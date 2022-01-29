Ленинградский "Ванюша"

Снаряды транспортировались по одному в упаковочных ящиках, из которых они и выстреливались. Для производства выстрела упаковочные ящики со снарядами М-28 укладывались на деревянные или металлические пусковые станки-рамы. В первом случае на раму укладывали два ящика, во втором – четыре.



Запуск снарядов М-28 производился с помощью электрозапалов от подрывной электрической машинки.



Тяжелый снаряд М-28 с боевой частью, снаряженной 45,4 килограммами амматола, при падении на грунт средней плотности образовывал воронку диаметром около 7 метров и глубиной около 2 метров. Облегченный снаряд с 30 килограммами амматола 80/20 при взрыве в грунте образовывал воронку диаметром около 5 метров и глубиной около 1,5 метров.



Изготовлением реактивных снарядов М-28 и станков для их пуска в Ленинграде занимались более десяти предприятий, среди них машиностроительный завод им. В. И. Ленина, завод "Большевик", 3-я мебельная фабрика, Охтинский химический комбинат.



На заводы, занятые производством нового вооружения, с Ленинградского фронта возвращали мастеров, бригадиров и высококвалифицированных рабочих. Но большинство рабочих рук были пожилые рабочие и подростки.