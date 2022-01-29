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Так гораздо лучше: художник пририсовывает дополнительные детали к достопримечательностям

Так гораздо лучше: художник пририсовывает дополнительные детали к достопримечательностям (52 фото)

Автор:
29 января 2022 16:25
Сообщество : Искусство
Метки: дополнения   достопримечательности   забавные картинки   иллюстратор   иллюстрации   картинка дня   цифровая живопись   
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52
Робин Яйла — дизайнер и иллюстратор из Милана. Он превращает фотографии тех мест, где побывал, в совершенно другие объекты, с помощью дорисованных "мультяшных" картинок. Воображение помогает ему превратить, например, разноцветные купола собора Василия Блаженного в рожки мороженого, а летящую чайку — в монобровь Фриды Кало и залихватски торчащие усы Сальвадора Дали. Это надо видеть!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дополнения   достопримечательности   забавные картинки   иллюстратор   иллюстрации   картинка дня   цифровая живопись   
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Вашпе не лучше
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8k
Barachek_Obachek 22 минуты назад
Фантазия на месте
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34
Аванес Мефодиевич 23 минуты назад
Первые картинки показались бредятиной, но потом стало веселее. Человек развивается, явный плюс.
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Фobosgrunt Час назад
Довольно остроумно
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