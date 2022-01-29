Интересные скульптуры со всего мира

4.

Жители Токио очень хорошо знают историю статуи, которой можно любоваться, пересекая скрембл-кросс Сибуя. То, что выглядит просто как собака, на самом деле изображает Хатико, необычно преданного животного, которое жило в Японии в начале 90-х годов. История очень известна: Хатико годами сопровождал своего хозяина на работу, на вокзал, и собака каждый день ждала его возвращения. Однажды, хозяин собаки внезапно умер, не успев вернуться с работы. Собака продолжала ждать его на своем месте, на станции. Более 9 лет, она смиренно смотрела на приходящие и уходящие поезда, пока сама не погибла от старости и тоски.