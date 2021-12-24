Самый старый индеец в мире: он прожил 138 лет

Очевидцы говорили, что Джон не помнил точную дату своего рождения, но говорил следующее: "В тот день, когда падали звезды, мне было десять лет". Историки ухватились за эту фразу и вычислили, что речь идет о метеоритном дожде, который шел в Америке в 1833 году. Тогда получается, что никак не могло быть Джону 138 лет на момент смерти. 89 максимум.