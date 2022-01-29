Так гораздо лучше: художник пририсовывает дополнительные детали к достопримечательностям

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Робин Яйла — дизайнер и иллюстратор из Милана. Он превращает фотографии тех мест, где побывал, в совершенно другие объекты, с помощью дорисованных "мультяшных" картинок. Воображение помогает ему превратить, например, разноцветные купола собора Василия Блаженного в рожки мороженого, а летящую чайку — в монобровь Фриды Кало и залихватски торчащие усы Сальвадора Дали. Это надо видеть!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
Метки: дополнения достопримечательности забавные картинки иллюстратор иллюстрации картинка дня цифровая живопись
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