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Отдай права,сволочь

Отдай права,сволочь (1 видео)

Автор:
29 января 2022 19:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   маты   смех   
680
1

Бабка нарушила ПДД и упрашивает мента отдать ей права

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Метки: Юмор   маты   смех   
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15  комментариев
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7k
Янус Полуэктович 3 часа назад
а продолжение? тётка то явно ещё и на ст. 318 УК попала. Это тебе не административка типа нарушение ПДД и мат. Они в отягчающие пойдут.
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16k
бат св 59 минут назад
климактрическая женщина под веществами.
-у мента день удался
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21k
Matrosskin Час назад
А на мед освидетельствование он её не направил ? Зря...
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69k
Пётровыч 2 часа назад
Вот чё он мнётся? Взял бы и положил её лицом в асфальт за нападение, вписали бы ей уголовное и всё, закон исполнен. А то такие видосы лишь подрывают авторитет полиции.
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214
Andrey 2 часа назад
Так унижаться ,это пипец ! Если нарушил ,всегда стараюсь дать на лапу - дабы не писать протокол. Если же нарушения нет , машу ручкой и еду дальше !
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12k
Majul 2 часа назад
Старая тупая самовлюбленная калоша. Еще и на уголовную статью себе делов натворила.
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372
Arti 2 часа назад
Нехватает ешё :
дай ладонь, погадаю мальчик
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683
Трям 2 часа назад
Эта бабка уже померла, реинкарниловалась и вышла на пенсию, а ты все баянишь!
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372
Arti 2 часа назад
В конце наверно её муж пришел )) грит уйди
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2k
Natural Selection 3 часа назад
Бабка шизнутая явно
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3k
Ильдар Суюндиков 3 часа назад
Инспектор ГАИ не имеет права забрать водительское удостоверение без специального судебного постановления. Даже если оно есть, водитель должен добровольно принести его в отделение и подписать соответствующие бумаги.
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