Если слезотечение беспокоит пса, он отказывается от еды, становится вялым и апатичным, а покраснение глаз сопровождается температурой, помутнением, выделениями (особенно гнойными), то нельзя медлить с посещением ветеринара.

Вызывать обильное слезотечение и покраснение могут заворот века или ресниц, раздражение, закупорка слезных каналов, осложненные действием грибка или бактериальной инфекцией.

Специалист назначит терапию и при необходимости дополнительные анализы, если речь идет, к примеру, о конъюнктивите. В силу высокого риска травмирования глаз во время прогулок бульдогу надо обеспечить максимально безопасные условия, исключающие травмирование. Следует следить за силой и направлением ветра, устранить сквозняки в доме и при перевозке в автомобиле.

Во избежание раздражения не использовать для очищения глаз никаких химических средств, брать для этого только воду и салфетку либо специальные препараты, назначенные ветеринаром.