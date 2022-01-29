Ленинградский "Ванюша"

Во время Великой Отечественной войны в Ленинграде, несмотря на блокаду и частичную эвакуацию заводов, заводы продолжали выпускать оборонную продукцию.
В числе оружия и боеприпасов, производившихся в блокированном городе, были реактивные снаряды М-13 для знаменитых "Катюш". Гораздо менее известен другой образец реактивного оружия, также созданный в Ленинграде, но поступавший на вооружение только в войска Ленинградского фронта.
Это был первый советский серийный твердотопливный реактивный снаряд М-28. В документах его часто называют мина МТВ (мина тяжелая вращающаяся), или МТВ-280 (мина тяжелая вращающаяся калибра 280 мм). Другой вариант снаряда -М-32, или МТВ-32 (зажигательный).
Образцом для этого оружия стал немецкий 150 мм шестиствольный реактивный миномет Небельверфер 41.
Небельверфер 41, (Nebelwerfer 41, "туманомет"), реактивный миномет, или реактивная система залпового огня, наряду с советскими "Катюшами" была первой массово использовавшейся во время боевых действий подобной системой.
Небельверфер изначально был ориентирован на применение только как химического оружия, но фактически использовался для стрельбы осколочно-фугасными снарядами. Имел шесть 158,5-мм стволов и стрелял 36—39-килограммовыми снарядами на расстояние до 6,9 км с частотой 0,6 выстрелов в секунду; три залпа в 5 минут. Из-за веса (540 кг в незаряженном состоянии при транспортировке) и для заряжания шести 36—39-килограммовых реактивных снарядов за 1,5 минуты требовалось четыре человека.
Советские бойцы называли его "Ванюша", или "ишак", или "скрипуха" — за характерный звук, издаваемый снарядами. Маршал Воронов вспоминал:
"Когда я в бинокль рассмотрел место падения необычного снаряда, то понял, что по району нашего НП стреляют "скрипухи" — так здесь называли немецкие реактивные снаряды большого фугасного действия. Небольшая дальность полёта этих снарядов была хорошо известна, и поэтому все спокойно вели наблюдение за полем боя. Вскоре удалось засечь по дыму и пыли огневую позицию "скрипух".
Сотрудники Ленинградского Артиллерийского полигона разработали М-28 и М-32 как реплики германских 28-см фугасной мины WK.Spr. и 32-см огнеметной ракетной мины WK.Fl.
Такие мины захватили в середине марта 1942 года в поселке Кондуя бойцы 54 -й армии. На фронт с Артиллерийского полигона отправили двух офицеров. Одним из них был будущий ведущий разработчик реактивной мины капитан Михаил Николаевич Алешков.
Была создана группа по разработке нового оружия, которая успешно воспроизвела немецкую конструкцию.
В результате получился единственный советский реактивный снаряд, разработанный не в НИИ-3 (бывшем Реактивном Научно-исследовательском институте) и не в Управлении Гвардейских минометных частей Красной армии.
Работами по М-28 и М-32 руководили заместитель начальника НИАПа инженер-полковник Сергей Михайлович Серебряков и начальник конструкторского отдела полигона Михаил Николаевич Алешков.
Из наградного листа на С.М. Серебрякова (награжден орденом Красной Звезды): "Инициатор по проектированию и внедрению мин МТВ. Провел всю отработку вплоть до применения в боевых условиях в войсках Ленфронта. В результате применения данного нового вида вооружения наши части имели успех."
Как и у немцев, было разработано два основных варианта снаряда. Один был фугасным, калибром 280 мм. Другой вариант - зажигательный снаряд калибром 320 мм. Оба варианта должны были запускаться со специальных станков, примерно такой же конструкции, что и немецкие. Так появился "Иван-долбай", или "Ванюша" по-ленинградски.
Испытания проводились на Артиллерийском Научно-исследовательском опытном полигоне (АНИОП) недалеко от станции Ржевка. Все элементы конструкции снаряда, его боевой заряд и топливо для него производились в Ленинграде.
Корпус боевой части снаряда М-28 штамповали из листовой стали толщиной 2–3 мм, а затем сваривали. Внутрь корпуса заливали 45,4 килограмма расплавленного тротила или амматола 40/60 и получали так называемый тяжелый снаряд весом 82 килограмма с дальностью полета 1900 метров.
Если боевую часть снаряжали 30 килограмм амматола 80/20 путем ручной набивки, то вес снаряда составлял 65 килограмм, а дальность полета 3000 метров. В М-32 заливали около 50 килограмм зажигательного вещества.
Снаряды транспортировались по одному в упаковочных ящиках, из которых они и выстреливались. Для производства выстрела упаковочные ящики со снарядами М-28 укладывались на деревянные или металлические пусковые станки-рамы. В первом случае на раму укладывали два ящика, во втором – четыре.
Запуск снарядов М-28 производился с помощью электрозапалов от подрывной электрической машинки.
Тяжелый снаряд М-28 с боевой частью, снаряженной 45,4 килограммами амматола, при падении на грунт средней плотности образовывал воронку диаметром около 7 метров и глубиной около 2 метров. Облегченный снаряд с 30 килограммами амматола 80/20 при взрыве в грунте образовывал воронку диаметром около 5 метров и глубиной около 1,5 метров.
Изготовлением реактивных снарядов М-28 и станков для их пуска в Ленинграде занимались более десяти предприятий, среди них машиностроительный завод им. В. И. Ленина, завод "Большевик", 3-я мебельная фабрика, Охтинский химический комбинат.
На заводы, занятые производством нового вооружения, с Ленинградского фронта возвращали мастеров, бригадиров и высококвалифицированных рабочих. Но большинство рабочих рук были пожилые рабочие и подростки.
Всего в период блокады в Ленинграде, с мая по ноябрь 1942 года было произведено 9380 реактивных снарядов нового образца, из них снарядить успели 5078 штук.
Производились и М-30, но основным тяжелым реактивным снарядом, выпускавшимся в Ленинграде, оставался М-28. В условиях, когда почти все снаряды для крупнокалиберной армейской артиллерии приходилось ввозить в Ленинград через Ладогу, это новое оружие стало хорошим подспорьем.
Снарядами М-28 оснащался дивизион трехбатарейного состава. В каждой батарее имелось три взвода по 16 снарядов М-28 в каждом. Всего в дивизионе состояло 192 снаряда.
Первые войсковые испытания М-28 были проведены на Ленинградском фронте 20 июля 1942 года. На участке одной из частей 42-й армии в районе Старо-Паново 192 тяжелые мины М-28 (более 12 тонн взрывчатки и стали) накрыли сразу два батальона противника: испанских добровольцев из Голубой дивизии, и менявших их в это время в укрепленном районе Старо-Паново немцев.
Кроме пусковых установок рамного типа к началу осени 1942 года в Ленинграде разработали самоходную шестизарядную пусковую установку ЛАП-7 (ЛАП – Ленинградский артиллерийский полигон).
Ее артиллерийскую часть смонтировали на трехосном грузовом автомобиле ГАЗ-АА. Характерной особенностью ЛАП-7 стало поперечное расположение укупорочных ящиков. С помощью ЛАП-7 можно было запускать три пары снарядов под различными углами возвышения – производить обстрел одним залпом трех различных целей.
Опыт оказался удачным, и мины М-28 в дальнейшем активно использовались практически во всех операциях 1942 года и во время прорыва блокады Ленинграда.
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