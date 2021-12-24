Самый старый индеец в мире: он прожил 138 лет

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Истории долгожителей - это действительно уникально. Прожить 100 лет - круто? А 120? Интересно было бы прожить почти полтора века?
У индейцев нет имен. Есть только клички, характеризующие, чаще всего, сильные качества человека - меткий стрелок Орлиный глаз, хороший охотник Лапа Льва, а если человек мудр, то какой-нибудь Мудрый Ястреб Вага.
Кличку индейца, прожившего 138 лет никто не знал, поэтому "бледнолицые" назвали его Джон Смит.
Кличку индейца, прожившего 138 лет никто не знал, поэтому "бледнолицые" назвали его Джон Смит.
Джон Смит жил в Миннеаполисе и его знал весь город. Люди были уверены, что он из племени Чиппева и к началу двадцатого века прожил в трех веках. Официально записали, что он родился в 1784 году, а дата смерти - 1922 года. Когда горожане прочитали утром местную газету Миннеаполис Морнинг Трибьюн", то им стало грустно - они увидели некролог об их Смите, который скончался в возрасте 138 лет.
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У Джона Смита была очень увлекательная биография.
Он храбро сражался в нескольких битвах, занимался рыболовством, прокатился на железной машине (паровоз) одним из первых в Америке, продавал открытки.
По современным меркам его возраст кажется чем-то совершенно нереальным и достичь такого практически невозможно, даже если подключить лучшую медицину. Есть законный вопрос - мог ли он действительно прожить столько времени?
Он храбро сражался в нескольких битвах, занимался рыболовством, прокатился на железной машине (паровоз) одним из первых в Америке, продавал открытки.
По современным меркам его возраст кажется чем-то совершенно нереальным и достичь такого практически невозможно, даже если подключить лучшую медицину. Есть законный вопрос - мог ли он действительно прожить столько времени?
Очевидцы говорили, что Джон не помнил точную дату своего рождения, но говорил следующее: "В тот день, когда падали звезды, мне было десять лет". Историки ухватились за эту фразу и вычислили, что речь идет о метеоритном дожде, который шел в Америке в 1833 году. Тогда получается, что никак не могло быть Джону 138 лет на момент смерти. 89 максимум.
Есть вопрос о фотографиях, которые успели сделать при жизни индейца. На них он выглядит слишком старым, ведь на фотографиях человеку не 90 лет, а явно много больше.
Есть старые записи, где указано, что Джон в какой-то момент переболел какой-то болезнью, после которой его кожа начал трескаться. Индейцы прозвали его "Gaa-binagwiiyaaa" ("тот, у кого отслаивается плоть").
Есть старые записи, где указано, что Джон в какой-то момент переболел какой-то болезнью, после которой его кожа начал трескаться. Индейцы прозвали его "Gaa-binagwiiyaaa" ("тот, у кого отслаивается плоть").
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Метки: возраст долгожители интересное история легенда факты
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