FISHKINET
Сообщество RealFishki 137 постов • 15 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Самый старый индеец в мире: он прожил 138 лет

Самый старый индеец в мире: он прожил 138 лет (6 фото)

Автор:
24 декабря 2021 14:10
Сообщество : RealFishki
Метки: возраст   долгожители   интересное   история   легенда   факты   
465
6
Истории долгожителей - это действительно уникально. Прожить 100 лет - круто? А 120? Интересно было бы прожить почти полтора века?
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: возраст   долгожители   интересное   история   легенда   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Андрей Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
nobody® 23 минуты назад
Вот что трубка мира животворящая делает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали В Древнем Риме женщину могли убить за употребление вина В Древнем Риме женщину могли убить за употребление вина Неожиданное о Чарли Чаплине Неожиданное о Чарли Чаплине Самые интересные изобретения Первой мировой Самые интересные изобретения Первой мировой Интересные фишки "Запорожца" Интересные фишки "Запорожца" Дин Рид: за железным занавесом его знали больше, чем на родине Дин Рид: за железным занавесом его знали больше, чем на родине
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80679



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона
3
63
У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона
Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана
1
404
Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана
Набирающие популярность в сообществах
8 знаменитостей, которые боролись с психическими расстройствами
3
15
8 знаменитостей, которые боролись с психическими расстройствами
И как только она выживает в этой Москве на свои гроши
1
34
И как только она выживает в этой Москве на свои гроши
Стюардесса ответила на самые интимные вопросы от подписчиков (4 фото)
Стюардесса ответила на самые интимные вопросы от подписчиков (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#картинки#дтп#Россия#природа#люди#Ynews#наука
#интересно#животные#ватермарк#интересное#кино#полиция#автомобили#авто аварии#в мире#вещи
#Юмор#факты#СССР#подборка#приколы#аварии#дети#автомир#истории#еда

На что жалуетесь?

Вернуться