скульптур из серии «Сила природы» (The Force of Nature). В каждом изваянии высотой до двух с половиной метров представлена хрупкая женская фигура, олицетворяющая мать-природу, которая вращает Землю вокруг себя.
«Увидев разоренное побережье Таиланда после урагана, который пронёсся по южным штатам, я решил создать скульптуру, посвящённую матери-природы», – объясняет Куинн на своём сайте. «Она напоминает ранние статуи, сделанные в качестве мирной жертвы богам, надеясь утихомирить их гнев».
Немного отличающиеся версии скульптуры выставлены в разных странах, в том числе в Англии, США, Монако и Сингапуре.
«Увидев разоренное побережье Таиланда после урагана, который пронёсся по южным штатам, я решил создать скульптуру, посвящённую матери-природы», – объясняет Куинн на своём сайте. «Она напоминает ранние статуи, сделанные в качестве мирной жертвы богам, надеясь утихомирить их гнев».
Немного отличающиеся версии скульптуры выставлены в разных странах, в том числе в Англии, США, Монако и Сингапуре.
15.
«Расширение» Пейдж Брэдли, Нью-Йорк, США
Внутри нас есть ослепительный свет, который просто ждет, чтобы выйти. Эта прекрасная скульптура художницы Пейдж Брэдли выражает потенциал, скрытый в каждом из нас, раздавленный ожиданиями и недоразумениями. Эта светящаяся статуя родилась случайно. Устав от творческих поисков, художник буквально разбил одну из своих скульптур о пол. Пытаясь соединить осколки его вдруг посетило озарение. Статуя в настоящее время является частью частной коллекции в Нью-Йорке.
21.
Памятник анонимному прохожему, Вроцлав, Польша
Скульптуры часто упоминаются в различных публикациях в СМИ и
в интернете, пользователи сошлись в мнении, что Вроцлавскую инсталляцию можно считать одним из самых интересных мест в мире.
Люди на скульптуре одеты по польской моде 70-х годов
«Памятник анонимному прохожему» во Вроцлаве состоит из 14 бронзовых фигур в натуральную величину. Памятник находится на обеих сторонах улицы Свидницка (Świdnicka), в точке, где она пересекается с улицей Пилсудски (Piłsudska).
в интернете, пользователи сошлись в мнении, что Вроцлавскую инсталляцию можно считать одним из самых интересных мест в мире.
Люди на скульптуре одеты по польской моде 70-х годов
«Памятник анонимному прохожему» во Вроцлаве состоит из 14 бронзовых фигур в натуральную величину. Памятник находится на обеих сторонах улицы Свидницка (Świdnicka), в точке, где она пересекается с улицей Пилсудски (Piłsudska).
27.
«Любовь» Александра Милова
"Любовь" скульптура, впервые представленная в Burning Man в Неваде, является работой скульптора Александра Милова. Художник через металлическую проволоку очертил двух взрослых, сидящих спиной к спине, со своими внутренними детьми, пытающимися прикоснуться друг к другу. Работа, которая была интерпретирована по-разному, например, символ двух детей, держащих разлученных родителей вместе, или двух влюбленных, которые ставят свое эго на первое место, а также двух взрослых, потерявших свое детство, по словам художника, представляет собой конфликт между мужчиной и женщиной. «С наступлением ночи дети начинают сиять. Это великолепие — символ чистоты и искренности, который объединяет людей и дает возможность сблизиться, когда наступает темный период», — написал Милов.
31.
The Knotted Gun, Черепаховый залив, Нью-Йорк, США
Этот огромный завязанный узлом пистолет является бронзовой копией револьвера Magnum Colt Python 357. Эта скульптура была сделана Карлом Фредриком в 1985г. в память о Джоне Ленноне великом певце и друге художника.
Он как мы знаем, был убит 8 декабря 1980 года перед своим домом, 4 выстрелами в спину. Скульптур подобной этой, находящейся рядом с Отделением Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, существует еще более трех десятков по всему миру.
Он как мы знаем, был убит 8 декабря 1980 года перед своим домом, 4 выстрелами в спину. Скульптур подобной этой, находящейся рядом с Отделением Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, существует еще более трех десятков по всему миру.
38.
Обувь на Дунае от Кан Тогай и Дьюла Пауэр, Будапешт, Венгрия
Обувь на берегу Дуная – этот мемориал, посвящен 3 500 погибшим на берегу реки. Именно столько евреев было казнено фашистскими фанатиками. Тела были брошены в Дунай. Мемориал, созданный в сотрудничестве режиссера Кана Тогаема и художника Дьюла Пауэра, был открыт в 2005 году по случаю Венгерского дня памяти, организованного к 60-летию окончания Холокоста.
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Метки: Скульптуры интересно искусство мир фотографии
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Почему-то вспомнилось: )))
Или она под напряжением? ))
Сначала посмотрел на картинку и подумал: "Ничего такая, интересная".
А потом оказалось, что это Шива...
Этот памятник установлен в Словакии. Скульптура называется «Не плачь, мама, я все равно тебя люблю». Часть памятника, а именно фигурка ребенка изготовлена из хрусталя. Аналогичная скульптура была установлена в Сургуте.
Автором этого трогательного памятника является Мартин Гудачек. Скульптура расположена недалеко от римско-католического храма Рождения Девы Марии, что находится в Бардейовськей Новой Все. Открытие Памятника нерожденным детям состоялось в канун праздника Всех Святых 2011 года.
Впрочем да, не мужского конца же)))