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Причины покраснения белков глаз у французского бульдога

Причины покраснения белков глаз у французского бульдога (3 фото)

Автор:
27 января 2022 12:05
Сообщество : Животные
Метки: бульдог   глаз   особенность   пес   покраснение   порода   почемучка   причина   
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Представители этой породы отличаются очень выразительным взглядом, но при этом требуют особого ухода. Почему у французского бульдога глаза красные, и о чем может свидетельствовать покраснение глазного яблока у этой собаки?

Глаза бульдога – это его визитная карточка. По стандарту породы они должны быть круглыми, выпуклыми, широко расставленными. При взгляде прямо не должно быть заметно глазных яблок. Но эта специфика подразумевает особую уязвимость перед внешними факторами и болезнями. Так, во время прогулки песикам легко попадает в глаза пыль, песчинки, вызывая слезотечение и покраснение. Животное может легко поранить глаз веточкой или травинкой. Раздражение способен спровоцировать даже сильный ветер, из-за чего у питомца могут пойти слезы, а в уголках глаз скапливаются гнойные выделения.


Еще одна довольно распространенная причина – аллергическая реакция и попадание на слизистую небольшого количества шампуня во время гигиенических процедур. В связи со специфическими особенностями важно очищать глаза собаки после прогулки, убирая салфеткой скопившиеся выделения.


Если слезотечение беспокоит пса, он отказывается от еды, становится вялым и апатичным, а покраснение глаз сопровождается температурой, помутнением, выделениями (особенно гнойными), то нельзя медлить с посещением ветеринара.

Вызывать обильное слезотечение и покраснение могут заворот века или ресниц, раздражение, закупорка слезных каналов, осложненные действием грибка или бактериальной инфекцией.

Специалист назначит терапию и при необходимости дополнительные анализы, если речь идет, к примеру, о конъюнктивите. В силу высокого риска травмирования глаз во время прогулок бульдогу надо обеспечить максимально безопасные условия, исключающие травмирование. Следует следить за силой и направлением ветра, устранить сквозняки в доме и при перевозке в автомобиле.

Во избежание раздражения не использовать для очищения глаз никаких химических средств, брать для этого только воду и салфетку либо специальные препараты, назначенные ветеринаром.


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Метки: бульдог   глаз   особенность   пес   покраснение   порода   почемучка   причина   
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Роман Час назад
не собака, а сплошная беда.
Добрый, красивый, умный, но ленивый :)
зато аллергия на все подряд, храпит как взрослый мужик, нос в коростах постоянно, ноздри нужно хирургически расширять, а расширишь - на выставке забракуют (это тем, кто за медальками любит).
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Чётенький Полчаса назад
Причина общая дефективность. Вывели непонятно что, а потом мучают и себя и животное.
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