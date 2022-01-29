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Интересные скульптуры со всего мира

Интересные скульптуры со всего мира (41 фото)

Автор:
29 января 2022 21:52
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   интересно   искусство   мир   фотографии   
651
41
Предлагаем вашему вниманию коллекцию оригинальных, красивых и увлекательных скульптур, расположенных в разных частях мира, которые подарят вам множество эмоций.
Приятного просмотра!
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Метки: Скульптуры   интересно   искусство   мир   фотографии   
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7  комментариев
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8k
Garpia121 3 часа назад
Памятник нерожденным детям в Риге. Тяжелое впечатление.
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19k
Сталкер Полчаса назад
Золотого американского дождя для территории У?..



Почему-то вспомнилось: )))

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19k
Сталкер 40 минут назад
И не завалили? И никто на руки полисмену не пытался залезть?!
Или она под напряжением? ))

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19k
Сталкер 48 минут назад
Твою ж дивизию...
Сначала посмотрел на картинку и подумал: "Ничего такая, интересная".
А потом оказалось, что это Шива...


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11k
поручик Ржевский 49 минут назад
Для иллюстрации использовано фото скульптуры, посвященной нерожденным детям.
Этот памятник установлен в Словакии. Скульптура называется «Не плачь, мама, я все равно тебя люблю». Часть памятника, а именно фигурка ребенка изготовлена из хрусталя. Аналогичная скульптура была установлена в Сургуте.
Автором этого трогательного памятника является Мартин Гудачек. Скульптура расположена недалеко от римско-католического храма Рождения Девы Марии, что находится в Бардейовськей Новой Все. Открытие Памятника нерожденным детям состоялось в канун праздника Всех Святых 2011 года.

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19k
Luc72 3 часа назад
"Румба", 2008...
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Шива чересчур женственен. А он ведь символ "мужского начала" во вселенной...
Впрочем да, не мужского конца же)))
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